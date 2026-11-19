La cantante mexicana acompañó a la colombiana en su tercer show de CDMX (ig/paulinarubio)

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Paulina Rubio subió al escenario del Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México el martes 17 de noviembre de 2026 como invitada especial de Karol G, y al día siguiente publicó un video en sus redes sociales para agradecer la invitación tras una noche marcada por ovaciones y el intercambio de banderas entre México y Colombia.

Paulina Rubio cantó tres temas propios en el Estadio GNP Seguros

La cantante mexicana interpreta los temas El Último Adiós, Yo No Soy Esa Mujer y Ni Una Sola Palabra durante el espectáculo. (Instagram)

Paulina Rubio llegó al escenario vestida con minivestido, botas y sombrero, todo en color rosa, al grito de “¡Mi Karol!” dirigido al público. Fue la tercera invitada especial en los conciertos que Karol G ofreció en la capital mexicana durante la gira Viajando por el Mundo Tropitour: Thalía abrió el ciclo el 13 de noviembre, Belinda actuó en la segunda fecha y Paulina Rubio cerró la serie el 17 de noviembre.

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Paulina Rubio interpretó tres canciones propias: El Último Adiós, grabada originalmente en el año 2000, con arreglo de mariachi; Yo No Soy Esa Mujer, y Ni Una Sola Palabra. Los tres temas pertenecen a la etapa de mayor proyección internacional de la cantante mexicana dentro del pop en español.

Hacia el final de la actuación, el equipo de producción entregó a cada artista la bandera de su país. Paulina Rubio recibió la de Colombia y Karol G la de México; las intercambiaron y se abrazaron en medio de los aplausos del estadio. Fue entonces cuando Karol G tomó la palabra frente al público.

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Karol G y Paulina Rubio se dedicaron palabras desde el escenario

Paulina Rubio y Karol G intercambian las banderas de México y Colombia al finalizar su presentación conjunta.

“Guau, reina. Literal, me paré aquí a verte cantar con esa energía increíble, con ese lookazo que te trajiste. México debe sentirse demasiado orgulloso de tener una representante tan rockstar y tan mágica como tú”, dijo Karol G al concluir la participación de Paulina Rubio en el show.

Paulina Rubio respondió desde el mismo escenario: “Karol, te amo mucho por tu verdad, porque una mujer que tiene tanta melodía, tanto amor, tanto sol... me recuerdan a mi México”. Luego añadió: “México te ama”, frase que desató una ovación generalizada en el estadio.

Paulina Rubio agradeció a Karol G en video publicado en Instagram

Paulina Rubio agradece en un video de Instagram el respaldo del público y el gesto de la cantante colombiana. (Instagram: Paulina Rubio)

Al día siguiente, Paulina Rubio publicó un video en sus historias de Instagram en el que amplió su mensaje de agradecimiento a la artista colombiana. “Karol, no sabes qué emoción, cómo nos vamos con el corazón inflado de puro amor, de puro gozo. Tienes el público más bondadoso y generoso. México te ama. Espero vernos muy pronto. Gracias”, expresó la cantante en esa publicación.

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El concierto del 17 de noviembre reprogramó la función que Karol G había suspendido el domingo 15 de noviembre por motivos de salud. La colombiana se disculpó ante su público al inicio del show por esa cancelación de último momento. “Mi cuerpo me dijo ese día que no podía continuar”, declaró Karol G ante el estadio, según Billboard.

Karol G recorrió Monterrey y Ciudad de México antes de cerrar con Paulina Rubio

Karol G califica a Paulina Rubio como una figura "rockstar y mágica" al dedicarle un mensaje frente al estadio. (@karolg)

La etapa mexicana de la gira Viajando por el Mundo Tropitour incluyó fechas en Monterrey previas a las tres presentaciones en la Ciudad de México. La gira arrancó el 24 de julio de 2026 en Chicago y abarca más de 60 fechas en estadios de Norteamérica, Latinoamérica y Europa.

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La primera función en el Estadio GNP Seguros, el 13 de noviembre, tuvo a Thalía como invitada. Ese encuentro cobró un significado particular para Karol G, quien declaró públicamente que Thalía fue la artista que la inspiró a convertirse en cantante desde su infancia en Colombia. Thalía respondió en su propio Instagram: “Una noche inolvidable mi Karol. Qué felicidad haberle cumplido el sueño a esa Carolinita, niña hermosa, que un día cantó Piel Morena en un programa de TV de su Colombia”.

Thalía agregó en esa publicación: “Me llena de mucha alegría y agradecimiento haber estado ahí para ti, a través de mis canciones, cuando apenas eras una pequeñita aprendiendo de la vida. Pero la verdad, nos cumplimos el sueño las dos”.

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Paulina Rubio tiene más de tres décadas de trayectoria en el pop latino

Paulina Rubio acumula más de tres décadas de trayectoria musical desde su paso por Timbiriche hasta su consolidación solista. (Instagram: paulinarubio)

Paulina Rubio comenzó su carrera como parte del grupo Timbiriche antes de consolidarse como solista con una discografía que abarca más de diez álbumes de estudio. El Último Adiós, uno de los temas que interpretó junto a Karol G, fue parte del álbum Pau-latina, publicado en 2004. Yo No Soy Esa Mujer y Ni Una Sola Palabra pertenecen al álbum Border Girl, de 2002, el primero de Paulina Rubio grabado íntegramente en inglés y español para el mercado estadounidense.

Karol G, cuyo nombre completo es Carolina Giraldo Navarro, nació en Medellín en 1991 y acumula más de 40 millones de oyentes mensuales en plataformas de streaming. Su álbum más reciente, No Me Arrepiento de Sentir Tanto, fue presentado en los Latin Grammy 2026, donde Karol G actuó en la ceremonia. Durante los conciertos de la Tropitour en Ciudad de México, Karol G dedicó un segmento del show a ese disco, período en el que Paulina Rubio subió al escenario.

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El Estadio GNP Seguros tiene capacidad para aproximadamente 65.000 espectadores por función.