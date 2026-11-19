Embajada de EEUU en México acusa que “China es una importante fuente de precursores químicos” para producir drogas. @USEmbassyMEX

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La embajada de Estados Unidos en México acusó a China de ser una fuente importante de precursores químicos utilizados para la fabricación de drogas sintéticas. La denuncia se difundió a través de la cuenta oficial de la representación diplomática en la red social X.

Según el mensaje publicado, la advertencia no se limita al fentanilo. La embajada señaló que China también provee insumos químicos para producir otras sustancias sintéticas, como la metanfetamina.

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“No se trata solo del fentanilo. China también es una importante fuente de precursores químicos utilizados para producir otras drogas sintéticas, como la metanfetamina”, dijo la embajada.

El decomiso que respalda la denuncia

Como evidencia de esa acusación, la embajada citó un operativo realizado por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés). El decomiso se concretó a principios de septiembre de 2025 y fue anunciado el 3 de septiembre de ese año, en el Puerto de Houston, Texas.

De acuerdo con el comunicado, agentes de la HSI interceptaron en alta mar dos cargamentos enviados desde Shanghái, China, que sumaban más de 300 mil kilogramos de precursores químicos. Los cargamentos fueron consolidados en Panamá con apoyo de socios policiales extranjeros antes de ser trasladados a Houston.

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Embajada de EEUU en México acusa que “China es una importante fuente de precursores químicos” para producir drogas. Captura de pantalla

El cargamento incluyó 164 mil 880 kilos de alcohol bencílico, un solvente usado en la fabricación de productos farmacéuticos, y 151 mil 560 kilos de N-metilformamida, otro solvente orgánico líquido. En total, se trató de doce contenedores que debieron trasladarse en 24 camiones hasta una instalación de resguardo de la HSI.

De acuerdo con la información difundida, esos químicos tenían como destinatario final a laboratorios clandestinos del Cártel de Sinaloa, en México.

La magnitud del golpe, en cifras

La embajada estadounidense detalló el impacto potencial del decomiso. Según el comunicado, los precursores químicos interceptados podrían haberse utilizado para fabricar casi 190 mil kilogramos de metanfetamina.

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Varios comprimidos de fentanilo aparecen agrupados dentro de una bolsa plástica con el registro de la Administración de Control de Drogas. (DEA)

Esa cantidad de droga, de haber llegado a producirse y comercializarse, tendría un valor estimado de 569 millones de dólares, de acuerdo con el cálculo difundido por la embajada.

El marco legal detrás de la incautación

El operativo se ejecutó bajo una figura legal particular. Según el comunicado, la fiscal para el Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, indicó que la designación del Cártel de Sinaloa como Organización Terrorista Extranjera, dispuesta en enero de 2025, permitió a los fiscales actuar bajo la disposición de decomiso por terrorismo.

Pirro calificó la incautación como la mayor de precursores químicos para metanfetamina en la historia de Estados Unidos. El director interino de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), Todd Lyons, precisó que fue la primera vez que se emitió una orden de decomiso para agentes de la HSI bajo un cargo de apoyo material al terrorismo.

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Las autoridades estadounidenses no identificaron, según el comunicado, a una persona u organización específica en China responsable del envío.

China, señalada como proveedor recurrente

Más allá del caso puntual difundido, la embajada de Estados Unidos insistió en que el fenómeno no se circunscribe a una sola sustancia. El mensaje oficial subraya que China figura como un origen constante de precursores químicos destinados a la producción de drogas sintéticas en general.

Embajada de EEUU en México acusa que “China es una importante fuente de precursores químicos” para producir drogas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La publicación equipara así el patrón detectado con la metanfetamina al que las autoridades estadounidenses han denunciado en repetidas ocasiones respecto del fentanilo. Según el texto difundido, “distinta droga, mismo origen de los precursores: China”.

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El cruce diplomático entre Estados Unidos y China por el origen del fentanilo

Las embajadas de Estados Unidos y China en México protagonizaron un intercambio de acusaciones públicas sobre el origen de los precursores químicos del fentanilo. El cruce se dio a través de publicaciones en la red social X, luego de mensajes difundidos el 17 de noviembre de 2026, de acuerdo con ese medio.

La embajada de Estados Unidos en México publicó que “el fentanilo no empieza en México” y que sus ingredientes “vienen principalmente de China”. El mensaje precisó que, de acuerdo con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), empresas ubicadas en China son una de las principales fuentes de precursores químicos utilizados por narcotraficantes.

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La embajada estadounidense aclaró que muchas de esas sustancias tienen usos industriales legítimos, pero pueden ser desviadas para fabricar fentanilo.

La respuesta de China

La embajada de China en México respondió que la representación estadounidense había vuelto a “difamar” contra el país asiático. El comunicado chino cuestionó si la misión diplomática de Estados Unidos cumple sus funciones “con una actitud objetiva y respetuosa con la verdad”.

La embajada china sostuvo que la raíz del problema del fentanilo en Estados Unidos radica en “sus propias deficiencias regulatorias y en el abuso de los fármacos”, y que esa crisis “no la causó ni China ni México”.

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El cruce diplomático entre Estados Unidos y China por el origen del fentanilo. @EmbChinaMex / @USEmbassyMEX

El comunicado agregó que China y México mantienen un mecanismo de grupo de trabajo sobre precursores químicos, con una cooperación que calificó de “fructífera”. También afirmó que China es uno de los países con el control más estricto del mundo sobre las sustancias tipo fentanilo, y que “la cantidad incautada anualmente dentro de su territorio ‘se mide solo por gramos’”.

La representación china instó a la embajada estadounidense a “respetar la verdad” y a dedicar su tiempo a la cooperación entre Estados Unidos y México, en lugar de recurrir, según sus palabras, “a la calumnia, la injuria y la falsa imputación contra China”.

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