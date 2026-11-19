Desmantelan más de 20 plantíos de mariguana y amapola en regiones de Durango, Chihuahua y Sinaloa. Defensa

Guardar

El Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos localizaron y destruyeron un total de 25 plantíos de enervantes en una superficie de 3.06 hectáreas. La acción se realizó el pasado martes 17 de noviembre en los estados de Chihuahua, Durango y Sinaloa.

De los cultivos erradicados, nueve correspondían a amapola y 16 a mariguana. Así lo informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

PUBLICIDAD

Cómo se realizó el operativo

Las fuerzas armadas llevaron a cabo la destrucción de los sembradíos mediante una combinación de reconocimientos terrestres y aéreos.

La distribución de los cultivos erradicados fue de 16 plantíos de mariguana frente a nueve de amapola, en la superficie total intervenida durante la jornada.

Afectación económica a la delincuencia organizada

La Sedena estimó que la destrucción de estos 25 plantíos representa una afectación económica de 8.74 millones de pesos para las organizaciones delictivas responsables de su producción.

Desmantelan más de 20 plantíos de mariguana y amapola en regiones de Durango, Chihuahua y Sinaloa. Defensa

Según la dependencia, esta cifra se traduce en un debilitamiento de las capacidades operativas y logísticas de dichas estructuras criminales. La destrucción de los cultivos, además, evita que las drogas producidas en ellos lleguen a las calles.

PUBLICIDAD

El balance acumulado durante la administración

Más allá del operativo puntual del 17 de noviembre, la Sedena ofreció un balance de los resultados obtenidos en materia de erradicación durante lo que va de la actual administración.

Desmantelan más de 20 plantíos de mariguana y amapola en regiones de Durango, Chihuahua y Sinaloa. Defensa

De acuerdo con la dependencia, se ha logrado erradicar un total de 33 mil 851 plantíos de mariguana y 38 mil 291 de amapola en el periodo. Estas cifras representan una superficie acumulada de 6 mil 190 hectáreas intervenidas por las fuerzas armadas.

Las 3.06 hectáreas destruidas en esta jornada representan una fracción menor frente a las 6 mil 190 hectáreas intervenidas en el total del periodo reportado.

Desmantelamiento adicional en Guerrero

En paralelo, la Policía Estatal, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional localizaron y destruyeron un plantío de amapola en la localidad de Pocitos del Balcón, municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero.

PUBLICIDAD

La acción se realizó mediante recorridos de reconocimiento a cargo de la Base de Operaciones Interinstitucionales (B.O.I.), según informó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Guerrero.

Plantío en Guerrero

El plantío fue asegurado y posteriormente sometido a incineración, conforme a los protocolos establecidos para este tipo de intervenciones.

La dependencia estatal señaló que estas labores forman parte de una estrategia orientada a atender las causas de la violencia y la delincuencia en la región.

Antecedente: 38 plantíos destruidos días antes

El operativo del 17 de noviembre se dio días después de otra acción similar. El Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana habían destruido 38 plantíos de enervantes el 13 de noviembre, en una superficie de 4.9 hectáreas distribuidas en Chihuahua, Oaxaca, Durango y Sinaloa.

PUBLICIDAD

De ese total, 20 correspondieron a cultivos de amapola y 18 a marihuana. La Sedena confirmó la acción un día después, el 14 de noviembre, y estimó la afectación económica en 6.02 millones de pesos para la delincuencia organizada.

Un video difundido por la dependencia mostró la combinación de métodos empleados: aspersión química desde helicópteros de la Fuerza Aérea sobre las zonas de cultivo, e incineración manual en tierra de las plantas arrancadas por personal del Ejército.

Los operativos se concentraron en los estado de Oaxaca, Sinaloa, Durango y Chihuahua. Crédito: Defensa

Las autoridades no informaron cuántos plantíos se destruyeron en cada una de las cuatro entidades ni la proporción de hectáreas correspondiente a cada estado. Tampoco se reportaron detenciones vinculadas a esos cultivos.

PUBLICIDAD

Métodos empleados en la destrucción de cultivos

Los operativos de erradicación combinan dos métodos de destrucción, según el material visual difundido por la Sedena sobre el operativo del 13 de noviembre en Chihuahua, Oaxaca, Durango y Sinaloa.

Por un lado, helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana sobrevuelan las zonas de cultivo detectadas y rocían los plantíos con un químico desde el aire.

Por otro, personal del Ejército Mexicano se despliega en tierra para desprender las plantas desde la raíz. Los soldados las colocan en montículos sobre el terreno para su incineración posterior.

El video mostró el momento en que un elemento militar, con uniforme de campaña y arma larga, realizó la incineración mientras el humo cubría buena parte de la ladera donde se ubicaba el cultivo.

PUBLICIDAD

Las imágenes también evidenciaron el terreno montañoso donde se desarrolló ese operativo, con vegetación mixta de árboles y matorral que dificultó la localización de los cultivos únicamente desde tierra.