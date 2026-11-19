El excandidato presidencial José Antonio Meade reconoció el trabajo de la 4T con la deuda pública y los programas sociales. Crédito: Natalia Montiel / @elceo__

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Parece que el excandidato presidencial José Antonio Meade ha superado la derrota que sufrió ante el expresidente Andrés Manuel López Obrador en las elecciones de 2018.

Lo anterior, porque durante su participación en el “Panel Panorama Económico México 2027″, organizado por la Universidad Panamericana, Meade Kuribreña reconoció los esfuerzos que se están haciendo desde el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en diferentes rubros.

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José Antonio Meade reconoce a la 4T por el manejo de la deuda y la importancia de los programas sociales

Quien también se desempeñó como secretario de Hacienda destacó desde el manejo de la deuda pública y la elaboración de los paquetes económicos, hasta la reputación que mantiene México en los mercados internacionales durante la administración de Sheinbaum Pardo.

Llamó la atención que Meade no cuestionó que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), que es la medida más amplia de la deuda pública, se estime que cierre este 2026 en alrededor de 54 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país, cuando el año anterior se ubicó en 52.6 por ciento.

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“Y al final todo eso se resume en los requerimientos históricos, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, que es un poco la trayectoria que trae la deuda.

“El número comprometido es que este se habrá de ubicar más o menos en 54 por ciento a finales de este año (en vez de este pasado que era 52.6)”, dijo Meade Kuribreña.

Meade aplaudió la relevancia de los programas sociales. Crédito: Hacienda

Meade reconoce la relevancia de los programas sociales de la 4T, pero cuestiona su financiamiento

Además José Antonio Meade reconoció el papel que han adquirido los programas sociales dentro del presupuesto federal. Que son una de las principales apuestas de los gobiernos de Morena y, por el volumen de recursos que requieren, representan un desafío para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

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El problema no es únicamente destinar dinero a estos apoyos, señaló, sino encontrar la manera de financiarlos sin dejar de cumplir con otras obligaciones:

El pago de pensiones .

Los intereses de la deuda pública.

Los recursos necesarios para el funcionamiento del gobierno.

“Hubo una decisión puntual que sí refleja un cambio de política económica que tiene que ver con los programas sociales y por lo tanto hay un reto de hacerlos caber en el presupuesto.

“Y yo tengo la impresión de que el cambio fue bien importante, que la Secretaría de Hacienda ha hecho un buen trabajo y ha sido muy responsable en ver cómo lo acomoda”, agregó.

Habla sobre el rol que ha asumido la Secretaría de Hacienda

Cabe señalar que el reconocimiento de Meade no solo se quedó en las decisiones presupuestarias, ya que también consideró que la Secretaría de Hacienda ha tenido que enfrentar una serie de adversidades internacionales que terminan afectando las finanzas públicas del país.

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Puso como ejemplo, el comportamiento del precio internacional del petróleo, que puede modificarse por conflictos geopolíticos y terminar mermando los ingresos petroleros, así como los costos relacionados con los combustibles.

“Hay muchas cosas que no están bajo el control de la secretaría (...) de repente hay una guerra en Irán, sube el precio del petróleo, pues hay una explosión de inteligencia artificial”, comentó.

Meade no dejó fuera el trabajo que hace el Banco de México. REUTERS/Henry Romero

Aplaude lo hecho por el Banco de México

Asimismo, recordó que el Banco de México ha enfrentado choques de costos laborales, energéticos y de otros sectores para evitar que se trasladen a los precios.

“El Banco ha tenido que enfrentar diferentes choques de costo de todo tipo, desde los laborales hasta los energéticos y demás, y hacerlo sin que se nos vayan los precios. Y la verdad es que ha hecho muy buen trabajo”, explicó.

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Meade Kuribreña subrayó que ambas instituciones han venido construyendo mejores condiciones para la economía. Señaló un equilibrio en las tasas de interés y el tipo de cambio que podría hacer menos restrictivo el entorno económico el próximo año.

“La razón por la que yo estoy optimista hacia adelante es porque me parece que la Secretaría y el Banco de México han venido construyendo poco a poco un mejor entorno macro, un mejor equilibrio que va a hacer que la economía el año que entra se sienta menos pesada”, añadió.

Pese a las dificultades, Meade anticipa un año 2027 con buenas noticias

Aún con las dificultades que enfrenta la economía mexicana, Meade consideró que hay argumentos para ser optimista en 2027, incluso con los desafíos que representan la reducción de la jornada laboral, la necesidad de una reforma fiscal y la creciente presión del gasto en pensiones.

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En Palacio Nacional, nos reunimos con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer; avanzamos en la revisión del T-MEC y acuerdos bilaterales en beneficio de ambos pueblos. (@Claudiashein)

En ese sentido, consideró que México ya superó una parte importante de las tensiones comerciales con Estados Unidos y Canadá. Anticipó que las noticias del próximo año podrían ser favorables, en particular para la industria automotriz.

Auguró un buen futuro para este sector, uno de los principales motores de las exportaciones mexicanas y de los más expuestos a las decisiones comerciales de la Unión Americana, en medio del proceso de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Ya habiendo sobrevivido el estrés tanto de la relación con Canadá como el de México antes del medio periodo, me parece que las sorpresas que habrán en lo comercial habrán de ser en el margen positivas, sobre todo espero yo, alrededor del sector automotriz”, expresó.

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¡Qué vueltas da la vida! Pues aunque hasta hace no mucho era un referente de la oposición política en México, hoy, José Antonio Meade reconoció el trabajo de la 4T con la deuda pública, lo hecho por Hacienda y hasta la relevancia de los programas sociales.