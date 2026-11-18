Formula One F1 - Mexico City Grand Prix - Autodromo Hermanos Rodriguez, Mexico City, Mexico - November 1, 2026 Cadillac's Sergio Perez acknowledge fans after the race REUTERS/Daniel Becerril / Pool

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Cadillac Fórmula One Team confirmó este miércoles que Valtteri Bottas seguirá en su alineación oficial para la temporada 2027 de la F1, por lo que volverá a compartir garaje con el piloto mexicano Sergio Checo Pérez.

El anuncio ocurre en la antesala del Gran Premio de Las Vegas y despeja los rumores sobre una posible salida del subcampeón finlandés. Además, mantiene intacta la dupla con la que la escudería estadounidense debutó en la Fórmula Uno este año.

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“Valtteri Bottas continuará con el equipo para la temporada 2027 de F1”, dice el mensaje con el que Cadillac oficializa la permanencia del piloto de 37 años, quien, en un video recibe una llamada para ser notificado que no saldrá de Cadillac F1 y continuará como su segundo piloto el siguiente año.

“Bueno, es algo muy agradable. A quien corresponda: me quedo”, expresó Valtteri Bottas tras el anuncio de Cadillac Fórmula One Team sobre su permanencia en el equipo norteamericano de cara al Gran Premio de Las Vegas, antepenúltima carrera de la temporada 2026 de la Fórmula Uno.

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Checo Pérez y Valtteri Bottas serán compañeros por segundo año consecutivo

Cadillac anunció la permanencia del compañero de Checo Pérez (Cadillac Formula One Team)

La renovación de Valtteri Bottas sostiene la dupla de experiencia elegida por Cadillac F1 para su estreno en el deporte motor. El finlandés se mantendrá como titular luego de estar en Mercedes como piloto de reserva en el 2025, año en que Sergio Pérez se ausentó de las pistas tras su salida de Red Bull Racing el 18 de diciembre del 2024.

Los dos corredores llegaron con cartas extensas y con victorias en la primera categoría. Valtteri Bottas suma 10 triunfos en Grandes Premios, logrados durante sus cinco temporadas con la escudería Mercedes. Por su parte, Checo Pérez ganó seis carreras entre 2020 y 2023 con Racing Point y Red Bull Racing.

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Cadillac apuesta por la experiencia de los veteranos en ves de firmar a dos pilotos jóvenes en su debut dentro de la Fórmula Uno. La continuidad de Valtteri sucede poco después de la extensión de contrato de Checo Pérez hasta 2029. Con Bottas confirmado hasta 2027, la escudería estadounidense tendrá una alineación sin cambios para su segunda temporada en la F1.

El equipo considera que ese factor puede ayudar a consolidar sus procesos técnicos y deportivos. Dan Towriss, director ejecutivo de Cadillac Fórmula One Team, vinculó la decisión con el desarrollo de una escudería que comenzó desde cero en este 2026.

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El finlandés fue renovado y seguirá con Checo Pérez (Cadillac Formula One Team)

“La experiencia, la perspectiva y el compromiso de Valtteri son fortalezas para nuestro equipo”, dijo. Towriss añadió que la permanencia del finlandés ofrece una plataforma para seguir trabajando rumbo a los objetivos del proyecto.

Por su parte, Bottas explicó que era consciente de las dificultades que suponía crear una escudería de Fórmula Uno desde sus bases. “Sabíamos que construir un nuevo equipo de Fórmula Uno desde cero no iba a ser fácil, pero eso es precisamente lo que hace que este reto sea tan especial”, afirmó.

Los rumores apuntaban a Colton Herta para ocupar el asiento de Valtteri Bottas en 2027

La decisión de mantener a Valtteri Bottas en Cadillac termina con una secuencia de especulaciones sobre su futuro en Fórmula Uno. Sus resultados frente a Checo Pérez y la preparación de Colton Herta como piloto de pruebas, abrieron la posibilidad de ver un cambio en la alineación para 2027.

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Herta, de 26 años, acumuló rodaje con la escudería en sesiones de práctica libre durante los fines de semana de Estados Unidos, México y Brasil. Esas participaciones le permitieron reunir los puntos necesarios para obtener la superlicencia de Fórmula 1, requisito indispensable para competir en el máximo circuito.

El piloto de Estados Unidos ha sido uno de los nombres ligados al proyecto de Cadillac desde antes de recibier la autorización para ingresar a la parrilla. Su experiencia en la IndyCar Series y su vínculo con TWG Motorsports, alimentaron la expectativa de verlo ocupar uno de los monoplazas.

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No reemplazará a Valtteri Bottas en el 2027. REUTERS/Jakub Porzycki

La opción tomó fuerza porque Herta disputó la temporada 2026 de la Fórmula 2 con Hitech TGR mientras alternaba con Checo y Valtteri en las sesiones de prueba con Cadillac F1. Sus resultados en la categoría previa no impidieron que conservara respaldo dentro de la estructura.

El trabajo en prácticas libres le dio kilómetros en autos de Fórmula Uno, conocimiento de circuitos y experiencia con los neumáticos Pirelli, elementos que pueden mantenerlo en consideración para un futuro.

La renovación de Valtteri Bottas también cierra una ventana que parecía abierta para otros candidatos. El danés Frederik Vesti, piloto de reserva de Mercedes, fue mencionado como alternativa en la prensa especializada, aunque Cadillac finalmente se inclinó por conservar a sus dos veteranos para el año siguiente.

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Cadillac contra reloj para sumar sus primeros puntos en la temporada 2026

Cadillac confirmó a sus dos pilotos para el siguiente año en la F1 (Cadillac Formula 1 Team)

El Gran Premio de Las Vegas será la siguiente parada de Cadillac Fórmula One Team en una temporada de aprendizaje en el automovilismo mundial. La escudería sigue en el último lugar del Campeonato de Constructores, sin unidades después de 20 carreras disputadas hasta ahora.

El mejor resultado de la organización fue el 13° lugar de Valtteri Bottas en China, segunda fecha del calendario. Esa actuación permanece como el registro más alto de Cadillac Fórmula One Team en carrera y deja a la escudería a las puertas de los puntos, que se reparten entre los 10 primeros lugares.

A su vez, Checo Pérez ha tenido un mejor desempeño en el duelo interno, especialmente en ritmo de carrera. Incluso, él había logrado una unidad histórica en el GP de Mónaco, pero una penalización de 10 segundos le arrebató el punto en Montecarlo y lo hizo caer al puesto 15.

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El piloto mexicano renovó con Cadillac hasta 2029. REUTERS/Amanda Perobelli

Desde entonces, ninguno de los dos ha conseguido llevar el auto a la zona de puntuación. Para Bottas, el Gran Premio de Las Vegas representará una oportunidad de responder tras las versiones que pusieron en duda su continuidad en Cadillac Fórmula One Team.

El finlandés afrontará el fin de semana con la certeza de que tendrá al menos una temporada más para contribuir al crecimiento de la escudería norteamericana. De igual manera, Checo Pérez peleará por los puntos en su regreso al trazado urbano de Nevada, donde aseguró el subcampeonato en 2023.