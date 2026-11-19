El conductor regiomontano rechazó los señalamientos por discriminación contra Leticia Guajardo y cuestionó la reacción de la audiencia tras el castigo impuesto por la producción. (Redes Sociales )

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El conductor Poncho de Nigris amenazó con retirar a su madre de La Mansión VIP 2 tras señalamientos de racismo. Leticia Guajardo, conocida dentro de la emisión como Doña Alegría, enfrenta una sanción disciplinaria luego de emitir comentarios despectivos sobre el color de piel de su compañero Deiby Ruiz.

La inconformidad del presentador surge después de que la producción coloca a Guajardo en la tabla de riesgo de eliminación de La Mansión VIP 2.

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El público determinó este castigo mediante una votación digital organizada por el creador de contenido HotSpanish, quien encabeza la competencia transmitida por YouTube.

Las advertencias en redes sociales y la parodia sobre su viaje

El regiomontano publicó en su cuenta de X mensajes donde amagó con frenar la estancia de su madre en la residencia. El presentador aseguró: “Les prometo esta vez sí traérmela”, aun frente a la negativa de la participante.

En el mismo mensaje, lamentó las repercusiones del conflicto en sus proyectos personales: “El jueves sale la rola con los Tuexi ya ni chance de estrenarla con ella adentro”.

Con esta declaración, Poncho de Nigris amagó con interrumpir la presencia de Guajardo en las grabaciones realizadas en Jalisco.

De Nigris defendió a su madre de las críticas en redes sociales y respaldó la dinámica de La Mansión VIP 2. El conductor argumentó que las audiencias actuales juzgan de forma excesiva las bromas dentro del reality show.

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El presentador escribió textualmente: “Ahora muy cristalitos muchos”, al tiempo que marcó distancia con producciones de televisión tradicional como La Casa de los Famosos México.

El regiomontano publicó en su cuenta de X mensajes donde amagó con frenar la estancia de su madre en el reality. (@ponchodenigris)

Para el conductor, las reglas de La Mansión VIP 2 demandaban otro tipo de tolerancia entre los seguidores por tratarse de un contenido transmitido en YouTube.

En esa misma publicación añadió: “Aquí no es La Casa de los Famosos, aquí no vengan a destruir el formato, esto es internet y mucha gente de las nuevas generaciones entiende el cotorreo”.

El creador de contenido sostuvo que el programa respondía a dinámicas digitales distintas a las de la televisión abierta.

De Nigris también acusó a Deiby Ruiz de cometer faltas previas contra Guajardo dentro de La Mansión VIP 2.

El presentador aseguró: “¿Pero el ‘moreno’ si le puede hacer señas obscenas como chupando r*atas y decirle anciana ? Ojo”.

Pese a escribir horas después que ya se encontraba en camino, el conductor recurrió al humor para desmentir su traslado físico. A través de Instagram, De Nigris compartió un video caminando en una vereda de terracería con la frase: “Ya casi llego por mi mamá”.

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La publicación ironizó sobre una supuesta caminata desde Monterrey hasta Guadalajara. La grabación desató reacciones cómicas entre sus seguidores, quienes le pidieron demorar el paso varias semanas para permitir que Doña Alegría disputara la final del programa.

El presentador regiomontano publicó una grabación en tono de parodia donde finge viajar a pie hacia Jalisco, tras amagar en redes sociales con sacar a Leticia Guajardo de La Mansión VIP 2. IG: ponchodenigris

El origen del conflicto en la cocina de La Mansión VIP

La controversia comenzó tras el ingreso de Ruiz y Yetus Prime, quienes se sumaron a La Mansión VIP 2 en sustitución de Dani Flow, Jorge Durán y la eliminación de Abel Robles.

Durante una interacción casual, el creador colombiano comentó que sentía atracción por mujeres mayores y preguntó a Guajardo si podía llamarla “mi amor”.

La participante regiomontana rechazó la expresión y lanzó una advertencia directa. Frente a otros habitantes, Guajardo aseguró que su hijo y personas cercanas intervendrían si el creador de contenido continuaba dirigiéndose a ella bajo esos términos.

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Minutos después, en el área de la cocina, Guajardo narró lo ocurrido y utilizó la frase “el negro” para referirse a Ruiz. Ante los reclamos inmediatos de sus compañeros por el término empleado, la habitante respondió: “Ay, sí es cierto, perdón, el blacky”.

Las declaraciones generaron rechazo en las plataformas digitales, donde miles de seguidores exigieron consecuencias formales. HotSpanish reunió a todos los integrantes en la sala principal para comunicar que la producción no toleraba expresiones discriminatorias vinculadas al origen étnico de los participantes.

El productor abrió una consulta en el canal de WhatsApp de La Mansión VIP 2 para someter la permanencia de Doña Alegría al voto popular. La audiencia aprobó enviarla directo a la tabla de riesgo, medida que comprometió su continuidad de cara a la gala del domingo.

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Las declaraciones generaron rechazo en las plataformas digitales, donde miles de seguidores exigieron consecuencias formales.(HotSpanish Vlogs)

La respuesta de Doña Alegría y los antecedentes de la participante

Al conocer el resultado del castigo, Guajardo argumentó ante las cámaras que sus palabras correspondían a modismos del norte del país.

La participante afirmó: “Sinceramente, es una manera de hablar de Monterrey. No por ofender, él me dijo que estaba muy guapa y también le dije”.

Doña Alegría superó la primera gala de eliminación de La Mansión VIP 2. (Captura de pantalla )

La habitante manifestó sentirse rebasada por la dinámica de La Mansión VIP 2 y pidió su propia salida antes de la siguiente expulsión. Guajardo aseguró: “Ya no aguanto otra eliminación”, recordando que el 15 de noviembre superó la primera expulsión frente al creador Abel Robles.

Esta no representó la primera ocasión en que De Nigris amagó con retirar a su madre de una competencia tras enfrentamientos internos. El pasado 12 de noviembre, tras un intercambio tenso originado por un cambio de habitación, el conductor amenazó en redes sociales con sacarla, para luego retractarse horas más tarde.

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