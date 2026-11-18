El equipo de Saúl Álvarez busca una revancha contra el estadounidense Terence Crawford tras el combate de septiembre de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

México recuperó a uno de sus campeones mundiales en el boxeo, Saúl Canelo Álvarez es nuevamente el poseedor del cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en la división de los supermedianos. Luego de derrotar a Christian Mbilli, Canelo se enfundó nuevamente el título de campeón mundial.

Ahora, con las expectativas sobre lo que vendrá en su carrera, una de las posibles peleas que buscaría el Canelo Team es la revancha contra Terence Crawford. El Bud despojó al tapatío de todos sus cinturones en septiembre de 2025 y posteriormente se retiró del ring. A Canelo le gustaría sacar del retiro a Crawford para protagonizar otro episodio.

PUBLICIDAD

Esta posibilidad ha causado una serie de reacciones y opiniones entre los expertos. Uno de ellos fue Julio César Chávez, quien consideró que Canelo Álvarez no perdería valor en su trayectoria si no consigue la revancha que busca ante Terence Crawford, porque, según dijo, el legado del boxeador mexicano ya está establecido.

Julio César Chávez resta importancia a la posible revancha de Canelo vs Crawford

Julio César Chávez resta importancia a la posible revancha de Canelo vs Crawford (Luz Coello/ Infobae)

El excampeón mundial habló sobre ese posible segundo combate en una entrevista con FightHype TV. Chávez no adelantó si el duelo podrá realizarse ni planteó una fecha. Al ser consultado por la revancha, restó importancia a la posible pelea y consideró que no es el indicado para hablar al respecto: “Eso ya pregúntaselo a él, ya no me corresponde a mí”.

PUBLICIDAD

El gran campeón mexicano añadió que vería con buenos ojos otra pelea entre Álvarez y Crawford, pero descartó que la falta de un segundo enfrentamiento cambie la valoración de la carrera del tapatío. “Si se hace, pues bienvenida, ¿no? Y si no, pues no le quita nada a Canelo, ¿no? Ya su legado ahí está”, declaró.

Álvarez ha expresado su intención de volver a enfrentar a Crawford, quien lo derrotó en septiembre de 2025. El estadounidense ha manifestado que se encuentra retirado y que no tiene planes de volver al ring, por lo que una nueva pelea entre ambos dependería de que modifique esa postura.

PUBLICIDAD

Julio César Chávez destaca el regreso de Canelo tras la derrota ante Crawford

Durante la misma entrevista con FightHype TV, Chávez se refirió a la actuación de Álvarez posterior a la derrota ante Crawford y a la recuperación del título del WBC. Para el excampeón, volver a disputar un campeonato después de una caída de ese tipo implica un proceso complejo.

“No es fácil recuperar el campeonato. Después de una derrota tan dolorosa como la que tuvo con Crawford”, afirmó Chávez. Sus declaraciones se produjeron al analizar el regreso de Álvarez a una pelea titular.

Canelo recuperó su título del CMB ( REUTERS/Stringer)

El Señor nocaut dijo que percibió cambios en el desempeño del mexicano respecto de su presentación anterior. “Vi a un Canelo más centrado, con mucho más experiencia, y en lo particular a mí me gustó”, señaló al medio estadounidense.

PUBLICIDAD

Álvarez recuperó el cinturón del CMB al vencer a Christian Mbilli. El equipo del boxeador mexicano considera esa victoria como el punto de partida para definir el calendario de sus siguientes combates.

Eddy Reynoso contempla a Crawford, Bivol e Iglesias para el siguiente calendario

Eddy Reynoso afirmó que las opciones que contemplan incluyen una revancha ante Crawford o una segunda pelea con el ruso Dmitry Bivol. “Ojalá y Crawford vuelva del retiro, porque es una revancha a la que apuntamos o una revancha con Bivol, aunque ya veremos qué viene el año que entra. Están esas posibilidades, también me gusta Iglesias; vamos a ver”, expresó.

El entrenador habló durante la 64va convención del CMB, presidido por Mauricio Sulaimán. En ese encuentro señaló que el regreso de Álvarez después de la derrota frente a Crawford dejó resultados favorables para su equipo.

PUBLICIDAD

“Estamos contentos con el regreso que Saúl tuvo luego de la derrota con Crawford, regresamos después de un año, Saúl venció a Mbilli, hizo un gran trabajo con lo que se volvió a coronar y eso nos tiene satisfechos”, dijo Reynoso.

El entrenador indicó que la planificación de la próxima pelea dependerá también de las conversaciones con la gente de Arabia Saudita. “Ahora debemos preparar el calendario del próximo año con la gente de Arabia para intentar pelear en marzo o mayo”, agregó.

Crawford aparece como una de las alternativas que menciona el entorno de Álvarez, aunque su retiro mantiene abierta la incógnita sobre la posibilidad de que acepte una revancha. Bivol es otra opción planteada por Reynoso, después de la derrota que el mexicano sufrió ante el boxeador ruso.

PUBLICIDAD