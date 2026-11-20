El elenco de la producción de Netflix reunirá en la hacienda Dos Caras a personalidades de las redes sociales, la televisión y el deporte mexicano. (Especial)

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A una hacienda llegarán 12 celebridades con un mismo objetivo, aunque solo una de ellas tendrá desde el inicio la ventaja que puede cambiarlo todo en la carrera por 2 millones de pesos.

Adela Micha regresará a la conducción de realities con Secreto millonario, la nueva apuesta de Netflix, donde guardar una fortuna será tan necesario como detectar las mentiras de los demás.

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El estreno será el 18 de diciembre de 2026 y llevará a figuras de la televisión, las redes sociales, la música, la comedia y el deporte nacional a una convivencia donde nadie podrá sentirse completamente a salvo.

Paolita Suárez, Susana Zabaleta, Lupita Villalobos, Sergio Mayer y Paola Rojas estarán entre las participantes que deberán elegir entre confiar, acusar o mentir.

Un cofre con dos millones de pesos desatará sospechas y alianzas en la hacienda Dos Caras

La competencia comenzará en cuanto los concursantes entren a sus habitaciones. Todos recibirán un cofre, aunque sólo uno tendrá el dinero. Quien encuentre el premio deberá conservar la calma, ocultar su identidad y resistir la presión de convivir con personas decididas a descubrirlo.

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La persona que reciba los dos millones de pesos no tendrá garantizado el triunfo. Para quedarse con el premio deberá evitar levantar sospechas, manejar sus alianzas y sobrevivir a las votaciones del grupo.

Los otros 11 participantes tendrán que observar cada detalle. Una reacción extraña, una respuesta apresurada o una acusación mal dirigida pueden convertirse en pistas dentro de un juego hecho para sembrar dudas.

La hacienda Dos Caras concentrará los retos, los acuerdos secretos y los enfrentamientos. En ese entorno, una conversación aparentemente casual puede modificar la percepción de todos sobre el posible millonario.

Las pruebas físicas y mentales ofrecerán beneficios a los jugadores. Conseguir una ventaja puede acercar a alguien a la verdad, aunque también puede volverlo sospechoso ante el resto de la casa.

La edición mexicana adaptará el formato Million Dollar Secret centrado en la sospecha y la estrategia. (Instagram/ @milliondollarsecretnetflix)

El formato mexicano está inspirado en Million Dollar Secret, una competencia donde la estrategia pesa más que la fuerza. Al final de cada episodio, los participantes votarán por quien crean que tiene el premio; si aciertan, el dinero cambiará de dueño sin revelar de inmediato a quién fue entregado.

Los 12 participantes que competirán en ‘Secreto millonario’

El elenco reúne personalidades con públicos y trayectorias muy distintos. La convivencia pondrá frente a frente a figuras acostumbradas a las cámaras y rostros que ya conocen la presión de los formatos de competencia:

Paolita Suárez

Lupita Villalobos

Sergio Mayer

Yordi Rosado

Gusgri

Susana Zabaleta

Paola Rojas

Kike Vázquez

Maryfer Centeno

Emmanuel Román Morales

Hijo del Vikingo

Miguel Martínez

Doce celebridades compiten por un premio de dos millones de pesos oculto en un cofre individual. (RS) Instagram/@paolitasuarez28)

La lista coloca en el mismo juego a integrantes de mundos que rara vez conviven bajo una misma dinámica, pero todos entrarán con la misma desventaja: nadie sabrá quién sostiene el secreto más grande de la casa.

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Entre cámaras, alianzas que pueden romperse y votaciones que cambiarán el rumbo del juego, el nombre de cualquiera podría convertirse en el siguiente objetivo.

Adela Micha regresa a los realities con un juego de mentiras y alianzas

Para Adela Micha, Secreto millonario significará su regreso a la conducción de un reality más de dos décadas después de las primeras emisiones de Big Brother México. Su papel estará ligado a las dinámicas que pueden entregar pistas, beneficios o cambios en el equilibrio de la casa.

Cada desafío podrá alterar el tablero: Un participante que gane una prueba puede conseguir información sobre el premio, protegerse de una votación o usar su ventaja para reforzar una alianza.

La convivencia será parte del juego: Las comidas, las conversaciones privadas y los momentos de descanso pueden convertirse en espacios para investigar a los demás o fabricar una versión que desvíe las sospechas.

El secreto no tendrá un dueño definitivo: Si la casa identifica a la persona correcta, el premio será reasignado y el nuevo poseedor deberá comenzar otra vez el trabajo de ocultarse entre sus compañeros.

La pregunta que atravesará cada capítulo será sencilla, aunque encontrar la respuesta no lo será: “¿Quién podría esconder un secreto de 2 millones de pesos?”

Tras más de dos décadas, Adela Micha regresará a la conducción de reality shows con con la producción de Netflix. (Foto: Cuartoscuro)

Al final, el premio no dependerá solamente de encontrar el cofre correcto. Dentro de Dos Caras, cada alianza podrá ocultar una trampa y cada voto tendrá el poder de cambiar de manos los dos millones de pesos.

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