Qué sigue para Canelo Álvarez tras recuperar campeonato del CMB (REUTERS/Stringer)

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Saúl Canelo Álvarez recuperó el título supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) al vencer por decisión unánime a Christian Mbilli en Arabia Saudita. Tuvo que pasar más de un año para que Santos Saúl regresara al ring desde su derrota ante Terence Crawford, pelea que marcó su trayectoria por perder la corona unificada de las 168 libras.

Ahora, con el campeonato del Consejo Mundial, Canelo dejó en claro cuál será su siguiente paso. En medio de la incertidumbre que rodea su carrera por el inminente retiro del mexicano, Saúl mostró interés en seguir boxeando hasta que llegue el momento de colgar los guantes.

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Dejó en claro que una revancha con Terence Crawford sigue entre sus principales objetivos, aunque el estadounidense se encuentra retirado. Canelo no descarta un segundo enfrentamiento con Crawford. El tapatío espera que el peleador estadounidense vuelva al ring para concretar la pelea.

Canelo espera que Crawford salga del retiro para una revancha

El mexicano Saúl "Canelo" Álvarez lanza un golpe al francés Christian Mbilli durante su pelea por el título supermediano en Riad, el domingo 1 de noviembre de 2026 (AP Foto)

Al ser cuestionado por Izquierdazo en una charla posterior a la pelea en Riad, Canelo habló de la revancha con Crawford sigue como objetivo, Álvarez respondió con entusiasmo: “Esperemos que sí, esperemos que sí”. Luego precisó su postura: “La verdad que nos encantaría tener esa revancha, como te digo, y si no vamos a seguir adelante con esta carrera, pero ojalá que se pueda dar esa pelea”.

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La función también contó con la presencia de Lester Martínez, campeón interino del CMB, quien dejó en claro que buscaría enfrentar al ganador. Sin embargo, Canelo evitó comprometerse con un siguiente rival y anunció una pausa tras el combate.

“La verdad ahorita a descansar”, señaló sobre sus planes inmediatos. Sobre si enfrentará a Crawford o a Martínez, delegó la decisión en su entrenador, Eddy Reynoso: “Eddy es el que decide eso, yo nada más peleo, entreno y a darle”.

El valor de recuperar el cinturón verde y oro

Álvarez comparó la recuperación del cetro de las 168 libras con la emoción de su primer campeonato mundial, conquistado en marzo de 2011 al vencer a Matthew Hatton por el título súper welter vacante del CMB. Para el tapatío, el cinturón verde y oro conserva un significado especial.

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“Me sentí como cuando gané mi primer título mundial, después de 21 años de profesional, (cerca de) 16 años de mi primer campeonato mundial, me siento como si hubiera ganado el primero”, afirmó. “Estoy muy agradecido con toda la gente que siempre me apoya y representando a mi país con mucho orgullo, a México con mucho orgullo, trayendo a México a todas partes del mundo”.

Terence Crawford venció a Canelo y le arrebató la corona de los supermedianos la noche del 13 de septiembre de 2025 en Las Vegas (AP Foto/David Becker)

Así ha sido la carrera de Canelo Álvarez

Saúl Canelo Álvarez suma 64 triunfos, tres derrotas, dos empates y 39 nocauts después de más de dos décadas como profesional, una carrera que lo coloca entre los boxeadores mexicanos con campeonatos mundiales en cuatro divisiones: superwélter, mediano, supermediano y semipesado.

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El jalisciense recuperó el 31 de octubre de 2026 el título supermediano del CMB al vencer por decisión unánime al francés Christian Mbilli en Riad, Arabia Saudita. Las tarjetas marcan 115-112, 116-111 y 117-110.

Álvarez debutó como profesional en octubre de 2005, cuando tenía 15 años. Sus primeras peleas ocurrieron en plazas mexicanas y lo llevan de forma gradual a disputar cinturones regionales antes de entrar a la escena mundial.

El 5 de marzo de 2011, Canelo derrota por decisión unánime al británico Matthew Hatton y conquista el campeonato superwélter vacante del CMB. El triunfo lo convierte en monarca mundial a los 20 años. Dos años después unifica esa categoría al derrotar a Austin Trout y sumar la faja de la AMB.

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En septiembre de 2013 enfrenta a Floyd Mayweather Jr. en Las Vegas y sufre la primera derrota de su carrera. El resultado no frena su ascenso: en 2015 derrota a Miguel Cotto y conquista el campeonato mediano del CMB.

En septiembre de 2013 enfrenta a Floyd Mayweather Jr. en Las Vegas y sufre la primera derrota de su carrera (REUTERS)

Canelo protagoniza una trilogía con Gennady Golovkin. Empata el primer combate, disputado en 2017, y gana la revancha en 2018 para quedarse con los títulos medianos del CMB y la AMB. En 2022 vence nuevamente al kazajo en el tercer enfrentamiento.

En 2019 conquista dos títulos en divisiones distintas. Primero vence a Daniel Jacobs para sumar el cinturón mediano de la FIB. Después noquea a Sergey Kovalev y obtiene el campeonato semipesado de la OMB, con lo que se convierte en campeón mundial en cuatro categorías.

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Su etapa más sólida ocurre en supermediano. Entre diciembre de 2020 y noviembre de 2021 derrota a Callum Smith, Billy Joe Saunders y Caleb Plant. Con la victoria ante Plant reúne los cinturones del CMB, AMB, OMB y FIB, y se convierte en campeón indiscutido de las 168 libras.

El mexicano también registra derrotas ante Dmitry Bivol, en 2022, y Terence Crawford, en 2025. Tras perder los títulos supermedianos frente al estadounidense, regresa en octubre de 2026 para vencer a Christian Mbilli y recuperar el cinturón del CMB.

Su récord queda en 64 victorias, tres derrotas, dos empates y 39 nocauts.