María de la Luz Núñez Ramos falleció este 18 de noviembre de 2026. (IG: María de la Luz Núñez Ramos)

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La sesión ordinaria del Congreso de Michoacán inició con la noticia del fallecimiento de María de la Luz Núñez Ramos, histórica dirigente de la izquierda mexicana, quien murió este miércoles 18 de noviembre a los 78 años.

Su trayectoria política y social abarcó más de cinco décadas, en las que participó en movimientos estudiantiles, impulsó la defensa de los derechos de las mujeres y ocupó distintos cargos públicos en Guerrero y Michoacán.

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María de la Luz Núñez Ramos: de la generación del 68 a la lucha política

Originaria de Puentecillas, municipio de Leonardo Bravo, Guerrero, donde nació el 19 de febrero de 1948, María de la Luz Núñez Ramos perteneció a la generación del movimiento estudiantil de 1968.

Desde los 16 años militó en la Juventud Comunista Mexicana y posteriormente participó en organizaciones estudiantiles y movimientos de izquierda. Estudió Historia en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde también desarrolló una trayectoria laboral vinculada con la investigación y la preservación de archivos.

María de la Luz Núñez Ramos impulsó la creación de Morena en Michoacán. (IG: María de la Luz Núñez Ramos)

A lo largo de su carrera participó en la construcción del Frente Democrático Nacional (FDN), fue fundadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y posteriormente se incorporó a los trabajos para crear Morena en Michoacán. Su militancia la llevó a convertirse en una figura política con presencia en dos estados, donde combinó la organización social con la participación electoral.

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Fue la primera mujer en gobernar Atoyac y defendió los derechos de las mujeres

Uno de los episodios más importantes de su trayectoria ocurrió en 1993, cuando ganó la elección municipal de Atoyac de Álvarez, Guerrero, convirtiéndose en la primera mujer en gobernar ese municipio y en la primera alcaldesa postulada por el PRD en México. Durante su administración, de 1993 a 1996, impulsó un modelo de gobierno municipal enfocado en la participación ciudadana y el fortalecimiento del municipio libre.

También tuvo una participación relevante en la vida legislativa. Fue diputada local y federal, además de fundar la Comisión de la Mujer del Congreso de Guerrero, de la que fue su primera presidenta. Entre sus aportaciones estuvieron iniciativas relacionadas con la igualdad de género, el desarrollo municipal y la defensa de los derechos humanos, así como su participación en las denuncias por la masacre de Aguas Blancas.

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María de la Luz Núñez Ramos fue la primera mujer en gobernar el municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero. (IG: María de la Luz Núñez Ramos)

Entre los cargos y momentos más relevantes de su trayectoria destacan:

Militante de la Juventud Comunista Mexicana y participante del movimiento estudiantil de 1968.

Fundadora del Frente Democrático Nacional y del PRD.

Primera mujer en gobernar Atoyac de Álvarez, Guerrero.

Diputada federal de la histórica LVII Legislatura.

Fundadora de Morena en Michoacán y primera mujer candidata del partido a la gubernatura estatal en 2015.

Su legado político en Michoacán y las condolencias tras su muerte

En Michoacán, María de la Luz Núñez Ramos participó desde 2011 en la fundación de Morena y en 2015 se convirtió en su primera candidata mujer a la gubernatura. En 2021 llegó al Congreso estatal como diputada de representación proporcional por la LXXV Legislatura, donde presidió la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género, además de participar en otros trabajos legislativos.

La noticia de su fallecimiento fue comunicada en el Congreso de Michoacán por la presidenta de la Mesa Directiva, Emma Rivera Camacho, quien solicitó guardar un minuto de silencio en memoria de su compañera y amiga.

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Alfredo Bedolla reconoció la trayectoria de María de la Luz Núñez Ramos. (IG: María de la Luz Núñez Ramos)

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, y el Senado de la República también expresaron sus condolencias y reconocieron su participación en la historia de la izquierda mexicana.