Elementos capitalinos en coordinación con fuerzas federales ejecutaron una orden de cateo en la alcaldía Iztapalapa, donde detuvieron a un sujeto identificado como "El Corian", líder de una célula de La Familia Michoacana. Crédito: SSC

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México reveló este jueves 19 de noviembre los resultados de un cateo en un inmueble de la alcaldía Iztapalapa, donde, en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional (GN), detuvieron a Luis Tierradentro Garduño, alias “El Corian”, de 44 años, en un domicilio que operaba como narcotienda.

Según datos consultados por Infobae México con fuentes de seguridad, el detenido lideraba una célula delictiva ligada al grupo La Familia Michoacana, dedicada a homicidios, extorsión en su modalidad de cobro de piso, robo de vehículos y narcomenudeo en la demarcación.

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La corporación capitalina precisó en un comunicado que la intervención se realizó sin uso de violencia y en apego a los protocolos de actuación policial. Los agentes aseguraron 528 dosis de posibles narcóticos, un arma de fuego larga, 97 cartuchos útiles, seis cargadores y cuatro placas de chalecos balísticos.

“El Corian”, detenido en Iztapalapa. Crédito: SSC

La acción también estuvo integrada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), como parte de los trabajos de investigación para combatir los delitos de alto impacto en la capital.

El cateo se originó tras denuncias por narcomenudeo

La SSC detalló que la detención fue resultado de investigaciones realizadas en seguimiento a denuncias por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo. Los efectivos ubicaron un inmueble en la calle Cerrada Aztecas, colonia Barrio La Asunción, que, según las indagatorias, era utilizado para almacenar y distribuir droga en la zona.

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Con los datos de prueba recabados durante las pesquisas, un agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de un Juez de Control la orden de cateo correspondiente.

Indicios criminales asegurados tras el cateo en Iztapalapa. Crédito: SSC

Durante la intervención, los oficiales encontraron 238 bolsitas con marihuana, 160 con cocaína y 130 con metanfetamina, además del arma larga, los cartuchos, los cargadores y las placas balísticas que fueron decomisadas en el lugar. El volumen de dosis aseguradas apuntó a un punto activo de venta en la alcaldía.

“El Corian” operaba una red vinculada a homicidios y extorsiones

Las indagatorias de las autoridades capitalinas establecieron que el detenido lideraba una célula vinculada con un grupo generador de violencia relacionado con homicidios, extorsión en su modalidad de cobro de piso, robo de vehículos y narcomenudeo en Iztapalapa.

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Fuentes de seguridad consultadas por Infobae México precisaron que esta célula estaba ligada a La Familia Michoacana, organización con presencia documentada en el narcomenudeo y la violencia de la zona oriente de la Ciudad de México, además de otras entidades como el Estado de México y Guerrero. El perfil del detenido coincidió con el de un operador con control territorial sobre varios delitos de alto impacto en la demarcación.

Al término de la diligencia, a “El Corian” le fueron leídos sus derechos constitucionales y, junto con los objetos asegurados, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la FGJCDMX, quien determinaría su situación jurídica.

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El inmueble quedó sellado y bajo resguardo policial mientras continuaban las investigaciones.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, afirmó a través de su cuenta de X que la corporación capitalina mantiene acciones firmes y permanentes, en conjunto con autoridades del Gobierno de la Ciudad de México y del Gobierno federal, para desarticular puntos generadores de violencia, combatir a los grupos delictivos y proteger la tranquilidad y seguridad de las familias.

La Familia Michoacana enfrentó condenas en la capital

El caso de “El Corian” se sumó a otros procesos contra integrantes de La Familia Michoacana en la Ciudad de México. En octubre de 2026, Diego “N” y Abdiel “N”, identificados como integrantes del mismo grupo, fueron sentenciados por el homicidio calificado de tres personas en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc.

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El ataque armado por el que fueron declarados responsables ocurrió el pasado 16 de marzo de 2025. Crédito: FGJCDMX

Diego “N” recibió una condena de 47 años y seis meses por el homicidio de dos víctimas, mientras que Abdiel “N” fue sentenciado a 71 años y tres meses por el homicidio de tres personas, aunque por ley solo podrá cumplir hasta 70 años en prisión. Los hechos ocurrieron el 16 de marzo de 2025, cuando ambos sentenciados dispararon contra tres personas en la vía pública, una de ellas un vendedor de comida ambulante que intentó escapar de la agresión.

La FGJCDMX acreditó la responsabilidad de los sentenciados mediante pruebas periciales de balística y química forense que confirmaron que los casquillos hallados en la escena del crimen correspondían a las armas aseguradas a ambos hombres. Además de las penas de prisión, cada sentenciado fue condenado al pago de un millón 394 mil pesos por indemnización material y 6 mil 788.40 pesos por gastos funerarios por cada víctima que le correspondió.

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