Hay buenas noticias para quienes llevaron a cabo su registro durante el mes de septiembre pues la entrega de tarjetas va a comenzar a partir del día de mañana 20 de noviembre.
La tarjeta permite recibir los depósitos de los programas. En la Beca Benito Juárez, el apoyo es de 1,900 pesos cada dos meses durante 10 meses del ciclo escolar; los pagos no se realizan en julio ni agosto y pueden otorgarse por un máximo de 40 meses.
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El resultado de la solicitud puede consultarse con el folio alfanumérico entregado al finalizar el trámite, mediante el buscador oficial de Becas Benito Juárez.
El sistema indica si el registro sigue en revisión, si el estudiante forma parte del padrón o si debe atender una instrucción posterior; las personas aceptadas deben esperar el aviso para recoger la tarjeta.
La distribución de tarjetas de la Beca Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra termina el 30 de noviembre.
Es importante mencionar que la fecha, hora y lugar de la entrega de tarjetas lo determina cada institución educativa y lo informa directamente a sus alumnos mediante llamadas, mensajes o avisos que emita el plantel.
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En este sentido, el Colegio de Bachilleres ya dio a conocer de manera pública, mediante sus redes sociales, las fechas, planteles y horarios en que realizarán la entrega de tarjetas a los alumnos.
¿Cuándo y dónde recibirás tu tarjeta perteneces al Colegio de Bachilleres?
Viernes, 20 de noviembre
- Gustavo A. Madero
- Subsistema: COLBACH MEX
- CCT: 09DCB0019H
- Escuela: Colegio de Bachilleres Plantel 11, Nueva Atzacoalco
- Atención: Instalaciones del plantel
- Horario: 02:00 p. m.
- Xochimilco
- Subsistema: COLBACH MEX
- CCT: 09DCB0021W
- Escuela: Colegio de Bachilleres Plantel 13, Xochimilco-Tepepan “Quirino Mendoza y Cortés”
- Atención: Instalaciones del plantel
- Horario: 08:00 a. m.
- La Magdalena Contreras
- Subsistema: COLBACH MEX
- CCT: 09DCB0025S
- Escuela: Colegio de Bachilleres Plantel 15, Contreras
- Atención: Instalaciones del plantel
- Horario: 08:00 a. m.
- Gustavo A. Madero
- Subsistema: COLBACH MEX
- CCT: 09DCB0003G
- Escuela: Colegio de Bachilleres Plantel 2, Cien Metros “Elisa Acuña Rossetti”
- Atención: Instalaciones del plantel
- Horario: 09:30 a. m.
Lunes, 23 de noviembre
- Milpa Alta
- Subsistema: COLBACH MEX
- CCT: 09DCB0023U
- Escuela: Colegio de Bachilleres Plantel 14, Milpa Alta “Fidencio Villanueva Rojas”
- Atención: Instalaciones del plantel
- Horario: 08:00 a. m.
- Tláhuac
- Subsistema: COLBACH MEX
- CCT: 09DCB0027Q
- Escuela: Colegio de Bachilleres Plantel 16, Tláhuac “Manuel Chavarría Chavarría”
- Atención: Instalaciones del plantel
- Horario: 08:00 a. m.
- Coyoacán
- Subsistema: COLBACH MEX
- CCT: 09DCB0029O
- Escuela: Colegio de Bachilleres Plantel 17, Huayamilpas-Pedregal
- Atención: Instalaciones del plantel
- Horario: 02:00 p. m.
- Benito Juárez
- Subsistema: COLBACH MEX
- CCT: 09DCB0033A
- Escuela: Colegio de Bachilleres Plantel 20, Del Valle “Matías Romero”
- Atención: Instalaciones del plantel
- Horario: 08:00 a. m.
- Iztapalapa
- Subsistema: COLBACH MEX
- CCT: 09DCB0009A
- Escuela: Colegio de Bachilleres Plantel 6, Vicente Guerrero
- Atención: Instalaciones del plantel
- Horario: 08:00 a. m.
- Iztapalapa
- Subsistema: COLBACH MEX
- CCT: 09DCB0011P
- Escuela: Colegio de Bachilleres Plantel 7, Iztapalapa
- Atención: Instalaciones del plantel
- Horario: 02:00 p. m.
- Cuajimalpa de Morelos
- Subsistema: COLBACH MEX
- CCT: 09DCB0013N
- Escuela: Colegio de Bachilleres Plantel 8, Cuajimalpa
- Atención: Instalaciones del plantel
- Horario: 08:00 a. m.
Martes, 24 de noviembre de 2026
- Azcapotzalco
- Subsistema: COLBACH MEX
- CCT: 09DCB0001I
- Escuela: Colegio de Bachilleres Plantel 1, El Rosario
- Atención: Instalaciones del plantel
- Horario: 02:00 p. m.
- Azcapotzalco
- Subsistema: COLBACH MEX
- CCT: 09DCB0031C
- Escuela: Colegio de Bachilleres Plantel 18, Tláhuac-Azcapotzalco
- Atención: Instalaciones del plantel
- Horario: 08:00 a. m.
- Iztacalco
- Subsistema: COLBACH MEX
- CCT: 09DCB0005E
- Escuela: Colegio de Bachilleres Plantel 3, Iztacalco
- Atención: Instalaciones del plantel
- Horario: 08:00 a. m.
Qué documentos debes llevar para recoger la tarjeta de la Beca Benito Juárez
Si los beneficiarios son menores de edad debe acudir la madre, el padre o el tutor con los documentos solicitados. En el caso de los estudiantes mayores de edad ellos mismos deben hacer entrega de los papeles.
Las personas que no reciban una notificación deben consultar primero con su escuela antes de acudir a una sucursal.
Según la información disponible para la entrega de la tarjeta de la Beca Benito Juárez, debes llevar lo siguiente:
Si eres menor de edad: Debes acudir acompañado de tu madre, padre o tutor registrado.
Documentos del estudiante:
- Acta de nacimiento.
- CURP.
- Comprobante de domicilio reciente.
Documentos de la madre, padre o tutor:
- Identificación oficial vigente, en original y copia.
- Acta de nacimiento.
- CURP.
Si eres mayor de edad
Debes acudir personalmente con:
- Identificación oficial vigente, en original y copia.
- Acta de nacimiento.
- CURP.
- Comprobante de domicilio reciente.
Lleva los documentos completos y verifica que los datos coincidan. También debes presentarte en la fecha, horario y plantel indicados en el aviso de tu escuela.
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El periodo de distribución comenzó el 12 de noviembre y también incluye a quienes reciben Jóvenes Escribiendo el Futuro y la Beca Gertrudis Bocanegra, dirigida a estudiantes de educación superior que reciben apoyo para transporte.
Los planteles contactan a madres, padres, tutores o alumnos mayores de edad que concluyeron el registro.
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