La propuesta no se limita a una presentación pasiva: contempla la participación activa del público a través de clases y dinámicas de baile, además de las intervenciones musicales a cargo de DJs en vivo. (Centro Cultural La Pirámide)

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Salsa mundial y salsero con clase llega este viernes a la Ciudad de México con un megabaile gratuito que combina música en vivo, clases de baile y presentaciones coreográficas. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México confirmó la actividad para el 20 de noviembre en el Centro Cultural La Pirámide, con entrada libre para el público.

El evento forma parte de la agenda cultural comunitaria que impulsa la dependencia capitalina y busca convertir el espacio en un punto de encuentro para los aficionados a la salsa en distintas modalidades.

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¿En qué consiste “Salsa mundial y salsero con clase”?

Se trata de un proyecto cultural y artístico dedicado por completo a la salsa, que reúne música, baile y expresión escénica en una sola jornada. Según el anuncio de la Secretaría de Cultura, el objetivo es generar un espacio de convivencia y celebración en torno al género.

Un cartel del Centro Cultural La Pirámide anuncia un encuentro comunitario de salsa con entrada libre en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. (Centro Cultural La pirámide)

La propuesta no se limita a una presentación pasiva: contempla la participación activa del público a través de clases y dinámicas de baile, además de las intervenciones musicales a cargo de DJs en vivo.

El megabaile de salsa en el Centro Cultural La Pirámide reúne este viernes música, clases gratuitas y presentaciones coreográficas en una sola actividad. El evento, organizado por la Secretaría de Cultura capitalina, tiene entrada libre y busca fomentar la convivencia comunitaria a través de la danza, sin costo para los asistentes.

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La propuesta no se limita a una presentación pasiva: contempla la participación activa del público a través de clases y dinámicas de baile, además de las intervenciones musicales a cargo de DJs en vivo.; por otro, las presentaciones coreográficas preparadas específicamente para la ocasión.

La propuesta no se limita a una presentación pasiva: contempla la participación activa del público a través de clases y dinámicas de baile, además de las intervenciones musicales a cargo de DJs en vivo. (Imagen ilustrativa Infobae)

Participantes: DJs y grupo de Salsa en Línea

La programación contempla la participación de DJs encargados de la musicalización del evento, aunque el anuncio oficial no detalla nombres ni perfiles específicos de los artistas convocados.

A ellos se suman las presentaciones coreográficas del grupo de Salsa en Línea, conformado por alumnas y alumnos provenientes de distintos espacios de enseñanza de danza en la ciudad.

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De acuerdo con la Secretaría de Cultura, estos participantes compartirán los resultados de un proceso de formación y creación colectiva desarrollado previamente. La dependencia señaló que dicho proceso promueve el desarrollo artístico, el trabajo en equipo y la construcción de comunidad a través de la danza.

No se precisó el número exacto de integrantes del grupo ni los nombres de los espacios de enseñanza de los que provienen los alumnos participantes.

Un DJ mezcla música de origen mexicano ante el público reunido en un recinto cultural cerrado de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Centro Cultural La Pirámide, sede del evento

El megabaile se realizará en el Centro Cultural La Pirámide, también conocido oficialmente como Centro Cultural La Pirámide Luis G. Basurto. El recinto está ubicado en la calle 24 sin número, esquina con cerrada Pirámide, en la colonia San Pedro de los Pinos, alcaldía Benito Juárez.

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Se trata de un espacio cultural y comunitario gestionado de forma autogestiva por una cooperativa de arte, cultura y ecología, integrada por artistas, promotores y gestores culturales locales desde 2016.

De acuerdo con información de la propia Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, el centro ha sido sede de talleristas, colectivos, artistas y promotores culturales durante más de 15 años, en un proceso de autogestión ciudadana del espacio público impulsado junto con la Asociación de Escritores de México, A.C.

El recinto ofrece actualmente una oferta diversa de talleres que incluye danza aérea, capoeira, ballet, música, flamenco, son jarocho, canto, dibujo, pintura, cerámica y artes marciales, entre otras disciplinas. La Pirámide se define a sí misma como un centro incluyente y promotor de los derechos humanos y culturales, que ha impulsado históricamente los movimientos dancísticos africanos y afrocaribeños en la ciudad.

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El espacio cuenta además con un salón de baile, un anfiteatro, un teatro interior, áreas verdes con jardines y zonas de agricultura urbana, un estudio de cerámica y una cafetería, lo que lo convierte en un punto de referencia para distintas expresiones artísticas del vecindario de San Pedro de los Pinos.

Fecha, horario y acceso

El megabaile de salsa se llevará a cabo el viernes 20 de noviembre a partir de las 16 horas. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México confirmó que la actividad tendrá entrada libre, sin costo para los asistentes.

La dependencia difundió la convocatoria a través de sus redes sociales oficiales, donde remitió a la Cartelera CDMX para consultar más detalles sobre la programación cultural de la ciudad en estas fechas.

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El anuncio no especifica si el aforo del Centro Cultural La Pirámide tiene algún límite para esta actividad en particular, ni si se requiere algún tipo de registro previo para asistir, más allá de la condición de entrada libre señalada por la Secretaría de Cultura.