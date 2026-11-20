Texas blinda su frontera con México por 30 años tras acuerdo con el Gobierno de EU. (Foto: Twitter/EVCmusician)

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El estado de Texas alcanzó un acuerdo con el Gobierno federal de Estados Unidos para conservar durante los próximos 30 años las barreras de alambre de concertina instaladas en la frontera con México, como parte de las medidas estatales para contener los cruces migratorios irregulares.

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, anunció el convenio el 19 de noviembre de 2026 y señaló que fue resultado de la coordinación con el gobernador Greg Abbott, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, y el comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza, Rodney S. Scott.

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El acuerdo obliga al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y a la Patrulla Fronteriza, así como a sus funcionarios actuales y futuros, a respetar la permanencia de las estructuras instaladas por el estado.

Acuerdo entre Texas y el Gobierno de EU limita retiro de alambre fronterizo

Entre las disposiciones del convenio se establece que los agentes federales no podrán cortar, dañar, destruir, retirar o interferir deliberadamente con las barreras colocadas por Texas en terrenos que no sean propiedad federal.

Comunicado.

La restricción comprende una franja de 25 millas, aproximadamente 40 kilómetros, desde la frontera internacional, dentro del sector Del Río de la Patrulla Fronteriza.

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Sin embargo, el acuerdo contempla excepciones para determinadas situaciones de emergencia o seguridad pública. Entre ellas se encuentran las intervenciones necesarias para proporcionar asistencia urgente, detener y procesar a personas que ingresen irregularmente a Estados Unidos, atender amenazas graves o reparar infraestructura fronteriza federal.

En caso de que los agentes federales tengan que intervenir en las estructuras por alguno de estos motivos, deberán notificarlo a las autoridades de Texas dentro de las siguientes 72 horas.

También tendrán que reparar temporalmente las barreras cuando sea posible y coordinar con el estado cualquier trabajo que no responda a una emergencia.

Ken Paxton celebra acuerdo para conservar las barreras fronterizas

Al anunciar el convenio, el fiscal general Ken Paxton sostuvo que la coordinación entre las autoridades estatales y federales permitirá mantener las estructuras instaladas en la frontera sur estadounidense.

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El acuerdo garantiza que las barreras permanezcan en su lugar durante los próximos 30 años. REUTERS/Callaghan O'Hare

El funcionario también recordó que Texas mantiene una disputa legal por estas barreras desde octubre de 2023, cuando presentó una demanda contra la administración del entonces presidente Joe Biden.

La acción judicial respondió a las intervenciones de agentes federales que cortaban o retiraban tramos de alambre de púas colocados por el gobierno estatal. Texas argumentó que esas acciones afectaban sus medidas para contener el incremento de la migración irregular.

Disputa entre Texas y el gobierno de Biden llegó hasta la Corte Suprema

El conflicto tuvo distintos episodios judiciales. Inicialmente, un juez federal concedió a Texas una orden de restricción de emergencia para impedir que los agentes federales continuaran retirando las barreras.

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Posteriormente, el estado solicitó una medida cautelar mientras avanzaba el litigio, pero la petición fue rechazada. Paxton recurrió entonces al Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, donde consiguió una suspensión administrativa y después una medida cautelar durante el proceso de apelación.

La Suprema Corte de Estados Unidos anuló la medida que impedía a los agentes federales retirar las barreras instaladas por Texas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló esa protección. El conflicto continuó hasta noviembre de 2024, cuando el Quinto Circuito concedió una nueva medida cautelar preliminar que impidió a los agentes federales interferir con determinados tramos de alambre instalados cerca de Eagle Pass.

Entre los antecedentes de la disputa destacan:

En octubre de 2023 , Texas demandó al gobierno de Joe Biden por retirar las barreras fronterizas.

La administración federal argumentó que el alambre dificultaba las labores de vigilancia y la atención de personas migrantes.

En noviembre de 2024 , el Quinto Circuito emitió una resolución favorable a Texas sobre las estructuras instaladas en Eagle Pass.

El nuevo convenio establece disposiciones de protección para las barreras durante un periodo de hasta 30 años.

Operación Lone Star mantiene barreras y medidas antimigrantes en Texas

La instalación de alambre de concertina forma parte de la Operación Lone Star, estrategia impulsada por el gobernador Greg Abbott para reforzar la seguridad en la frontera con México y reducir los cruces irregulares.

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La Operación Lone Star contempla la instalación de barreras de alambre de concertina en distintos puntos de la frontera con México. (AP Foto/Morgan Lee, Archivo)

Como parte de estas acciones, integrantes de la Guardia Nacional y del Departamento Militar de Texas han instalado y reemplazado barreras en distintos puntos de la frontera, particularmente en zonas cercanas a Eagle Pass y a las márgenes del Río Bravo.

Estas medidas también incluyen otras estructuras, como boyas flotantes con púas colocadas en el río, que han generado controversia por sus posibles consecuencias para las personas migrantes.

Organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido sobre los riesgos de lesiones, atrapamientos y ahogamientos asociados con este tipo de obstáculos. Por su parte, las autoridades texanas han defendido su instalación al considerarla parte de sus acciones para disuadir los cruces irregulares y el tráfico ilícito.

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Con el nuevo acuerdo, Texas asegura la permanencia de las barreras de alambre en los terrenos estatales contemplados en el convenio durante las próximas tres décadas, bajo las condiciones y excepciones establecidas.