El concierto de los Horóscopos de Durango en la Feria de la Mezclilla es completamente gratuito. (Facebook/Ayuntamiento de Nextlalpan)

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Los Horóscopos de Durango cerrarán la 28ª Feria Internacional de la Mezclilla con un show gratuito este domingo 22 de noviembre en el Teatro del Pueblo del Deportivo Municipal Carlos Mercenario Carbajal, en Nextlalpan, Estado de México.

El acceso al concierto es sin costo y las actividades del día arrancan desde las 7:00 horas.

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La feria, que inició el 13 de noviembre, llega a su último día con uno de sus carteles más esperados. Los Horóscopos de Durango serán el broche final de diez jornadas que combinaron música, ropa artesanal, gastronomía y actividades para toda la familia.

La sede de la feria es el Deportivo Municipal Carlos Mercenario Carbajal en Nextlalpan, Edomex. Composición fotográfica. Fotos: Facebook/Ayuntamiento de Nextlalpan/Alcaldía Azcapotzalco.

Nextlalpan es conocida como la capital de la mezclilla en México

Nextlalpan es un municipio del Estado de México donde cerca de 250 familias viven de la fabricación y venta de prendas de mezclilla.

Pantalones, chamarras, camisas y accesorios elaborados por productores locales se ofrecen a precios accesibles durante la feria, que celebra su edición 28 bajo el lema “La Feria del Pueblo”.

Nextlalpan está a aproximadamente una hora de la Ciudad de México. (Facebook/Ayuntamiento de Nextlalpan)

Además de la venta de ropa, el evento incluye un corredor gastronómico, actividades culturales, danza folklórica, lucha libre, una granja didáctica y juegos mecánicos.

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Estos últimos tienen un costo de 90 pesos por pulsera diaria; todo lo demás, incluidos los conciertos, es gratuito.

La feria celebra más de cinco décadas de tradición textil en Nextlalpan

La industria de la mezclilla en Nextlalpan tiene raíces que se remontan a la década de 1940. Con el tiempo, el municipio se consolidó como uno de los principales centros de producción textil del Estado de México.

Hoy, alrededor de 300 productos locales están disponibles durante la feria, desde pantalones y chamarras hasta vestidos y accesorios.

La Feria de la Mezclilla 2026 reunió artistas de regional mexicano, pop, cumbia y rap en diez noches. (Facebook/Ayuntamiento de Nextlalpan)

La feria nació como una forma de conectar directamente a los artesanos locales con compradores del Estado de México, la Ciudad de México y otras entidades.

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La cartelera de diez noches incluyó a Gloria Trevi, Santa Fe Klan y Alejandra Guzmán

La 28ª edición reunió a artistas de géneros distintos durante cada una de sus jornadas. El Mimoso abrió la feria el 13 de noviembre; Gloria Trevi y Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho siguieron los días posteriores.

La segunda mitad del evento trajo a Guardianes del Amor, Diego Morán, Los Yaguarú, Santa Fe Klan y Alejandra Guzmán.

Entre los artistas invitados estuvieron Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho. (Facebook/Ayuntamiento de Nextlalpan)

Los Horóscopos de Durango cierran el ciclo este domingo. Todos los conciertos se realizaron en el Teatro del Pueblo y sin costo de entrada.

Los Horóscopos de Durango son uno de los grupos más reconocidos del regional mexicano

Marisol y Vicky Terrazas son las integrantes de Los Horóscopos de Durango, agrupación fundada en 1975 por su padre, Armando Terrazas, en Chicago, Illinois, Estados Unidos.

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Aunque nacidas en esa ciudad, las hermanas son hijas de padres mexicanos originarios de Durango.

En sus inicios, el grupo tocaba en estilo grupero. Con el tiempo, Marisol y Vicky tomaron las riendas y viraron hacia el duranguense, género que se popularizó en Estados Unidos a principios de los años 2000.

Más adelante incorporaron elementos de la banda sinaloense, el norteño-sax y el mariachi.

Entre sus canciones más conocidas están “Dos locos”, “Obsesión”, “Antes muerta que sencilla” y “¿Cómo te va mi amor?”.

En 2005 ganaron tres premios Billboard en la categoría de música regional mexicana, y en 2007 se llevaron el Latin Grammy al Mejor Álbum Banda por Desatados.

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El grupo anunció su separación en 2021 y regresó en 2025

En noviembre de 2021, las hermanas Terrazas anunciaron la disolución del grupo. Vicky se retiró y Marisol continuó como solista.

Los Horóscopos de Durango cierran la cartelera de diez conciertos gratuitos de la Feria de la Mezclilla. (Facebook/Ayuntamiento de Nextlalpan/Los Horóscopos de Durango)

En 2025 ambas confirmaron la reunión de Los Horóscopos de Durango y lanzaron la gira “Antes muertas que sencillas”, que las trajo de vuelta a los escenarios de México y Estados Unidos.

El cierre del 22 de noviembre incluye lucha libre, carrera atlética y música en vivo

El último día de la feria está cargado de actividades desde temprano. La jornada arranca a las 7:00 horas con una carrera atlética, seguida de la Copa de la Mezclilla y una función de lucha libre.

Durante la tarde se presentan agrupaciones locales como Grupo Zifrado y Sayra Beltrán con Celina Euroza, además de Raúl Fernández, conocido como “La Voz Gemela de Alejandro Fernández”.

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La feria también incluye oferta gastronómica. (Facebook/Ayuntamiento de Nextlalpan)

El cierre estelar llega con los Horóscopos de Durango, que pondrán fin a diez días de actividades gratuitas para toda la familia.

Cómo llegar a la Feria de la Mezclilla desde la Ciudad de México

La feria se ubica en el Deportivo Municipal Carlos Mercenario Carbajal, sobre Avenida Zapata, en Santa Ana Nextlalpan, Estado de México. El municipio está a aproximadamente una hora de la Ciudad de México.

En transporte público, la opción más usada es salir del paradero de Indios Verdes, en el andador “B”, y abordar los camiones con destino “San Andrés - Nextlalpan”.

Además de mezclilla, otras artesanías se venden en la feria municipal. (Facebook/Ayuntamiento de Nextlalpan)

El trayecto tarda entre una hora y una hora y media según el tráfico.

En auto, la ruta es por el camino libre a Tonatitla, con un recorrido de alrededor de 42 kilómetros desde la capital.