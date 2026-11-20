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Hay buenas noticias para quienes llevaron a cabo su registro durante el mes de septiembre pues la entrega de tarjetas va a comenzar a partir del día de mañana 20 de noviembre.

La tarjeta permite recibir los depósitos de los programas. En la Beca Benito Juárez, el apoyo es de 1,900 pesos cada dos meses durante 10 meses del ciclo escolar; los pagos no se realizan en julio ni agosto y pueden otorgarse por un máximo de 40 meses.

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El resultado de la solicitud puede consultarse con el folio alfanumérico entregado al finalizar el trámite, mediante el buscador oficial de Becas Benito Juárez.

El sistema indica si el registro sigue en revisión, si el estudiante forma parte del padrón o si debe atender una instrucción posterior; las personas aceptadas deben esperar el aviso para recoger la tarjeta.

La distribución de tarjetas de la Beca Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra termina el 30 de noviembre.

Es importante mencionar que la fecha, hora y lugar de la entrega de tarjetas lo determina cada institución educativa y lo informa directamente a sus alumnos mediante llamadas, mensajes o avisos que emita el plantel.

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En este sentido, el Colegio de Bachilleres ya dio a conocer de manera pública, mediante sus redes sociales, las fechas, planteles y horarios en que realizarán la entrega de tarjetas a los alumnos.

La entrega de tarjetas del Banco del Bienestar para la Beca Benito Juárez tiene como fecha límite este 30 de noviembre (X@avisosbienestar)

¿Cuándo y dónde recibirás tu tarjeta perteneces al Colegio de Bachilleres?

Viernes, 20 de noviembre

Gustavo A. Madero Subsistema: COLBACH MEX

CCT: 09DCB0019H

Escuela: Colegio de Bachilleres Plantel 11, Nueva Atzacoalco

Atención: Instalaciones del plantel

Horario: 02:00 p. m. Xochimilco Subsistema: COLBACH MEX

CCT: 09DCB0021W

Escuela: Colegio de Bachilleres Plantel 13, Xochimilco-Tepepan “Quirino Mendoza y Cortés”

Atención: Instalaciones del plantel

Horario: 08:00 a. m. La Magdalena Contreras Subsistema: COLBACH MEX

CCT: 09DCB0025S

Escuela: Colegio de Bachilleres Plantel 15, Contreras

Atención: Instalaciones del plantel

Horario: 08:00 a. m. Gustavo A. Madero Subsistema: COLBACH MEX

CCT: 09DCB0003G

Escuela: Colegio de Bachilleres Plantel 2, Cien Metros “Elisa Acuña Rossetti”

Atención: Instalaciones del plantel

Horario: 09:30 a. m.

Lunes, 23 de noviembre

Milpa Alta Subsistema: COLBACH MEX

CCT: 09DCB0023U

Escuela: Colegio de Bachilleres Plantel 14, Milpa Alta “Fidencio Villanueva Rojas”

Atención: Instalaciones del plantel

Horario: 08:00 a. m. Tláhuac Subsistema: COLBACH MEX

CCT: 09DCB0027Q

Escuela: Colegio de Bachilleres Plantel 16, Tláhuac “Manuel Chavarría Chavarría”

Atención: Instalaciones del plantel

Horario: 08:00 a. m. Coyoacán Subsistema: COLBACH MEX

CCT: 09DCB0029O

Escuela: Colegio de Bachilleres Plantel 17, Huayamilpas-Pedregal

Atención: Instalaciones del plantel

Horario: 02:00 p. m. Benito Juárez Subsistema: COLBACH MEX

CCT: 09DCB0033A

Escuela: Colegio de Bachilleres Plantel 20, Del Valle “Matías Romero”

Atención: Instalaciones del plantel

Horario: 08:00 a. m. Iztapalapa Subsistema: COLBACH MEX

CCT: 09DCB0009A

Escuela: Colegio de Bachilleres Plantel 6, Vicente Guerrero

Atención: Instalaciones del plantel

Horario: 08:00 a. m. Iztapalapa Subsistema: COLBACH MEX

CCT: 09DCB0011P

Escuela: Colegio de Bachilleres Plantel 7, Iztapalapa

Atención: Instalaciones del plantel

Horario: 02:00 p. m. Cuajimalpa de Morelos Subsistema: COLBACH MEX

CCT: 09DCB0013N

Escuela: Colegio de Bachilleres Plantel 8, Cuajimalpa

Atención: Instalaciones del plantel

Horario: 08:00 a. m.

Martes, 24 de noviembre de 2026

Azcapotzalco Subsistema: COLBACH MEX

CCT: 09DCB0001I

Escuela: Colegio de Bachilleres Plantel 1, El Rosario

Atención: Instalaciones del plantel

Horario: 02:00 p. m. Azcapotzalco Subsistema: COLBACH MEX

CCT: 09DCB0031C

Escuela: Colegio de Bachilleres Plantel 18, Tláhuac-Azcapotzalco

Atención: Instalaciones del plantel

Horario: 08:00 a. m. Iztacalco Subsistema: COLBACH MEX

CCT: 09DCB0005E

Escuela: Colegio de Bachilleres Plantel 3, Iztacalco

Atención: Instalaciones del plantel

Horario: 08:00 a. m.

Qué documentos debes llevar para recoger la tarjeta de la Beca Benito Juárez

Si los beneficiarios son menores de edad debe acudir la madre, el padre o el tutor con los documentos solicitados. En el caso de los estudiantes mayores de edad ellos mismos deben hacer entrega de los papeles.

Las personas que no reciban una notificación deben consultar primero con su escuela antes de acudir a una sucursal.

Según la información disponible para la entrega de la tarjeta de la Beca Benito Juárez, debes llevar lo siguiente:

Si eres menor de edad: Debes acudir acompañado de tu madre, padre o tutor registrado.

Documentos del estudiante:

Acta de nacimiento.

CURP.

Comprobante de domicilio reciente.

Documentos de la madre, padre o tutor:

Identificación oficial vigente, en original y copia.

Acta de nacimiento.

CURP.

Si eres mayor de edad

Debes acudir personalmente con:

Identificación oficial vigente, en original y copia.

Acta de nacimiento.

CURP.

Comprobante de domicilio reciente.

Lleva los documentos completos y verifica que los datos coincidan. También debes presentarte en la fecha, horario y plantel indicados en el aviso de tu escuela.

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El periodo de distribución comenzó el 12 de noviembre y también incluye a quienes reciben Jóvenes Escribiendo el Futuro y la Beca Gertrudis Bocanegra, dirigida a estudiantes de educación superior que reciben apoyo para transporte.

Los planteles contactan a madres, padres, tutores o alumnos mayores de edad que concluyeron el registro.