WBC rechazó pelea de Lester Martínez contra Canelo Álvarez (Congreso de la República de Guatemala)

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Con el título que recuperó Saúl Canelo Álvarez en octubre, el boxeo internacional se reorganizó para así definir los retadores obligados de cada división. Sin embargo, luego de la 64.ª Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán frenó las intenciones de Lester Martínez de enfrentar a Canelo, quien apuntaba a ser el siguiente rival del mexicano.

El CMB determinó que Lester Martínez no enfrentará de inmediato a Canelo Álvarez por el campeonato indiscutido de peso supermediano, al considerar que el boxeador guatemalteco debe continuar su proceso antes de medirse con el mexicano, quien posee los títulos de las 168 libras.

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Fue el propio presidente del CMB, Mauricio Sulaimán, quien negó la oportunidad a Martínez. Esta decisión provocó de inmediato una serie de críticas al consejo, tal como la que compartió un exboxeador que enfrentó a Canelo. Terence Crawford, el campeón retirado que le quitó el invicto a Saúl Álvarez, expresó su opinión sobre la decisión del consejo sobre quién debería de ser el siguiente rival del mexicano.

Crawford cuestiona al CMB por negarle a Lester Martínez la oportunidad de enfrentar a Canelo (EFE/ Mariano Macz)

Crawford cuestiona al CMB por negarle a Lester Martínez la oportunidad de enfrentar a Canelo

Fue por medio de redes sociales que Crawford compartió su postura ante la polémica decisión del CMB de negarle la oportunidad a Lester para retar a Canelo. Calificó esta determinación como una “locura” y explicó su rechazo a este tipo de organizaciones del boxeo internacional.

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El campeón retirado cuestionó el nivel de Christian Mbilli, quien fue el campeón al que Canelo despojó del título. Y es que, a lo largo de la contienda con el tapatío se mostró con un rendimiento menor al de Saúl, por ello Terence acusó que los organismos “escogen” quiénes serán campeones. Por último, lanzó una pregunta retórica sobre lo significa ser campeón interino del WBC.

“No lo entiendo. Es una locura cómo WBC dice que Lester no es lo suficientemente bueno para pelear contra Canelo pero Mbilli sí lo era. Este es el tipo de cosas que no me gustan de estos organismos de sanción, eligen y escogen. ¿Cómo es que ser el campeón interino no es lo suficientemente bueno para una oportunidad al campeonato?“, compartió en sus redes.

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Terence Crawford contra el CMB por rechazo a Lester Martínez ante Canelo Álvarez (X/ @terencecrawford)

¿Por qué el CMB negó a Lester Martínez la pelea contra Canelo Álvarez?

Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, explicó que la posición de un peleador en las clasificaciones no garantiza de manera automática una pelea contra un campeón que el organismo ubica en un nivel superior.

“La costumbre del Consejo Mundial de Boxeo es evitar al máximo tener retadores oficiales que realmente no estén al nivel del campeón. Hay peleadores que son sobresalientes como Canelo Álvarez, Ryan García o David Benavidez; hay peleadores que están fuera del rango de los que van en avance”, dijo Sulaimán durante la convención del CMB.

La alternativa para Martínez será exponer el campeonato interino de peso supermediano. El CMB busca que el guatemalteco conserve actividad y su lugar en la categoría mientras define si estará en condiciones de disputar los cinturones que concentra Álvarez.

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Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, explicó que la posición de un peleador en las clasificaciones no garantiza de manera automática una pelea contra un campeón ( Joe Camporeale-Imagn Images via REUTERS)

“Lester Martínez es el campeón interino, va a defender el título interino. Entonces no se le lastima a nadie, se mantiene la actividad y se procura que se den las peleas en el momento adecuado del mayor nivel”, afirmó el directivo.

El organismo no informó quién será el rival de Martínez ni estableció una fecha para la defensa. Tampoco detalló condiciones o un plazo para volver a valorar una eventual contienda entre el guatemalteco y el campeón mexicano.

La postura del CMB no desconoce la clasificación del boxeador, pero considera prematuro un duelo ante Álvarez. Sulaimán presentó el criterio como una manera de evitar combates que el organismo estima desiguales frente a figuras situadas entre los principales nombres de sus divisiones.

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Sulaimán indicó que el CMB dará tiempo a Saúl Álvarez para recuperarse y analizar sus opciones después de su más reciente conquista. El organismo espera que el campeón comunique cuál será su siguiente plan antes de resolver su calendario.

El triunfo frente a Christian Mbilli en Riad le devolvió al jalisciense el cinturón supermediano del CMB. (Instagram/ canelo)

“Canelo acaba de conquistar su título y le vamos a dar días de descanso, que analice las opciones que tiene y nos haga saber cuál es el siguiente plan”, añadió el presidente del CMB.

El regreso de Álvarez al cuadrilátero no tiene confirmación oficial, ni en fecha ni en rival. Durante los pronunciamientos surgió la posibilidad de que reaparezca en febrero y sostenga hasta tres combates en 2027, aunque ni el boxeador ni el CMB anunciaron formalmente ese calendario.

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