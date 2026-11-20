Lawson pintó dedo a Checo en el Gran Premio de la Ciudad de México 2024 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Liam Lawson, piloto de Racing Bulls, recordó el contacto que tuvo con Sergio Checo Pérez durante el Gran Premio de la Ciudad de México del 2024, un incidente que provocó el repudio del público y derivó en mensajes intimidatorios contra él y su familia.

En una entrevista reciente con Jamie Laing, el neozelandés relató lo ocurrido en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde disputó su segunda carrera en la Fórmula Uno y tuvo un contacto con Checo Pérez que dañó el monoplaza del entonces piloto de Red Bull Racing.

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Incluso, Liam Lawson le pinto dedo a Sergio Pérez tras rebasarlo en la recta principal del Autódromo de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca. La imagen se viralizó y multiplicó las amenazas en su contra, en medio de la competencia por ocupar el asiento del tapatío en Red Bull Racing la temporada siguiente.

“Acababa de llegar y... abro el móvil, —ni siquiera había silenciado las notificaciones de Instagram, estaba en México—, y al terminar la carrera, ¡madre mía! La cantidad de... si leyeras algunas de las cosas que decía la gente, no te podrías ni imaginar hasta qué punto”, rememoró el corredor de Racing Bulls.

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El piloto mexicano sufrió choque con Lawson en la Ciudad de México (schecoperez)

El neozelandés calificó ese entorno como “muy tóxico” y sostuvo que las redes sociales facilitaron el incremento de los ataques. En una entrevista anterior, relató que esa experiencia lo llevó a dejar de utilizar las redes sociales durante un tiempo

“Es algo muy tóxico y, la verdad, nada saludable. Entiendo que la gente estuviera furiosa, pero, ¿amenazas de muerte?, ¿amenazas contra la familia? Mis amigos están recibiendo mensajes del tipo: ´Voy a ir a matarte´. Es horrible; por desgracia, así es el mundo ahora mismo con las redes sociales”. lamentó Liam Lawson

El choque entre Lawson y Checo Pérez ocurrió en el Gran Premio de la Ciudad de México, durante la segunda participación del neozelandés en la Fórmula Uno tras sustituir al volante australiano, Daniel Ricciardo, en la antes escudería VCARB.

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Sergio Pérez y el neozelandés peleaban por posición cuando tuvieron contacto en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez. El roce dañó el auto del mexicano y afectó su carrera ante el público de la capital.

Liam Lawson continuó la competencia y ya tenía una vuelta de ventaja sobre Pérez Mendoza. La disputa también se generó mientras el neozelandés figuraba como candidato para reemplazar al mexicano en Red Bull Racing para la temporada 2025.

Lawson acusa a Checo Pérez de frenar bruscamente antes de mostrar el dedo medio

Le sacó el dedo medio tras un adelantamiento en el GP de México (Fórmula 1 )

Liam Lawson explicó que la seña obscena hacia Checo Pérez fue el desenlace de una secuencia que, según él, no apareció en la transmisión de la Fórmula Uno. “No le dije palabrotas. Bueno, sí, le hice una peineta. Eso tampoco sentó nada bien”, ironizó.

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El piloto de Racing Bulls señaló que, después del primer contacto, volvió a alcanzar a Sergio Pérez, cuyo monoplaza ya tenía daños durante el Gran Premio de la Ciudad de México. Lawson aseguró que el mexicano estaba molesto por el incidente y por eso habría hecho frenazos bruscos.

“Me puse justo detrás de él y empezó a dar frenazos bruscos. Estaba muy enfadado conmigo”, afirmó. Según la versión de Liam Lawson, el jalisciense buscó la forma de ralentizar su marcha pese a que su propia carrera ya estaba comprometida.

El corredor de 24 años afirmó que esa parte del enfrentamiento no fue televisada y que las cámaras de la Fórmula Uno solo mostraron su gesto ofensivo tras adelantar a Sergio Pérez en la recta principal. “La cámara justo me enfoca a mí en el momento en que lo adelanto y le saco el dedo, delante de su propio público”, reconoció.

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Liam Lawson también aceptó que la acción “no fue algo muy inteligente, la verdad. Sé que no fue una decisión muy acertada. La repetición generó múltiples críticas del público mexicano y de los integrantes del paddock.

Red Bull exigió a Liam Lawson disculparse con Checo Pérez

Los pilotos jugaron mini futbol antes del GP de México en 2024 (Néstor Hernández Molina)

Después de la carrera en la Ciudad de México, la marca Red Bull pidió a Liam Lawson que se disculpara públicamente con Sergio Checo Pérez por el gesto ofensivo en el transcurso del Gran Premio de la Fórmula Uno en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Sin embargo, en primera instancia, Lawson se negó a ofrecer disculpas al piloto de Guadalajara. “Me dijeron: ‘Tienes que pedir disculpas’, y yo respondí: ‘No voy a pedir disculpas’”, comentó.

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Ante la negatividad de Liam Lawson, el entorno insistió en que debía comparecer ante las cámaras para no afectar su futuro dentro de la Fórmula Uno. “Me dijeron: ‘No, tienes que hacerlo. Por el bien de tu carrera’”.

El piloto neozelandés vuelve a México con Racing Bulls (Néstor Hernández Molina)

Finalmente, el neozelandés cedió y ofreció una disculpa a Sergio Checo Pérez: “Lo siento, no debí haberlo hecho”. Liam Lawson sostuvo que aquel episodio, ocurrido en la Ciudad de México, ha sido uno de los momentos de mayor aprendizaje en su corta trayectoria dentro de la Fórmula Uno.