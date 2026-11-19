El cantante evitó opinar sobre las versiones luego de la presentación cancelada en Querétaro y recordó cuando enfrentó una situación similar por interpretar sus temas. (Crédito especial: Facebook/La Plaza México)

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La Monumental Plaza de Toros La México volverá a recibir a Edén Muñoz el 13 de marzo de 2027, fecha elegida para abrir La Magia de Conectar Tour.

Durante la conferencia de prensa este 18 de noviembre, también fue consultado por la detención de Gabito Ballesteros tras la suspensión de su concierto en Querétaro.

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La gira del exlíder de Calibre 50 recorrerá escenarios de México, Centroamérica y Sudamérica con una producción renovada. (Crédito especial: Instagram/ @lamexicomonumental)

El exlíder de Calibre 50 evitó emitir un juicio sobre el caso, aunque recordó que atravesó una experiencia similar. Habló de procesos personales, pidió tomar distancia de asuntos ajenos y centró la conferencia en la nueva etapa que abrirá después de sus dos fechas agotadas de octubre.

Edén Muñoz volverá a La México con La Magia de Conectar Tour

El nuevo concierto en La México llegará casi cinco meses después de las dos funciones que Muñoz ofreció en octubre. Aquellas noches reunieron a más de 80 mil asistentes y ampliaron su convocatoria en la capital.

La presentación del 13 de marzo de 2027 marcará el inicio de La Magia de Conectar Tour , gira con la que el artista planea recorrer México , Centroamérica , Sudamérica y otros escenarios durante el próximo año.

El espectáculo estrenará una producción distinta a la utilizada en sus fechas de octubre. La propuesta incluirá una nueva puesta en escena , pensada para el recorrido internacional que prepara Muñoz .

La venta general comenzará el 20 de noviembre a las 10:00 por Superboletos y en las taquillas de la Plaza de Toros La México ; no habrá preventa bancaria.

Los precios de las entradas se conocerán al inicio de la venta.

El cantautor programa su nueva serie de conciertos tras obtener el Latin Grammy a Mejor Álbum de Música Banda por Piedras a la Luna. (Latin Grammy )

El anuncio llegó después de que Edén obtuviera su primer Latin Grammy como solista por Piedras a la Luna, ganador en la categoría de Mejor Álbum de Música Banda.

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En este sentido, la fecha de marzo abrirá su agenda de 2027 después de un cierre de año marcado por conciertos multitudinarios y reconocimientos.

El cantante pide distancia ante el proceso de Gabito

Durante la conferencia, Muñoz fue consultado por el caso de Gabito Ballesteros, cuya presentación fue suspendida en la Feria Internacional Ganadera de Querétaro durante la madrugada del 14 de noviembre.

En un material difundido por Sale el Sol, Edén evitó valorar versiones sobre el procedimiento administrativo y la investigación federal.

Tras subrayar que deseaba que Gabito estuviera bien, señaló que hay circunstancias ante las cuales conviene tomar distancia: “Son temas delicados en los cuales, mientras se sepa que la persona está bien, está bien. Hay que dar un paso atrás”.

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Edén Muñoz descartó emitir una opinión sobre la situación legal de Gabito Ballesteros y pide tomar distancia de los problemas ajenos. (Crédito especial: Facebook/La Plaza México)

El cantante también recordó que él atravesó un episodio similar por la interpretación de sus temas, aunque no identificó de forma directa el hecho al que se refería: “Yo lo viví en su momento también”.

Su respuesta mantuvo el mismo tono cuando explicó que cada persona actúa como considera correcto y que no pretende asumir responsabilidades ajenas: “Son cosas que no están en mis manos, yo las suelto totalmente”.

Las palabras de Muñoz cobraron otra dimensión porque los dos formaron parte de la programación de la feria queretana. Edén se presentó en el Palenque la noche del 13 de noviembre, mientras Ballesteros actuó en el Teatro del Pueblo, donde su concierto fue interrumpido horas después.

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El caso de Ballesteros avanzó por dos vías distintas

La suspensión del espectáculo de Gabito Ballesteros abrió un procedimiento administrativo por el repertorio interpretado y, después, una investigación federal relacionada con un arma localizada en la camioneta donde viajaba el cantante.

Las autoridades de El Marqués sostuvieron que Ballesteros interpretó canciones que no formaban parte del repertorio autorizado.

El municipio impuso una multa de 117 mil 310 pesos al promotor responsable de contratar el espectáculo.

La sanción no recayó directamente sobre el artista. Además, el Gobierno de Querétaro descartó un veto permanente, por lo que el intérprete podría volver a presentarse en el estado si cumple con las disposiciones.

La Fiscalía General de la República abrió una carpeta por la posible portación de un arma de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, además de presunta desobediencia.

La defensa de Gabito afirmó que las armas correspondían a integrantes de seguridad con permisos vigentes. También rechazó que hubiera existido una intención de promover la apología del delito durante el concierto.

El cantante de corridos recuperó la libertad la noche del 14 de noviembre y retomó su agenda con una presentación en Nextlalpan, Estado de México.

Gabito Ballesteros recuperó la libertad tras el operativo en Querétaro y continúa su agenda de conciertos en el país. (Instagram: Gabito Ballesteros)

Mientras la investigación federal sobre Gabito Ballesteros sigue su curso, Edén Muñoz eligió no convertir el anuncio de su nueva gira en una discusión sobre un caso ajeno.

Su regreso a La México quedó confirmado para marzo, con una respuesta prudente y una agenda que apunta a extender su gran momento musical.