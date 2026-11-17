(Créditos de foto: Cortesía Función CMLL y NJPW)

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La rivalidad deportiva entre México e Inglaterra sumó un nuevo capítulo, esta vez sobre el cuadrilátero de la Arena México. Durante la primera edición de Lucha Kingdom, espectáculo organizado por el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) y New Japan Pro Wrestling (NJPW), el representante británico Zack Sabre Jr. consiguió una de las victorias más importantes de la función al derrotar a Hechicero y arrebatarle el Campeonato Mundial de Peso Completo del CMLL.

La afición que se dio cita en la llamada Catedral de la Lucha Libre fue testigo de una noche llena de sorpresas, cambios de campeonato y enfrentamientos internacionales. Sin embargo, uno de los resultados que más impacto generó fue la coronación del gladiador inglés, quien consiguió imponerse al monarca mexicano en su propia casa.

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(Créditos de foto: Cortesía Función CMLL y NJPW)

El encuentro por el Campeonato Mundial de Peso Completo del CMLL terminó con un resultado inesperado para los aficionados mexicanos. Zack Sabre Jr. encontró la manera de neutralizar los recursos técnicos de Hechicero y consiguió llevarlo a la lona hasta completar la cuenta de tres.

Con este resultado, el luchador británico terminó con el reinado del mexicano y se convirtió en el nuevo campeón de la empresa fundada en 1933. La victoria tuvo un significado especial para Sabre Jr., quien reconoció la calidad de su adversario y destacó la dificultad de conseguir el triunfo frente a su público.

“Hechicero es un gran luchador, me ha hecho sacar lo mejor de mí, realmente ganarle en su arena ha sido un gran logro en mi carrera. Y si quiere la revancha tendrá que viajar a Japón, en New Japan para conseguirlo o en dónde guste. Quiero volver a la Arena México a retar a lo mejor del CMLL”, comentó Zack en conferencia de prensa.

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Sus declaraciones dejaron abierta la posibilidad de una segunda confrontación, aunque lanzó el reto para que Hechicero viaje a Japón si desea recuperar el cinturón.

(Créditos de foto: Cortesía Función CMLL y NJPW)

Místico y Último Guerrero derrotan a dos figuras japonesas

En otro de los combates destacados de Lucha Kingdom, Místico y Último Guerrero unieron fuerzas para enfrentar a Yota Tsuji y Hirooki Goto, dos representantes de NJPW.

La pareja mexicana consiguió salir con los brazos en alto después de superar a sus contrincantes, quienes no lograron imponer su estrategia durante el enfrentamiento.

El resultado también tuvo un ingrediente especial por las rivalidades que existen entre los protagonistas. Tanto en Japón como en México, los luchadores han protagonizado diferencias que quedaron reflejadas en este choque internacional.

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(Créditos de foto: Cortesía Función CMLL y NJPW)

(Créditos de foto: Cortesía Función CMLL y NJPW)

Los Hermanos Chávez pierden los campeonatos de parejas de NJPW Strong

Los cambios de cinturón también marcaron la función, luego de que Ángel de Oro y Niebla Roja, conocidos como Los Hermanos Chávez, dejaran escapar el Campeonato Mundial de Parejas de NJPW Strong.

La caída de los mexicanos representó otra sorpresa para los asistentes, pues el título cambió de propietarios durante una contienda en la que las circunstancias terminaron favoreciendo a sus rivales.

Templario tuvo que abandonar la acción por una posible lesión, situación que modificó el desarrollo del enfrentamiento. Ante este escenario, Francesco Akira fue el único integrante que consiguió mantenerse en combate y continuar haciendo frente a los demás equipos.

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Finalmente, El Inmortal encontró la oportunidad para resolver el encuentro y castigó al He-Man Lagunero con una lanza que le permitió concretar la victoria.

(Créditos de foto: Cortesía Función CMLL y NJPW)

Konosuke Takeshita vence al Bárbaro Cavernario

La representación japonesa también consiguió imponerse en otros enfrentamientos individuales. Konosuke Takeshita derrotó al Bárbaro Cavernario en una sola caída, demostrando su capacidad para resolver rápidamente el compromiso.

(Créditos de foto: Cortesía Función CMLL y NJPW)

Soberano Jr. supera a Shota Umino

Por su parte, Soberano Jr. consiguió una importante victoria para México al imponerse a Shota Umino. El luchador nacional logró salir adelante en un enfrentamiento pactado a una sola caída.

(Créditos de foto: Cortesía Función CMLL y NJPW)

El Galeón Fantasma derrota a cuatro representantes japoneses

Zandokan Jr., Difunto, Barboza y Furia Roja también tuvieron motivos para celebrar, pues El Galeón Fantasma consiguió imponerse a Kushida, Black Tiger, Yutani y Shoma Kato.

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La agrupación mexicana salió victoriosa en una lucha de una sola caída, en la que consiguió superar a los cuatro representantes de NJPW.

(Créditos de foto: Cortesía Función CMLL y NJPW)

Syuri conserva el Campeonato Femenil IWGP ante Kira

En la división femenil, Syuri consiguió defender satisfactoriamente el Campeonato Femenil IWGP frente a Kira.

La representante japonesa mantuvo su condición de monarca después de superar a la luchadora mexicana, quien tuvo la oportunidad de buscar una de las preseas más importantes de la empresa nipona.

(Créditos de foto: Cortesía Función CMLL y NJPW)

Brillante Jr., Capitán Suicida y Rey Pegasus cierran con una victoria

Finalmente, Brillante Jr., Capitán Suicida y Rey Pegasus consiguieron otro resultado favorable para los representantes mexicanos al derrotar a Okumura, YOH y Master Wato.

El enfrentamiento también se resolvió en una sola caída y permitió que los tres gladiadores nacionales se llevaran el triunfo ante la afición de la Arena México.

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De esta manera, Lucha Kingdom cerró su primera edición con una combinación de resultados para México y Japón, aunque la coronación de Zack Sabre Jr. sobre Hechicero quedó como uno de los acontecimientos más importantes de una función que dejó abierta la puerta para nuevos enfrentamientos entre CMLL y NJPW.

(Créditos de foto: Cortesía Función CMLL y NJPW)