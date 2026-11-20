Carín León anunció a los primeros artistas que conforman el cartel oficial de la segunda edición de La Cura Fest, el festival creado por el intérprete que se llevará a cabo el próximo mes de marzo del 2027.
El grupo Intocable destaca como uno de los grandes nombres que aparecen en el cartel del festival, al ser una de las agrupaciones más famosas y queridas de los fans de la música regional mexicana, junto a ellos, destaca la banda de pop rock española Hombres G.
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Aunque ya salieron varios nombres del cartel oficial, la organización adelanta que esta es sólo la primera revelación de los artistas y bandas que estarán en La Cura Fest 2027.
Cuándo y dónde será La Cura Fest 2027 de Carín León
Las fechas del festival son el sábado 13 y domingo 14 de marzo del 2027, con los horarios aún por confirmar. La Cura Fest se llevará a cabo en la ExpoGan de Hermosillo, Sonora.
La Cura Fest 2027 cartel: artistas y bandas confirmadas
Los primeros nombres que acompañarán al cantante sonorense son:
- Intocable, referente de la música norteña
- Hombres G, banda española de pop rock
- Reik, agrupación mexicana de pop
- Remmy Valenzuela, exponente del regional mexicano
- Kacey Musgraves, cantante estadounidense ganadora de premios Grammy en el género country
Los organizadores adelantan que el cartel continuará ampliándose con más artistas por anunciar.
De acuerdo con algunos reportes, el mismo lineup se presentará durante las dos jornadas del evento, sábado 13 y domingo 14 de marzo, por lo que los asistentes podrían elegir cualquiera de los dos días para ver a los artistas. Aunque esto no ha sido confirmado por la organización
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El festival regresa a la ExpoGan, sede de su primera edición en marzo de 2026, organizado por Carín León y Apodaca Group.
¿Cuánto cuestan los boletos para La Cura Fest 2027?
La venta general comienza el lunes 23 de noviembre a las 11:00 horas a través de la plataforma Superboletos. Hasta el momento no se han dado a conocer los precios de las entradas, sin embargo, los costos de la edición del 2026 pueden servir como referencia.
En la edición 2026 de La Cura Fest, los precios de boletos se manejaron por fases, con incrementos conforme avanzaba la venta.
Fase 1 (precios iniciales)
- General Chapayeca: $1,250 pesos
- VIP Boca Chueca 1 y 2: $2,680 pesos
- Palco Primera Cita: $4,250–$4,750 pesos
- Palco UVV: $4,250–$4,750 pesos
Fase 2
- General Chapayeca: $1,400 pesos
- VIP Boca Chueca 1 y 2: $2,805 pesos
- Palcos: $5,750 pesos
Fase 3
- General Chapayeca: $1,550 pesos
- VIP Boca Chueca 1 y 2: $2,968 pesos
Los precios no incluían cargos por servicio adicionales. Según otras fuentes, el rango total de boletos osciló entre los $1,250 y los $3,664 pesos, dependiendo de la zona y la fase de venta activa al momento de la compra.
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La venta se realizó en Superboletos.com, con un límite de ocho boletos por persona. El festival se agotó para la primera fecha (14 de marzo), lo que obligó a los organizadores a abrir una segunda jornada el 15 de marzo de 2026.
Así fue La Cura Fest 2026
La primera edición de La Cura Fest, realizada el 14 y 15 de marzo de 2026 en la ExpoGan de Hermosillo, Sonora, se consolidó como uno de los eventos musicales más relevantes del noroeste de México.
Asistencia y cifras
El festival reunió a 70,000 personas durante los dos días, con doble sold out registrado meses antes del evento. La derrama económica, según el reporte de Radiofórmula, alcanzó los 593.9 millones de pesos.
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Cartel y momentos destacados
Carín León encabezó el festival con presentaciones de Según Quién y La Boda del Huitlacoche. Uno de los momentos más celebrados fue su dueto con Bobby Pulido en una versión de Desvelado.
Entre los artistas que participaron están:
- Alejandro Sanz, con Amiga Mía y Desde Cuando
- Grupo Frontera, con Que Vuelvas y Un x100to
- Kany García
- Kevin Kaarl
- Midland, banda estadounidense de country
El festival también tuvo duetos sorpresa con Silvestre Dangond, Matisse y Xavi, además de presentaciones de Gabito Ballesteros y Remmy Valenzuela.
Experiencia del festival
El recinto incluyó un escenario alterno llamado Rodeo, con actividades y espectáculos entre los conciertos principales. El festival también ofreció espacios gastronómicos, áreas de convivencia y muestras de oficios tradicionales como la talabartería.
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Las jornadas se extendieron desde la tarde hasta la madrugada, con reportes que destacan el ambiente cercano entre artistas y público, sin las barreras habituales de otros festivales.
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