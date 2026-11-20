Los cantantes de música regional enfrentan multas millonarias y arrestos administrativos en ferias de México cuando interpretan piezas con referencias al crimen organizado.
El Ayuntamiento de Chihuahua acumula la recaudación más alta del país por este concepto. Solo entre 2023 y 2026, la Tesorería municipal retuvo más de 7 millones de pesos a promotores artísticos por violaciones directas a los reglamentos locales de espectáculos.
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Las sanciones económicas no nacen de una ley federal. Operan a través de bandos de policía y justicia cívica que facultan a los inspectores municipales a condicionar los permisos de palenques y ferias ganaderas al depósito previo de una póliza de fianza.
El depósito de garantía funciona como retención automática en el norte
El Reglamento de Diversiones y Espectáculos Públicos del Municipio de Chihuahua exige a las empresas promotoras entregar una fianza obligatoria de 6,500 Unidades de Medida y Actualización (UMA) antes de cada concierto en recintos como la Feria de Santa Rita o la Expogan.
Los inspectores de la Subdirección de Gobernación supervisan la presentación en tiempo real. Si el intérprete canta composiciones no autorizadas, el gobierno municipal levanta un acta circunstanciada, cancela la devolución del dinero y transfiere los recursos de forma definitiva a las arcas locales.
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La administración municipal canaliza estos montos a las cuentas del DIF Municipal para programas de prevención del delito. La norma establece que las multas recaen legalmente sobre los concesionarios del evento, quienes asumen la responsabilidad civil de lo que cante el artista en el escenario.
Natanael Cano y Tito Double P concentran las penalizaciones más altas
El sonorense Natanael Cano recibió en septiembre de 2023 una sanción por 12 mil UMA en la capital chihuahuense. La cifra alcanzó un millón doscientos mil pesos debido a la interpretación flagrante de temas bélicos y letras tipificadas como denigrantes contra la mujer en el Artículo 34 de Justicia Cívica.
En septiembre de 2024, el mismo cantante acumuló una nueva infracción de 9,211 UMA, equivalente a un millón de pesos, durante su gira individual. Las autoridades municipales acreditaron 20 canciones alusivas al narcotráfico y la presencia de menores de edad en áreas destinadas para adultos.
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La Subdirección de Gobernación sancionó a Tito Double P en enero de 2025. El Ayuntamiento determinó una penalización total de novecientos mil pesos tras comprobar que 12 de las 24 canciones ejecutadas en el palenque ensalzaban a mandos de organizaciones delictivas.
Tucanes de Tijuana y Fuerza Regida pierden fianzas feriales
El grupo Los Tucanes de Tijuana registra antecedentes repetidos ante las autoridades del norte. En mayo de 2025, el gobierno municipal ejecutó el cobro de setecientos mil pesos a su promotor tras identificar 12 temas alusivos a actividades ilícitas durante un repertorio de 37 canciones.
En la feria ganadera “Expogan” de octubre de 2026, la autoridad municipal retuvo de manera simultánea un millón quinientos mil pesos a las empresas responsables de las presentaciones consecutivas de Los Tucanes de Tijuana y el grupo Marca Registrada. La agrupación tijuanense incluyó el corrido dedicado al extinto narcotraficante Amado Carrillo.
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Fuerza Regida enfrentó un procedimiento idéntico en el Palenque de Santa Rita. Los inspectores retuvieron la garantía de setecientos mil pesos al promotor tras contabilizar al menos siete canciones con temática de trasiego de sustancias y violencia organizada.
Prófugos del Anexo y la suspensión de espectáculos en Querétaro
Los cantantes Julión Álvarez y Alfredo Olivas recibieron una sanción por setecientos mil pesos en el estadio Manuel L. Almanza durante su gira conjunta. Los músicos entonaron estrofas del corrido titulado “El Malo de Culiacán”, lo que activó la confiscación inmediata del depósito municipal.
En el centro del país, el municipio de El Marqués, Querétaro, multó con 1,000 UMA a la empresa responsable del concierto de Gabito Ballesteros este 14 de noviembre de 2026. La sanción sumó más de cien mil pesos por interpretar la canción “AMG”, fuera de la lista pactada.
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La Secretaría de Gobierno de Querétaro respalda estas medidas en un decreto estatal publicado en agosto de 2025. El documento faculta a los ayuntamientos a ordenar el desalojo de inmuebles, cancelar licencias comerciales y suspender espectáculos masivos donde se emita música que promueva conductas delictivas.
De las actas administrativas a los juzgados penales de Jalisco
El estado de Jalisco mantiene una vía penal mediante el Artículo 142 de su Código Penal estatal. La legislación castiga la provocación y apología del delito en espectáculos públicos con penas de seis meses a un año de prisión y multas económicas.
Un juez de control vinculó a proceso en mayo de 2025 a cuatro integrantes, al representante y al promotor de Los Alegres del Barranco.
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Los involucrados pagaron una garantía judicial conjunta de un millón ochocientos mil pesos tras proyectar retratos de Nemesio Oseguera Cervantes en un auditorio de Zapopan.
El cantante Junior H pagó una infracción de 33 mil pesos ante el Ayuntamiento de Zapopan por cantar el tema “El Azul” en las Fiestas de Octubre. El artista compareció ante agentes del Ministerio Público de la Fiscalía estatal para rendir declaración ministerial por el mismo hecho.
Los promotores artísticos integran el cobro de estas fianzas retenidas dentro de los costos de producción de las giras. Los contratos de palenques en los estados del norte contemplan estos montos como una partida fija para garantizar que el artista interprete su catálogo completo.
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