El cantante asegura que, tras una década de carrera estable, enfrenta tres años de críticas constantes derivadas de los conflictos que rodean a su familia. (FOTO: EDGAR NEGRETE /CUARTOSCURO.COM)

Guardar

Leonardo Aguilar reconoce que lleva tres años en actitud defensiva ante la prensa por las controversias que han rodeado a su familia, confesión que hizo este 15 de noviembre durante su llegada al Congreso Mundial del Mariachi, celebrado en la Ciudad de México. El cantante llegó visiblemente serio ante los reporteros que lo esperaban antes de prepararse para el evento.

“Pregúntenme algo bonito, por favor”, gritó Aguilar al grupo de periodistas apenas bajó de la camioneta. Minutos después, ante la insistencia sobre el trato mediático que recibe, ofreció la frase que resume su estado actual: “Llevo tres años donde lo único que me preguntan y que me gritan son cosas feas”.

PUBLICIDAD

El cantante marcó una línea temporal clara en su carrera. “Al principio fueron diez años muy bonitos. Y después llevo tres años donde lo único que me preguntan y que me gritan son cosas feas”, explicó, sin detallar el origen puntual de ese cambio.

El hermano de Ángela admitió una postura defensiva frente a la prensa, aunque descarta sentirse víctima del peso mediático que conlleva su apellido. (FOTO: EDGAR NEGRETE/CUARTOSCURO.COM)

Aguilar insistió en que su respuesta actual ante la prensa busca separar el pasado del presente de su trabajo musical. “Estoy haciendo un esfuerzo constante y consciente con mi nuevo equipo de trabajo (...) decir: ‘A ver, eso fue antes, esto es ahora’”, afirmó.

El cantante defendió su disposición a hablar con transparencia, aunque marcó límites. “El que nada debe, nada teme. Yo vengo a trabajar (...) me preguntan algo que no quiero contestar, no lo voy a contestar”, dijo.

PUBLICIDAD

Los cuestionamientos sobre la asistencia a sus conciertos no son nuevos. El 19 de octubre, su presentación en el Auditorio Jalisco, durante las Fiestas de Octubre de Guadalajara, registró butacas vacías en un recinto con capacidad de entre 7,000 y 10,000 personas.

El propio cantante había vinculado ese desgaste con el escrutinio derivado de las controversias familiares antes de esa fecha. “Yo no le he hecho nada a nadie, yo prefiero mil veces que hablen mal de mí a que nadie hable nada de mí”, dijo entonces en entrevista con Ventaneando.

Incluso su padre, Pepe Aguilar, salió en defensa de su hijo tras las críticas por la baja asistencia en Guadalajara. “Si la quieres hacer en este negocio, el apellido no canta. O sea, si no le gustas a alguien, pues no te compra”, afirmó el cantautor ante la prensa en esa ocasión.

PUBLICIDAD

Ante los reporteros, el cantante pide hablar de su carrera y no de los escándalos que han marcado a la familia Aguilar en los últimos años. (Capturas de pantalla)

Días después, en entrevista con el mismo programa durante su paso por Aguascalientes, Leonardo rechazó que la cantidad de boletos vendidos determine su calidad artística. “Yo no soy de las personas que cree que mientras más boletos, eres mejor artista”, sostuvo.

El cantante asegura que el apellido Aguilar implica un costo que acepta pagar

En el Congreso Mundial del Mariachi, Aguilar también abordó directamente el peso de pertenecer a la familia Aguilar. “No me ha pesado porque es muy bonito y todo en la vida tiene aduanas (...) todo en la vida tiene un impuesto”, expresó.

“Se llega por las escaleras, no por el ascensor. Y yo quería de chiquito llegar rápido y ya no llegué rápido. Llevo muchos años dándole, ustedes me conocen. Llevo muchos años dándole y apenas ahí voy”.

El cantante amplió la idea con una metáfora sobre el esfuerzo detrás de su trayectoria. “Si no picas piedra y llegas rápido, no se siente rico (...) se llega por las escaleras, no por el ascensor”, dijo.

PUBLICIDAD

El hermano de Ángela reconoció además que parte de su reconocimiento actual proviene del apellido, pero rechazó presentarse como víctima de la exposición mediática. “Sería muy ingrato de mi parte enfocarme en: ‘Ay, qué difícil ser Aguilar y que me pregunten por tal chisme’. No me pasa nada”, afirmó.

El hijo de Pepe Aguilar reconoce el desgaste de los últimos tres años, pero insiste en que su prioridad sigue siendo la música y no los señalamientos. (FOTO: EDGAR NEGRETE/CUARTOSCURO.COM)

“Así que yo llego a esta presentación y llego bien, sobrio, bien vestido, llego dándole al público. No sé si van a haber diez mil personas, si van a ser ver doscientas. No me importa”.

Sobre el papel del escándalo en su carrera, fue tajante: “No hay víctimas en esta vida. No pasa nada. Así es”, dijo antes de retirarse a cambiarse para su presentación en el evento dedicado al mariachi.

Antes de despedirse, el cantante remarcó que su prioridad sigue siendo la música por encima de la controversia. “Yo soy cantante, yo soy músico. Yo llego a mi casa y tengo guitarras por todos lados y me pongo a componer y cantar”, concluyó Aguilar ante los reporteros.

PUBLICIDAD