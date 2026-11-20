El jugador argentino sueña con representar a la Selección Mexicana (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Tras la participación de la Selección Mexicana a lo largo del 2026, un jugador de la Liga Mx solicita una oportunidad al técnico Rafael Márquez, se trata de Martín Sarrafiore, futbolista argentino con raíces mexicanas que milita en los Potros de Hierro del Atlante FC.

El mediocampista de 29 años afirmó en un encuentro con los medios de comunicación que su deseo de vestir la camiseta del Tricolor depende de dos condiciones: terminar el proceso legal de naturalización y elevar su rendimiento en el club de la Ciudad de México.

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“Sí, obviamente trabajo para eso. Sería un sueño poder jugar en la Selección de México. Mi familia estaría muy orgullosa también, pero depende del trabajo que haga en el club (Atlante) y el tema legal está en trámite, así que vamos a esperar”, declaró Martín Sarrafiore.

El nacido en Villa Ballester, provincia de Buenos Aires, Argentina explicó que ya inició el proceso para obtener la nacionalidad mexicana, requisito que le permitiría ser elegible para una eventual convocatoria de la Selección Mexicana de Futbol, cuya aspiración se apoya en la herencia mexicana de su madre, originaria de Tampico, Tamaulipas.

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Esa condición le abre la puerta a Martín Sarrafiore para solicitar la nacionalidad mexicana y, si cumple con los criterios de elegibilidad establecidos por la FIFA, aspira a representar a México en el próximo ciclo mundialista.

Sarrafiore ya tuvo un primer encuentro con Rafa Márquez durante su gestión en la Selección Mexicana

El volante ofensivo quiere vestir la camiseta del Tri (martinsarrafiore)

Martín Sarrafiore conoció por primera vez a Rafael Márquez cuando el seleccionador visitó las instalaciones del Atlante FC y conversó con directivos y miembros del equipo capitalino. El jugador relató que ahí le presentaron al entrenador, aunque no dialogaron sobre una futura convocatoria a la Selección Mexicana.

“No tuve tema de conversación, pero obvio que sueño con eso, trabajo para que se abra esa puerta”, dijo el argentino. Rafa Márquez aún no tiene compromiso con el futbolista azulgrana; la opción permanece condicionada al proceso de naturalización y al criterio deportivo del seleccionador.

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La adquisición de la nacionalidad deportiva de Sarrafiore también requiere que no exista un impedimento por participaciones previas con representativos de la Selección Argentina. El mediocampista no ha jugado para categorías juveniles argentinas, aunque la resolución final corresponde a los criterios y registros de la FIFA.

Mamá de Martín Serrafiore nació en Tampico y su abuelo tuvo una vida ligada a México

El jugador se encuentra en la cancha del estadio Azteca

La conexión de Martín Sarrafiore con México inició antes de que el jugador llegara a los Potros del Atlante FC. Su madre y su abuela nacieron en Tampico, Tamaulipas. Además es nieto de Antonio Pérsico, exdelantero que brilló con Tampico y Rayos del Necaxa en el balompié mexicano.

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El propio Sarrafiore ubicó esa herencia como el motivo principal para vestir la camiseta de la Selección Azteca. “Sería algo muy lindo pertenecer al país que vio crecer a mi mamá, vio nacer a mi abuela”, expresó.

También recordó que arribar al futbol mexicano era una ilusión personal que compartía con su familia. “Toda la carrera soñaba con que yo llegue acá a México y se me hizo posible ahora gracias al Atlante FC. Mi mamá tiene una alegría inmensa”, señaló.

Sobre la posibilidad de naturalizarse mexicano, el mediocampista de 29 años respondió enseguida: “Lo haría con mucho orgullo”. Incluso, en su momento, Miguel Herrera, }director técnico de los Potros, aseguró que si Sarrafiore continúa con su nivel, podría llamar la atención del Tricolor.

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“Si mantiene el nivel, va a llamar la atención. Él es mexicano, su mamá es mexicana, tiene esas raíces”, indicó el Piojo al hablar sobre lo importante que ha sido Martín Sarrafiore para los Azulgrana en esta campaña.

Martín Sarrafiore: trayectoria en el futbol y vínculo con México

El jugador argentino milita actualmente con Atlante FC (martinsarrafiore)

Martín Nicolás Sarrafiore se formó en las fuerzas inferiores del Club Atlético Boca Juniors y también tuvo un paso por Huracán en su etapa de desarrollo. Más adelante, el volante argentino viajó a Brasil para militar en Internacional, Goiás y Vasco da Gama.

Posteriormente Sarrafiore volvió a Argentina y encontró experiencia en la Primera División con Independiente de Avellaneda, club al que llegó en 2023. Con el Rojo disputó 20 partidos antes de continuar su carrera en el futbol de Chile.

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Su siguiente destino fue O’Higgins, donde acumuló más de 80 compromisos y ganó continuidad antes de llegar a la Liga Mx con los Potros de Hierro del Atlante FC. Su arribo significó la llegada al país del que procede una parte de su familia.

En el terreno de juego, el mediocampista ofensivo buscará aportar desequilibrio y continuidad para sostener la aspiración de convertirse en una alternativa para la Selección Mexicana que dirige Rafael Márquez Álvarez.

Martín Sarrafiore lucha por la pelota. REUTERS/Eloisa Sanchez

La naturalización le permitiría competir por un lugar en un plantel que se prepara para los compromisos del ciclo rumbo al Mundial 2030. Si el trámite prospera, Martín Sarrafiore quedará sujeta a las decisiones del Kaiser y a los resultados que consiga con la camiseta del Atlante FC dentro de la Liga Mx.

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