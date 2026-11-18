El Tavo, objetivo prioritario detenido en la capital del país. Crédito: SSC

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Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a Octavio Franco Vargas, alias “El Tavo”, de 26 años, y a Miguel Osnaya González, de 36 años, señalados como posibles responsables de la quema de un vehículo en cuyo interior fue hallado un cadáver el pasado 7 de noviembre en la alcaldía Tlalpan.

El cuerpo sin vida apareció al interior de un automóvil incendiado en la colonia Pueblo de San Miguel Xicalco. A partir de ese hallazgo, la SSC inició indagatorias para identificar a los responsables.

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La detención se registró la noche del 17 de noviembre en la colonia Oxtopulco, alcaldía Coyoacán. Según reveló el periodista Antonio Nieto, “El Tavo” sería la mano derecha de Jesús Eduardo Mejía Herrero, alias “Chucho Macero”, líder de Los Maceros, célula delictiva generadora de violencia que opera en la zona sur de la Ciudad de México.

Cámaras del C2 Sur llevaron a los agentes hasta Oxtopulco

Oficiales capitalinos revisaron grabaciones del Centro de Comando y Control (C2) Sur y de circuitos cerrados cercanos al lugar del hallazgo. El análisis permitió trazar la posible ruta de escape de los implicados y ubicar una zona de movilidad en calles de la colonia Oxtopulco, donde se montaron puntos de vigilancia fijos y móviles.

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Durante un recorrido en el cruce de avenida Miguel Ángel de Quevedo y calle Cerro del Hombre, los policías identificaron un vehículo con características similares al presuntamente utilizado por los responsables. Al aproximarse, observaron a dos hombres que manipulaban un arma de fuego dentro de la unidad, por lo que les solicitaron descender para una revisión preventiva.

La intervención derivó en el aseguramiento de un arma de fuego con cargador abastecido, 15 cartuchos útiles, dos teléfonos celulares y el automóvil en el que viajaban Franco Vargas y Osnaya González. También se les encontraron 66 bolsitas con marihuana y 57 dosis de metanfetamina, también conocida como cristal.

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Droga y arma aseguradas a "El Tavo" y su cómplice. Crédito: SSC

Los dos hombres fueron informados de sus derechos constitucionales y puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quien determinará su situación jurídica. Un cruce de información revelado este 18 de noviembre por la SSC detalló que “El Tavo” registraba dos ingresos previos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, en 2023 y 2026, por delitos contra la salud.

El Registro Nacional de Detenciones ubicó formalmente la aprehensión en Miguel Ángel de Quevedo, entre Cerro del Hombre y Pansacola, cerca de la Plaza Cielito Lindo, con código postal 04310. El documento consignó que la detención quedó a cargo de la SSC, con “El Tavo” puesto a disposición de la Fiscalía de Asuntos Relevantes (FIAR), en avenida Jardín 356, colonia del Gas, alcaldía Azcapotzalco.

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Ford Fiesta asegurado por las autoridades. Crédito: SSC

El vehículo asegurado corresponde a un Ford Fiesta sedán color plata. En las imágenes del operativo, difundidas por la SSC, se aprecia la pistola semiautomática, junto con las bolsas de marihuana fraccionada y las dosis de metanfetamina.

“El Tavo” operaba con Los Maceros

“El Tavo” y Osnaya González forman parte de una célula delictiva generadora de violencia que opera en la zona sur de la Ciudad de México. Según reveló el periodista Antonio Nieto en su cuenta de X @siete_letras, esa célula correspondería a Los Maceros, organización que durante años mantuvo presencia en Tlalpan y alcaldías vecinas.

Octavio Franco Vargas era catalogado como objetivo prioritario generador de violencia antes de su detención. De acuerdo con el mismo tuit de Antonio Nieto, mantenía además una orden de aprehensión por intento de homicidio contra un empresario veracruzano.

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Tras la captura de “El Tavo” el periodista difundió que las autoridades buscan a otras tres personas presuntamente ligadas a la misma estructura delictiva, identificadas con los alias “El Mike” y “El Chaparro”, además del “Chucho Macero”.

Los Maceros fueron fundados por Jesús Eduardo Mejía Herrero, alias “El Macero” o “Chucho Macero”, detenido el 30 de agosto de 2023 en la colonia Copilco Universidad, también en Coyoacán, cuando circulaba con un arma de fuego, 199 dosis de marihuana, 400 dosis de cocaína y 200 gramos de cristal. Un juez de control con sede en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte lo vinculó a proceso por delitos contra la salud, portación de arma de fuego y cohecho, y le dictó prisión preventiva.

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Chucho Macero tras su detención en 2023. (FGJCDMX/Twitter/@amarilloalarcon)

Las autoridades capitalinas señalaron entonces a “El Macero” como responsable de secuestro, extorsión, cobro de piso, homicidio y narcomenudeo en la zona boscosa de Tlalpan, con expansión hacia Tláhuac, Xochimilco, Milpa Alta, Magdalena Contreras y Cuajimalpa. El grupo recibía droga de Sudamérica y de Morelos para distribuirla en el sur de la capital.

Reportes extraoficiales de noviembre de 2025 señalaron que “Chucho Macero” recuperó su libertad, sin que se aclarara el motivo ni la vía legal que lo permitió. La búsqueda activa que ahora reporta Antonio Nieto coincide con esos señalamientos sobre su salida de prisión.

“Chucho Macero” fue amenazado en un video del CJNG

En julio de 2026, un video de propaganda atribuido al Cártel de Jalisco Nueva Generación mencionó directamente a “Chucho Macero” entre los delincuentes que, según el mensaje, buscaban desplazar de la zona sur de la Ciudad de México, Estado de México y Morelos.

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Amenazas de presuntos integrantes del CJNG contra Chucho Macero. Video: X/@siete_letras

El material señalaba que la organización iniciaría “la limpieza” contra quienes calificó de “extorsionistas” en Tlalpan y sus pueblos, incluidos Parres, Topilejo, San Miguel Xicalco, La Magdalena y San Miguel Ajusco.