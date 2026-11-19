La presunta extorsionadora permanecerá recluida en Santa Martha Acatitla, FGJCDMX

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Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) obtuvo la vinculación a proceso de Andrea “N” por su probable participación en el delito de extorsión calificada. El caso está relacionado con amenazas telefónicas contra una mujer en la alcaldía Tlalpan, quien terminó transfiriendo casi 30 mil pesos ante el temor de represalias. Las amenazas venían supuestamente por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Andrea “N” permanecerá en prisión preventiva mientras avanza la investigación complementaria, según determinó la autoridad judicial.

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Cómo operó la extorsión telefónica

De acuerdo con la investigación, la víctima comenzó a recibir llamadas y mensajes intimidatorios el 31 de julio de 2025. Quienes la contactaron aseguraban pertenecer al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y afirmaban contar con información privada sobre ella.

Durante las comunicaciones, los extorsionadores exigieron pagos de entre mil y 15 mil 300 pesos. La amenaza era directa: causarle daño a ella y a sus familiares si no cumplía con los depósitos solicitados.

Ante el temor de que las amenazas se concretaran, la víctima realizó varias transferencias bancarias. En total, el monto acumulado alcanzó los 29 mil 737 pesos.

El rastreo financiero que identificó a la imputada

Tras recibir la denuncia, el agente del Ministerio Público recabó la declaración de la víctima para iniciar la investigación formal. A partir de ese testimonio, se activó un proceso de análisis técnico sobre el destino del dinero.

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Con apoyo de la Policía de Investigación (PDI), las autoridades analizaron información digital y financiera vinculada a las transferencias realizadas por la víctima. Este cruce de datos resultó determinante para el avance del caso.

Vinculan a proceso a una mujer acusada de extorsionar a una persona por casi 30 mil pesos a nombre del CJNG en la CDMX (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis permitió identificar que las transferencias llegaron a una cuenta bancaria a nombre de Andrea “N”. Según las indagatorias, ella habría dispuesto de los recursos depositados por la víctima.

Con los datos de prueba reunidos durante esta etapa, la Fiscalía CDMX contó con elementos suficientes para solicitar una orden de aprehensión contra la mujer señalada como responsable de disponer del dinero.

Detención en Tlalnepantla y traslado a prisión

La Fiscalía CDMX obtuvo una orden de aprehensión contra Andrea “N” como resultado de las pesquisas financieras. El mandamiento judicial fue ejecutado por agentes de la PDI el pasado 6 de noviembre.

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La captura se realizó en el municipio de Tlalnepantla, en el Estado de México. La operación contó con la colaboración de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), autoridad local con jurisdicción en el territorio donde se localizó a la imputada.

Tras su detención, Andrea “N” fue trasladada e ingresada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla. Ahí quedó a disposición de la autoridad judicial mientras se desahogaba el procedimiento correspondiente.

La vinculación a proceso y los próximos pasos judiciales

El 12 de noviembre, la Fiscalía CDMX obtuvo la vinculación a proceso de Andrea “N” por su probable participación en el delito de extorsión calificada. La resolución judicial confirmó que existen elementos suficientes para continuar con el procedimiento penal en su contra.

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Vinculan a proceso a una mujer acusada de extorsionar a una persona por casi 30 mil pesos a nombre del CJNG en la CDMX (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como medida cautelar, la autoridad judicial determinó que la imputada permanecerá en prisión preventiva durante el desarrollo del caso. Esta medida implica que Andrea “N” no podrá enfrentar el proceso en libertad.

Además, se estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. Durante ese periodo, el Ministerio Público deberá reunir los elementos necesarios para sustentar la acusación formal ante el juez.

Canales de denuncia ante este tipo de delitos

La Fiscalía CDMX hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar este tipo de delitos. La dependencia señaló que las víctimas de extorsión pueden acudir ante la Fiscalía para la Investigación del Delito de Extorsión.

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También se ofreció una vía de orientación telefónica para quienes requieran asesoría sobre cómo proceder ante este tipo de amenazas. El número habilitado para este fin es el 55 5345 5000.

En cumplimiento del Código Nacional de Procedimientos Penales y del principio de presunción de inocencia, Andrea “N” es considerada inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional competente.