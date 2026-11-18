El CJNG intentó instalar una plaza en Chile a través de dos miembros de la organización, fueron arrestados y condenados. Fiscalía de Chile

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Dos hombres, supuestamente ligados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) intentaron instalar en Chile una plaza para la recepción, procesamiento, síntesis, acopio y comercialización de cristales de metanfetamina. Ambos fueron condenados a 24 años de cárcel por un tribunal de Antofagasta.

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta declaró culpables a Eduardo Alejandro Michel Ávalos y Eduardo Jiménez Rangel de tráfico ilícito de drogas, elaboración ilegal de drogas y asociación para cometer delitos de la Ley 20.000, según informó la Fiscalía de Chile.

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La plaza que buscaba establecer la organización

Los jueces tuvieron por acreditado que ambos condenados integraban una organización criminal transnacional de origen mexicano que obedecía a un mando establecido en México, de acuerdo con el fallo difundido por la Fiscalía Regional de Antofagasta.

El concepto de “plaza” describe, según el comunicado oficial, una estructura instalada en territorio chileno para cumplir distintas etapas del negocio ilícito: la recepción de la droga proveniente de México, su procesamiento y síntesis química, el acopio del producto terminado y su posterior comercialización.

La Fiscalía explicó que la organización contaba con jerarquía interna, distribución de funciones y capacidad logística para trasladar cargamentos hasta territorio chileno. Las diligencias que permitieron detectar esta plaza se iniciaron en mayo de 2024.

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La ruta del cargamento desde Manzanillo

Uno de los aspectos centrales de la investigación fue el seguimiento de un cargamento enviado desde el puerto de Manzanillo, en México, hasta el puerto de Valparaíso, según detalló la Fiscalía de Chile.

La droga viajó oculta dentro de un contenedor marítimo que transportaba 36 tinetas plásticas, de acuerdo con la reconstrucción de los hechos realizada por el Ministerio Público. El envío salió de México en septiembre de 2024 y llegó a territorio chileno en diciembre del mismo año.

La ruta del cargamento desde Manzanillo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa carga contenía metanfetamina que, una vez en Chile, debía someterse a un proceso químico de extracción y cristalización dentro de la plaza que la organización buscaba consolidar en el país.

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El lugar elegido: una parcela en Lolol

Ambos condenados fueron detenidos el 9 de enero de 2025 en una parcela ubicada en el sector de Lolol, Región de O’Higgins, donde habían establecido un laboratorio clandestino para la síntesis y elaboración de la sustancia, según consignó la Fiscalía.

Ese sitio funcionaba como la infraestructura física de la plaza que la organización pretendía instalar: el punto donde se concentraban la recepción del cargamento, su procesamiento y la síntesis de los cristales de metanfetamina.

El operativo, dirigido por el Ministerio Público con participación de Carabineros de la sección OS7 de Antofagasta y apoyo de Aduanas y Directemar, permitió incautar 844 kilos 122 gramos de metanfetamina en peso bruto.

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La Fiscalía de Chile calificó esa incautación como el mayor decomiso de esta droga registrado en el país. El hallazgo se produjo en el marco de la investigación denominada “Cristales del Pacífico”.

El destino final de la plaza: Europa y Oceanía

De acuerdo con los antecedentes recabados durante la pesquisa, la plaza instalada en Chile tenía como propósito acopiar y comercializar metanfetamina cristalizada para distribuirla hacia mercados internacionales, principalmente de Europa y Oceanía.

El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, sostuvo que el desmantelamiento de esta operación antes de que se consolidara como plataforma de producción a gran escala evitó que Chile se convirtiera en “un nuevo centro de operaciones del tráfico internacional de drogas sintéticas”.

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La condena y las declaraciones de la Fiscalía

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta impuso a Michel y a Jiménez penas individuales de ocho años de presidio por cada uno de los tres delitos acreditados, lo que totaliza 24 años de cárcel para cada condenado. Además, ambos deberán pagar una multa de 120 UTM.

En su resolución, el tribunal estableció que “la secuencia fáctica acreditada en el juicio revela la existencia de una estructura criminal estable, organizada y jerarquizada, cuyo objetivo consistía en introducir al territorio nacional importantes cantidades de metanfetamina provenientes de México”.

Las penas de cárcel deberán cumplirse de manera efectiva una vez que la sentencia quede ejecutoriada. El tribunal dispuso que se abonen a las condenas los 676 días que ambos sentenciados permanecieron privados de libertad desde su detención, el 9 de enero de 2025.

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El CJNG intentó instalar una plaza en Chile a través de dos miembros de la organización, fueron arrestados y condenados. Fiscalía de Chile.

Castro Bekios remarcó que “no condenamos una nacionalidad: se condenó una estructura criminal acreditada, cuya ruta corrió desde el puerto de Manzanillo (México) hasta un laboratorio clandestino instalado en el sur del país”. El fiscal agregó que “no perseguimos solo el kilo: desarticulamos la estructura que lo mueve”.

Antecedentes del CJNG documentados por medios mexicanos

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), organismo de Naciones Unidas, documentó en un informe de 2025 que los cárteles mexicanos operan en tres continentes, con laboratorios instalados en el extranjero y alianzas con estructuras criminales locales en Centroamérica, Sudamérica y Europa. Ese mismo informe identificó por nombre al Cártel de Sinaloa y al CJNG como actores directos en la desestabilización de Honduras, donde ambas organizaciones habrían colaborado con pandillas locales.

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En el caso de Chile se enmarca en ese patrón de expansión: el país registró en enero de 2025 la mayor incautación de metanfetamina de su historia, luego de que se desarticulara una organización con base en México que había fijado como objetivo la región de O’Higgins para instalar un laboratorio de conversión a gran escala.

El CJNG intentó instalar una plaza en Chile a través de dos miembros de la organización, fueron arrestados y condenados (Infobae México)

Declaraciones del fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, quien vinculó el caso al CJNG a partir de tres elementos: el tipo de droga, la nacionalidad de los imputados y el origen del cargamento en el puerto de Manzanillo. Según el fiscal, “el puerto de Manzanillo ha sido vinculado innumerables veces a las actividades del CJNG, incluso varias agencias antinarcóticos consideran que este grupo criminal ejerce control sobre este puerto para la recepción y envío de estupefacientes y precursores químicos. Eso, sumado a otros elementos obtenidos durante la investigación, nos hacen presumir que la operación que logramos neutralizar en Chile fue el primer intento del CJNG por establecer una nueva plaza para la exportación de drogas sintéticas a mercados lejanos”.

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