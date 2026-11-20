Gabito Ballesteros, Natanael Cano y Junior H enfrentaron penalizaciones en ferias de México por cantar corridos no autorizados. (Especial )

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Los cantantes de música regional enfrentan multas millonarias y arrestos administrativos en ferias de México cuando interpretan piezas con referencias al crimen organizado.

El Ayuntamiento de Chihuahua acumula la recaudación más alta del país por este concepto. Solo entre 2023 y 2026, la Tesorería municipal retuvo más de 7 millones de pesos a promotores artísticos por violaciones directas a los reglamentos locales de espectáculos.

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Las sanciones económicas no nacen de una ley federal. Operan a través de bandos de policía y justicia cívica que facultan a los inspectores municipales a condicionar los permisos de palenques y ferias ganaderas al depósito previo de una póliza de fianza.

El depósito de garantía funciona como retención automática en el norte

El Reglamento de Diversiones y Espectáculos Públicos del Municipio de Chihuahua exige a las empresas promotoras entregar una fianza obligatoria de 6,500 Unidades de Medida y Actualización (UMA) antes de cada concierto en recintos como la Feria de Santa Rita o la Expogan.

Los inspectores de la Subdirección de Gobernación supervisan la presentación en tiempo real. Si el intérprete canta composiciones no autorizadas, el gobierno municipal levanta un acta circunstanciada, cancela la devolución del dinero y transfiere los recursos de forma definitiva a las arcas locales.

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La administración municipal canaliza estos montos a las cuentas del DIF Municipal para programas de prevención del delito. La norma establece que las multas recaen legalmente sobre los concesionarios del evento, quienes asumen la responsabilidad civil de lo que cante el artista en el escenario.

Los ayuntamientos del norte condicionan los permisos en palenques al pago de fianzas de 6,500 UMA que se retienen automáticamente si los inspectores detectan apología del delito en el escenario. (IG: expoganchih)

Natanael Cano y Tito Double P concentran las penalizaciones más altas

El sonorense Natanael Cano recibió en septiembre de 2023 una sanción por 12 mil UMA en la capital chihuahuense. La cifra alcanzó un millón doscientos mil pesos debido a la interpretación flagrante de temas bélicos y letras tipificadas como denigrantes contra la mujer en el Artículo 34 de Justicia Cívica.

En septiembre de 2024, el mismo cantante acumuló una nueva infracción de 9,211 UMA, equivalente a un millón de pesos, durante su gira individual. Las autoridades municipales acreditaron 20 canciones alusivas al narcotráfico y la presencia de menores de edad en áreas destinadas para adultos.

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El sonorense acumula más de 2,200,000 pesos en sanciones en Chihuahua tras violar los artículos de Justicia Cívica por letras bélicas y señalamientos de denigración contra la mujer. (Instagram)

La Subdirección de Gobernación sancionó a Tito Double P en enero de 2025. El Ayuntamiento determinó una penalización total de novecientos mil pesos tras comprobar que 12 de las 24 canciones ejecutadas en el palenque ensalzaban a mandos de organizaciones delictivas.

La Tesorería de Chihuahua le impuso una multa de 901,131 pesos tras acreditar que 12 de las 24 canciones de su repertorio en Santa Rita elogiaban a miembros del crimen organizado. (Instagram)

Tucanes de Tijuana y Fuerza Regida pierden fianzas feriales

El grupo Los Tucanes de Tijuana registra antecedentes repetidos ante las autoridades del norte. En mayo de 2025, el gobierno municipal ejecutó el cobro de setecientos mil pesos a su promotor tras identificar 12 temas alusivos a actividades ilícitas durante un repertorio de 37 canciones.

En la feria ganadera “Expogan” de octubre de 2026, la autoridad municipal retuvo de manera simultánea un millón quinientos mil pesos a las empresas responsables de las presentaciones consecutivas de Los Tucanes de Tijuana y el grupo Marca Registrada. La agrupación tijuanense incluyó el corrido dedicado al extinto narcotraficante Amado Carrillo.

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Mario Quintero y su agrupación perdieron depósitos feriales en mayo de 2025 y en la Expogan 2026 tras entonar corridos como El Águila Blanca. (IG: lostucanesdetijuana)

Fuerza Regida enfrentó un procedimiento idéntico en el Palenque de Santa Rita. Los inspectores retuvieron la garantía de setecientos mil pesos al promotor tras contabilizar al menos siete canciones con temática de trasiego de sustancias y violencia organizada.

La empresa promotora del grupo en Chihuahua perdió su garantía de 705,705 pesos luego de que los inspectores confirmaran al menos siete temas bélicos fuera de la norma. (@fuerzaregida)

Prófugos del Anexo y la suspensión de espectáculos en Querétaro

Los cantantes Julión Álvarez y Alfredo Olivas recibieron una sanción por setecientos mil pesos en el estadio Manuel L. Almanza durante su gira conjunta. Los músicos entonaron estrofas del corrido titulado “El Malo de Culiacán”, lo que activó la confiscación inmediata del depósito municipal.

La Subdirección de Gobernación ejecutó la fianza a la gira en el estadio Manuel L. Almanza al detectar estrofas del corrido El Malo de Culiacán. Foto: @lospasosdejulion

En el centro del país, el municipio de El Marqués, Querétaro, multó con 1,000 UMA a la empresa responsable del concierto de Gabito Ballesteros este 14 de noviembre de 2026. La sanción sumó más de cien mil pesos por interpretar la canción “AMG”, fuera de la lista pactada.

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La Secretaría de Gobierno de Querétaro respalda estas medidas en un decreto estatal publicado en agosto de 2025. El documento faculta a los ayuntamientos a ordenar el desalojo de inmuebles, cancelar licencias comerciales y suspender espectáculos masivos donde se emita música que promueva conductas delictivas.

El municipio de El Marqués multó a su promotor con 117,310 pesos y la policía suspendió su show en Querétaro tras interpretar AMG, tema excluido del catálogo aprobado. (Instagram)

De las actas administrativas a los juzgados penales de Jalisco

El estado de Jalisco mantiene una vía penal mediante el Artículo 142 de su Código Penal estatal. La legislación castiga la provocación y apología del delito en espectáculos públicos con penas de seis meses a un año de prisión y multas económicas.

Un juez de control vinculó a proceso en mayo de 2025 a cuatro integrantes, al representante y al promotor de Los Alegres del Barranco.

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Los involucrados pagaron una garantía judicial conjunta de un millón ochocientos mil pesos tras proyectar retratos de Nemesio Oseguera Cervantes en un auditorio de Zapopan.

Además de pagar una multa administrativa de 33,000 pesos por interpretar El Azul en las Fiestas de Octubre, el cantante tuvo que comparecer ante la Fiscalía del Estado de Jalisco. (@leojimenez.xm)

El cantante Junior H pagó una infracción de 33 mil pesos ante el Ayuntamiento de Zapopan por cantar el tema “El Azul” en las Fiestas de Octubre. El artista compareció ante agentes del Ministerio Público de la Fiscalía estatal para rendir declaración ministerial por el mismo hecho.

Los promotores artísticos integran el cobro de estas fianzas retenidas dentro de los costos de producción de las giras. Los contratos de palenques en los estados del norte contemplan estos montos como una partida fija para garantizar que el artista interprete su catálogo completo.

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