La renovación en la dirección del IPN abre la puerta que lleguen cercanos a Arturo Reyes Sandoval y a morenistas. Crédito: Facebook / IPN

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La renovación de la dirección del Instituto Politécnico Nacional (IPN) está próxima y ahora que se conocen los nombres de los 80 aspirantes al cargo, el proceso de sucesión genera un grado de polémica por la relación que guardan algunos de ellos con la actual dirección.

En ese sentido, al menos seis de los aspirantes elegibles a ocupar la dirección general del IPN son perfiles de la primera estructura de Arturo Reyes Sandoval, quien actualmente encabeza la institución y ha sido señalado por alumnos de hacer mal manejo del presupuesto.

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Al menos seis aspirantes a la dirección del IPN son cercanos a Arturo Reyes Sandoval

Este miércoles, la Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó la lista de aspirantes, emanada del proceso de análisis que llevó a cabo la Comisión de Revisión y Custodia, donde se encuentran 22 mujeres y 58 hombres, uno de los nombres que destaca es el del actual secretario general, Ismael Jaidar.

El año pasado, en julio de 2025, Reyes Sandoval lo nombró en el cargo, donde una de las más recientes polémicas que ha enfrentado fue el rompimiento de la mesa de diálogo con estudiantes de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas.

Secretaria Académica también se apunta

Otro perfil que destaca, es el de María Isabel Rojas, actual secretaria Académica, quien también llegó al cargo por nombramiento del actual director, incluso, el mismo día que Jaidar. Previamente, se desempeñó como directora de Educación Media Superior del IPN.

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En el mismo grupo se encuentra Martha Leticia Vázquez González, quien busca ser la sucesora de Reyes, ella ocupa el puesto de secretaria de Investigación y Posgrado.

Arturo Reyes Sandoval, actual director del IPN, ha sido señalado por presunto uso indebido de los recursos de las institución. Crédito: X/ @ArturoReyesS_

¿Quiénes son el resto de aspirantes cercanos a Sandoval que desean la dirección del “Poli”?

La actual secretaria de Investigación y Posgrado, Yessica Gasca, se suma a los postulantes, pero previo a su nombramiento en abril de 2023, fue directora de Recursos Financieros del IPN y de Programación y Presupuesto, inclusive tesorera de la Guardia Nacional.

Entre los 80 aspirantes, también aparece Marco Antonio Sosa Palacios, secretario de Servicios Educativos, quien antes de ocupar ese puesto fue director de Administración Escolar.

Ana María Arrona González, otra de las contendientes, es la actual secretaria de Administración, pero antes fue la directora operativa del Patronato Corazón Guinda y Blanco.

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No obstante, el IPN terminó un contrato de colaboración con el Patronato en cuestión y fue controvertido por los estudiantes, quienes cuestionaron el origen de los recursos que se encargaba de recaudar.

Militantes de Morena también aspiran a la dirección del INE

Víctor Manuel López López es elegible para ser director del IPN, pero también destaca por haberse afiliado a Morena en 2023; sin dejar de mencionar que fue parte del PRI durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Joaquín César Pérez Escobar también es militante guinda desde 2025, al igual que Vázquez González y Rojas Ruiz.

A continuación les compartimos el listado de los morenistas que aspiran a la dirección del “Poli”:

Felipe Rolando Menchaca García.

Porfirio Alberto Hernández Arenas.

Rosalba García Carrillo.

Miguel Ángel Reyes López.

Tras más de 60 días de paro, entregan las instalaciones de la UPIITA al IPN. Crédito: MVS Noticias

Priistas, panistas y hasta perredistas aparecen entre los elegibles

Entre los aspirantes también figuran perfiles del PRI, como Octavio Paredes López, quien integró la Junta de Gobierno de la UNAM.

El PAN suma dos nombres a la contienda: Mario Alberto Rodríguez Casas, exdirector del IPN que busca regresar al cargo, e Israel Vázquez Cianca.

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Del PRD aparecen Marco Antonio Sosa Palacios, Carlos Daniel Reyes Morales y Fernando Vázquez González.

Será la presidenta quien elija el nuevo director del INE en diciembre

Desde el día 25 al 27 de noviembre, personal académico, estudiantes, así como personal de apoyo y asistencia a la educación podrán votar por el perfil de su preferencia, y cada uno tendrá una representación de votos de 33.33 por ciento.

La consulta se llevará a cabo mediante un sistema digital o electrónico. Para participar, los interesados deberán proporcionar sus datos institucionales del IPN, entre ellos número de cuenta o de trabajador, correo electrónico institucional y nombre completo.

CIUDAD DE MÉXICO, 05AGOSTO2021.- Estudiantes de educación media acudieron a la Vocacional 5, ubicada en la colonia Centro, acudieron a inscribirse al nuevo ciclo escolar, muchos de ellos iban acompañados de sus padres. El día de ayer autoridades del IPN anunciaron que el ciclo próximo será a distancia, esto debido al aumento de casos positivos de Covid-19, desoyendo al llamado del Gobierno Federal de que las clases ya fueran presenciales. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

Los participantes recibirán dos listas de candidaturas elegibles, una integrada por mujeres y otra por hombres. De cada lista deberán elegir a tres personas:

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Tres mujeres.

Tres hombres.

Posteriormente, el 1 de diciembre, de entre los mejores puntajes, se integrarán dos listas de tres personas cada una que serán enviadas a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para que ella elija a quien será el próximo director o directora del IPN.

La renovación de la dirección del IPN entra en su etapa crucial, y entre los 80 aspirantes se encuentran perfiles cercanos al actual director Arturo Reyes Sandoval, así como militantes de Morena y otros partidos políticos.