Un usuario tramita sus días de descanso laboral en una computadora portátil mientras sostiene un control frente al logotipo del videojuego Grand Theft Auto VI. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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GTA VI estará disponible en México desde las 00:00 horas de este jueves 19 de noviembre, lo que anticipa ausencias laborales por quedarse en casa a jugar todo el día. Los fans han esperado 13 años para la nueva edición del popular juego de Rockstar Games.

La fracción X del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo establece que acumular más de tres faltas de asistencia en un periodo de 30 días, sin permiso del patrón o sin causa justificada, permite al empleador rescindir la relación laboral sin responsabilidad.

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Aquí te damos los riesgos de ausentarse al trabajo sin permiso y las alternativas legales para poder disfrutar del lanzamiento del Grand Theft Auto 6 sin preocupaciones.

Una falta aislada no justifica el despido inmediato, pero puede traer sanciones

Un trabajador necesita acumular al menos cuatro faltas injustificadas dentro de un lapso de 30 días naturales para perder el empleo de forma justificada. Una ausencia de un solo día para jugar GTA VI no constituye, por sí misma, causa legal de despido según la Ley Federal del Trabajo.

Una pantalla exhibe el logotipo de Grand Theft Auto VI junto a una consola de videojuegos y un área de trabajo vacía a la medianoche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Eso no significa impunidad. El patrón conserva la facultad de aplicar descuentos salariales y sanciones administrativas aun ante una sola inasistencia sin aviso ni justificación.

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Las sanciones que recibiría un empleado por faltar al trabajo para jugar GTA 6

La falta injustificada habilita al patrón a descontar el salario del día no laborado y, además, la parte proporcional del séptimo día, el descanso semanal, porque este se gana al completar la semana completa de trabajo. El descuento efectivo equivale, en la práctica, a dos días de sueldo por una sola ausencia.

Los trabajadores que reciben bonos por puntualidad o asistencia pierden ese beneficio en el periodo correspondiente. Si la empresa cuenta con un Reglamento Interior de Trabajo registrado ante la autoridad laboral, puede aplicar medidas disciplinarias adicionales, desde amonestaciones verbales y actas administrativas hasta suspensiones sin goce de sueldo de hasta ocho días, de acuerdo con el artículo 423 de la misma ley.

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Fingir una enfermedad agrava el riesgo de despido

Algunos trabajadores recurren a justificantes médicos falsos para evitar sanciones por faltar. Especialistas en derecho laboral advierten que esta es la decisión más riesgosa que puede tomarse ante una ausencia por videojuegos.

Una persona sostiene un mando de videojuegos sobre una mesa de oficina con documentos y dinero mexicano para ilustrar las consecuencias financieras de una ausencia laboral no autorizada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fracción II del artículo 47 señala que incurrir en “faltas de probidad u honradez” constituye causa de despido justificado desde el primer momento. Si la empresa comprueba que el justificante es falso o que el empleado mintió sobre una emergencia para quedarse a jugar, la rescisión procede de inmediato y la persona pierde el derecho a liquidación.

Vacaciones y permisos sin goce de sueldo, las alternativas legales para faltar al trabajo

Existen dos vías para evitar cualquier conflicto laboral por jugar GTA VI sin afectar el expediente. La primera es solicitar uno o varios días de vacaciones, derecho que otorga un mínimo de 12 días después del primer año de servicio.

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La segunda alternativa consiste en negociar directamente con el empleador un permiso sin goce de sueldo, lo que deja la ausencia justificada sin generar problemas en el entorno laboral. En ambos casos, la notificación formal al patrón dentro de los cinco días hábiles posteriores a la última falta resulta determinante para que cualquier sanción o despido se considere procedente ante un eventual litigio laboral.

GTA 6 en México: consolas, precio y fecha de lanzamiento

Fecha de estreno

Grand Theft Auto VI sale este 19 de noviembre de 2026, a las 00:00 horas tiempo del centro de México. El desbloqueo es escalonado por región: Nueva Zelanda recibe el juego primero, con unas 19 horas de ventaja sobre la Ciudad de México.

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Rockstar Games programó el estreno oficial de Grand Theft Auto VI para el 19 de noviembre mediante un desbloqueo escalonado por husos horarios.

Consolas disponibles

El juego llega de forma nativa a:

PlayStation 5 y PlayStation 5 Pro

Xbox Series X y Xbox Series S

No hay versión para PC, PlayStation 4, Xbox One ni Nintendo Switch 2 en el lanzamiento. Rockstar Games no confirma fecha para computadoras.

La única excepción es Xbox One, que tendrá acceso mediante Xbox Cloud Gaming, con transmisión basada en la configuración gráfica de Series S. Microsoft aclara que esto requiere una compra independiente del juego, no es gratis por tener la consola.

Precio en México

Existen dos ediciones:

Standard Edition: $1,499 MXN (con IVA incluido), tanto en PlayStation Store como en Xbox México.

Ultimate Edition: $1,879 MXN (con IVA incluido), en ambas plataformas.

En PlayStation Store los precios base antes de impuestos son $1,292.24 MXN y $1,619.83 MXN respectivamente; al sumar el 16% de IVA quedan equiparados con los de Xbox.

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GTA 6 reveló sus primeras estaciones de radio. (Rockstar)

Algunas tiendas departamentales como Chedraui, Sanborns y Bodega Aurrera manejan precios de hasta $1,699 MXN para las versiones físicas de PS5, que incluyen un código de descarga en lugar de disco.

La Standard Edition incluye la historia completa con Jason y Lucia y todas las misiones principales. La Ultimate Edition suma vehículos especiales, armas, ropa y opciones de personalización adicionales. Además, la precarga digital estuvo disponible desde el 10 de noviembre y requiere hasta 212 GB de almacenamiento.