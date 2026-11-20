Lanza Reinserta un chatbot de WhatsApp para frenar el reclutamiento de menores por el crimen organizado en México. RENSERTA

Guardar

Reinserta, organización dedicada al trabajo con adolescentes en procesos de reinserción, presentó este jueves Fran, un chatbot de WhatsApp desarrollado con apoyo de Meta para prevenir el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos delictivos. El lanzamiento se realizó en el Centro de Atención Reinserta, en la Ciudad de México, días después del Día Internacional para Prevenir y Combatir Todas las Formas de Delincuencia Organizada Transnacional, que se conmemora cada 15 de noviembre.

Durante el encuentro, la organización mostró cómo funciona la herramienta y qué tipo de información pueden consultar adolescentes, personas cuidadoras y personal de primer contacto a través de ella.

PUBLICIDAD

Qué es Fran y cómo funciona el chatbot

Fran es un chatbot de WhatsApp pensado para entregar información clara e inmediata sobre señales de riesgo de reclutamiento infantil y canales de ayuda disponibles. La herramienta está dirigida a tres públicos: adolescentes, personas cuidadoras y personal de primer contacto que puede identificar casos en riesgo.

Lanza Reinserta un chatbot de WhatsApp para frenar el reclutamiento de menores por el crimen organizado en México. RENSERTA

Carmen Mari Suárez, directora de Comunicación de Reinserta, explicó durante la apertura del encuentro que el chatbot surgió del acompañamiento que la organización brinda a adolescentes y familias en procesos de reinserción. Según Suárez, ese trabajo permitió identificar cómo comienza el fenómeno del reclutamiento, y las investigaciones y guías de prevención elaboradas por Reinserta sirvieron como punto de partida para el desarrollo de la herramienta.

PUBLICIDAD

Suárez relató que, a medida que la organización recibía mensajes de personas que planteaban situaciones de preocupación y preguntaban cómo actuar, surgió la necesidad de que esa información estuviera disponible en el momento exacto en que se buscaba. Esa necesidad guió el desarrollo de Fran.

De acuerdo con datos de Reinserta de 2022, cinco de cada diez adolescentes en internamiento que fueron reclutados por el crimen organizado señalaron que su reclutador fue uno de sus amigos. La misma fuente indica que ocho de cada diez no pertenecían a pandillas antes de ingresar a un cártel, y que siete de cada diez afirmaron haber pasado por un proceso de adiestramiento dentro de la organización delictiva.

PUBLICIDAD

El rol de Meta en el desarrollo de la herramienta

Llevar la información de prevención a WhatsApp fue una decisión central en el desarrollo del proyecto. Eliana Pérez, directora de Políticas Públicas para México, Centroamérica y el Caribe en Meta, explicó durante el lanzamiento por qué la compañía decidió sumarse a la iniciativa y apostar por un canal que adolescentes y familias ya utilizan para comunicarse.

Lanza Reinserta un chatbot de WhatsApp para frenar el reclutamiento de menores por el crimen organizado en México. RENSERTA

“La tecnología también puede salvar futuros cuando se utiliza para proteger a la infancia”, señaló Pérez.

La postura de las autoridades sobre la prevención

El Dr. Christian Paul Camacho, fiscal general de Justicia del Estado de Zacatecas, participó en el lanzamiento y planteó que las detenciones y el encarcelamiento resultan insuficientes para resolver el problema del reclutamiento. Según Camacho, el trabajo de las instituciones también debe atender las situaciones que exponen a niñas, niños y adolescentes al riesgo de ser captados por grupos delictivos.

PUBLICIDAD

Al referirse a la magnitud del desafío, Camacho lo describió como “un gran reto que exige seriedad, responsabilidad y una respuesta coordinada bajo un eje rector único: la comunión entre sociedad y Estado”.

Voces juveniles de Tepito en el encuentro

El encuentro cerró con un conversatorio moderado por Mercedes Castañeda, cofundadora de Reinserta, en el que participaron jóvenes del movimiento Raíces Bravas Tepito. Los jóvenes compartieron sus vivencias en el barrio y expusieron qué consideran necesario para evitar que más niñas, niños y adolescentes se involucren en actividades delictivas.

Lanza Reinserta un chatbot de WhatsApp para frenar el reclutamiento de menores por el crimen organizado en México. RENSERTA

Castañeda condujo el espacio bajo la premisa de que la prevención también se construye a partir de lo que las juventudes conocen de sus propias comunidades. Las aportaciones de los jóvenes de Tepito se centraron en la importancia de incorporar la experiencia de quienes crecen en estos entornos a las decisiones sobre políticas de prevención del reclutamiento.

PUBLICIDAD

Reinserta invitó a los medios de comunicación presentes en el encuentro a compartir con sus audiencias cómo consultar a Fran a través de WhatsApp, con el objetivo de que más personas conozcan la herramienta antes de necesitarla.