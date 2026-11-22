Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), incluidos agentes de inteligencia contra el narcomenudeo, y de la Secretaría de Marina realizaron una diligencia de cateo en un inmueble comercial ubicado en la alcaldía Coyoacán. Durante la intervención en el establecimiento, el personal de seguridad aseguró indicios, entre ellos teléfonos celulares que fueron fijados con marcadores periciales y embalados como parte de las investigaciones correspondientes.

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Jehry “N”, señalado como presunto líder de una célula dedicada a comercializar en el mercado negro relojes de lujo robados con violencia, fue detenido en las inmediaciones de la colonia Santa Catarina, en la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, junto con otros tres supuestos integrantes del grupo.

La captura ocurrió durante un operativo en el que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJCDMX), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional.

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De acuerdo con las investigaciones, el grupo estaría relacionado con el robo violento de relojes de alta gama a habitantes y residentes de la capital, piezas que posteriormente eran comercializadas de manera ilegal.

Como parte de las acciones, las autoridades ejecutaron dos órdenes de cateo en inmuebles de las alcaldías Tlalpan y Coyoacán, presuntamente relacionados con las actividades de la célula. Durante las intervenciones también fueron detenidos otros tres probables integrantes.

En los lugares se aseguraron tres relojes de alta gama, una gramera negra, dos mochilas, tarjetas bancarias, una identificación, cinco cartuchos plateados y dos teléfonos celulares.

Además, los policías localizaron un arma de fuego, ocho cartuchos útiles, un cargador metálico, 31 bolsitas con posible marihuana, 60 envoltorios con aparente piedra, cuatro celulares y un vehículo.

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Los cuatro detenidos quedaron a disposición de las autoridades ministeriales, que deberán determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones para establecer si están relacionados con otros robos cometidos en la capital.

La detención de cuatro presuntos integrantes de la célula forma parte de las investigaciones sobre el robo violento de artículos de lujo y su posterior venta ilegal en la capital. (Crédito: X | @PabloVazC)

Robos de relojes de lujo, un delito que se repite en zonas exclusivas de la CDMX

El robo de relojes de alta gama a personas que los portan en restaurantes, calles y zonas comerciales ha aparecido en distintas investigaciones de la Ciudad de México, particularmente en sectores como Polanco y otras áreas de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Uno de los casos documentados ocurrió el 17 de junio de 2025, cuando dos hombres ingresaron a un restaurante ubicado en la calle Schiller, esquina con Presidente Masaryk, en Polanco, y se hicieron pasar por clientes.

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Tras permanecer algunos minutos en el establecimiento, se levantaron y amenazaron a los comensales para despojar a un hombre de aproximadamente 45 años de su reloj de alta gama. Los responsables escaparon a pie y no fueron detenidos en ese momento.

Las indagatorias de otros casos han identificado grupos que presuntamente observaban a sus víctimas, las seguían y después las interceptaban para quitarles sus pertenencias, tanto al interior de restaurantes como cuando circulaban en sus vehículos.

Detenciones previas apuntan a grupos que vigilaban a sus víctimas

El 24 de diciembre de 2025, dos hombres identificados como Ángel “N” y Gilbert Alexis “N”, de 23 y 35 años, fueron detenidos en la alcaldía Miguel Hidalgo cuando presuntamente intentaban asaltar a una persona cerca del Viaducto Poniente, a la altura de la calle General Salvador Alvarado.

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La SSC informó entonces que ambos estarían relacionados con robos de relojes de lujo en Polanco y que habían sido identificados a partir de trabajos de inteligencia y videovigilancia.

Entre los objetos asegurados por las autoridades se encuentran tres relojes de lujo, tarjetas bancarias, teléfonos celulares, cartuchos útiles, un arma de fuego, 31 bolsitas con posible marihuana y otras 60 con aparente piedra. (Crédito: X | @PabloVazC)

Según las investigaciones, se desplazaban en un automóvil verde olivo y se movían por zonas como Polanco, Granada y Escandón. Las autoridades los relacionaron con un robo ocurrido en octubre y un intento de asalto registrado en diciembre de ese año.

En junio de 2026, otros cuatro hombres fueron detenidos en Tacubaya, alcaldía Miguel Hidalgo, con 224 dosis de presuntas drogas, dos armas de fuego y cartuchos útiles. La información oficial los vinculó con una célula dedicada al robo de relojes de alta gama a comensales de restaurantes y conductores en la zona poniente de la capital.

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En ese caso, las investigaciones señalaban que el grupo presuntamente vigilaba a sus víctimas y utilizaba motocicletas y automóviles para desplazarse e interceptarlas.

El robo de 200 relojes en Coyoacán evidenció el alcance de los atracos

Uno de los robos de mercancía de mayor volumen ocurrió el 9 de julio de 2025 en una tienda Sanborns ubicada en el cruce de Miguel Ángel de Quevedo y División del Norte, en la colonia Parque San Andrés, alcaldía Coyoacán.

Tres hombres armados ingresaron al establecimiento, realizaron disparos hacia el techo para intimidar a los empleados y se dirigieron al área de relojería, de donde sustrajeron alrededor de 200 piezas.

El botín estaba integrado por 49 relojes Bulova, 40 Citizen, 28 Fossil, 25 Armani y 58 Nivada, de acuerdo con la información publicada entonces.

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Los responsables huyeron en una motocicleta y posteriormente abandonaron el vehículo en la calle 20 de Agosto, cerca de la estación General Anaya del Metro. Las cámaras de videovigilancia permitieron reconstruir parte de la ruta de escape, mientras las autoridades investigaban si los asaltantes utilizaron el transporte subterráneo para alejarse.

Este episodio también ocurrió en Coyoacán, aunque hasta el momento no se ha informado oficialmente que esté relacionado con la célula cuyo presunto líder fue detenido ahora.

El mercado negro facilita la reventa de artículos robados

La comercialización de relojes robados representa una parte central de este tipo de delitos, debido al valor que pueden alcanzar las piezas y a su facilidad para transportarlas y ocultarlas.

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En julio de 2023, un reportaje de N+ documentó que establecimientos de compra-venta y casas de empeño del Centro Histórico podían recibir relojes de alto valor sin exigir a los vendedores pruebas suficientes sobre su procedencia. El trabajo expuso la facilidad con la que algunas piezas podían entrar al circuito comercial sin que se verificara si habían sido robadas.

La reventa permite que los objetos sustraídos se alejen de sus propietarios originales y dificulta su rastreo, especialmente cuando no se cuenta con registros de números de serie, denuncias o información que permita identificar las piezas.

Las investigaciones sobre Jehry “N” y los otros tres detenidos deberán establecer cuál era su participación dentro de la célula, cómo obtenían los relojes y qué destinos tenían las piezas que presuntamente robaban, así como determinar si existen más personas involucradas en la operación.

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