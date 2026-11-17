Fotografía cedida por Live Nation donde aparece el cantante y productor mexicano de pop rock Aleks Syntek quien anunció este lunes la gira 'Total Syntek USA Tour 2024', que le llevará a partir del próximo 28 de octubre a cinco ciudades en los estados de California y Texas. Syntek, de 54 años, arrancará su gira en San Diego, para luego llegar a los escenarios de Anaheim (29 de octubre), Los Ángeles (30 de octubre), Dallas (1 de noviembre), para terminar en Houston (4 de noviembre). EFE/Live Nation

Guardar

Aleks Syntek evita a la prensa tras regresar de Villahermosa y aclara que una contractura, causada por un resbalón en casa, limita sus movimientos. El cantante pidió que las entrevistas se coordinen con su equipo de relaciones públicas y negó que su condición sea grave.

Durante un encuentro con reporteros, Syntek insistió en que necesitaba llegar por sus hijos a la escuela. El intérprete rechazó responder preguntas sobre asuntos personales, polémicas en redes sociales y las cancelaciones de entrevistas que se le atribuyen.

PUBLICIDAD

El músico aseguró que su malestar físico no requiere alarma. “No vengo lastimado, vengo con una contractura porque me resbalé”, dijo al explicar que sufrió un accidente doméstico.

Aleks Syntek pide entrevistas por medio de su publirrelacionista

El cantante fue abordado a su llegada luego de una presentación en Villahermosa, donde afirmó que tuvo una buena respuesta del público. Desde el inicio del encuentro, respondió brevemente a preguntas sobre sus conciertos y dijo sentirse “muy contento” de volver al escenario.

La conversación cambió cuando los reporteros intentaron preguntarle por temas relacionados con su familia y por comentarios que circularon en redes sociales. Syntek frenó las preguntas y pidió que esos asuntos no se trataran en ese momento.

PUBLICIDAD

El cantautor Aleks Syntek posa en un estudio de grabación frente a equipos de audio, paneles acústicos y una pantalla de computadora. (@syntekoficial)

“De eso no es un tema y no vengo a hablar de eso”, respondió. El cantante sostuvo que no existía una cita previa para realizar la entrevista y solicitó que cualquier conversación formal se gestione con su equipo.

“Si quieren una entrevista más larga, por favor con mi publirrelacionista”, señaló. Syntek repitió esa petición en varias ocasiones mientras caminaba acompañado por integrantes de su equipo.

El cantante dice que periodistas lastimaron a integrantes de su equipo

Durante el intercambio, Aleks Syntek advirtió que algunas personas que lo acompañaban estaban siendo empujadas. “Están lastimando ahí a mi personal, por favor”, expresó mientras intentaba avanzar entre los reporteros.

Más adelante volvió a pedir espacio para salir del lugar. “Dejen pasar, por favor, están lastimando a mi gente”, dijo antes de que el encuentro terminara.

PUBLICIDAD

El cantante también mostró molestia ante la cantidad de preguntas simultáneas. “No sé de qué me estás hablando y me están aturdiendo mucho. Porfa, denme chance”, comentó cuando le insistieron sobre una supuesta cancelación relacionada con su estado de salud.

Syntek señaló que venía de trabajar en Villahermosa y que quería regresar a casa para recoger a sus hijos. “Necesito llegar porque voy a ir a la escuela por mis hijos”, dijo.

Aleks Syntek se declaró "desequilibrado mental" y se comparó con figuras históricas durante una transmisión en vivo. (Captura de pantalla )

Aleks Syntek descarta una lesión grave tras accidente casero

Los reporteros le preguntaron directamente si llegaba lastimado. El cantante negó tener una lesión de gravedad, aunque reconoció que tenía una contractura después de resbalarse en su casa.

PUBLICIDAD

“Estoy bien”, afirmó. Al ser cuestionado sobre si recibiría atención médica, respondió que tendría que esperar, aunque descartó que se tratara de algo delicado.

“No es ninguna cosa”, señaló cuando le preguntaron si el accidente representaba un riesgo para su salud. Syntek no detalló en qué parte del cuerpo tiene la contractura ni precisó cuándo ocurrió el resbalón.

La declaración ocurre después de que el cantante fuera cuestionado sobre varios temas que han generado conversación en redes sociales. Entre ellos, figuraron preguntas sobre un conflicto con una persona identificada como Dani y sobre entrevistas que habría cancelado.

PUBLICIDAD

El músico acusa que sacan de contexto sus declaraciones en pódcasts

Aleks Syntek explicó que su distancia frente a algunas entrevistas deriva de experiencias recientes en pódcasts. El cantante sostuvo que sus declaraciones son retomadas de forma parcial y eso le provoca problemas.

“Sacan de contexto los pódcasts, por eso”, respondió cuando le señalaron que había dejado pendientes algunas entrevistas en la Ciudad de México.

El cantante y productor expone la intimidad familiar con una tierna fotografía que revela el parecido con su esposa Karen Coronado (Aleks Syntek)

El músico amplió su postura y dijo que participó en uno de esos espacios, pero no quedó conforme con el resultado. “Fui a uno y me parece que está del caramba, porque vuelven a sacar todo de contexto, lo platican como ustedes quieren y me hacen pasar puros dolores de cabeza”, expresó.

PUBLICIDAD

Syntek evitó profundizar en los señalamientos relacionados con su vida personal. También rechazó hablar sobre preguntas que vinculaban a integrantes de su familia con atención psicológica.

Aleks Syntek celebra que jóvenes escuchen su música

Aunque el encuentro fue tenso, el cantante sí habló sobre el aumento de interés que ha recibido su música entre públicos jóvenes. Al ser cuestionado por sus reproducciones y por convertirse en tendencia, aseguró que no esperaba ese resultado.

“Nadie puede predecir nada de eso. Todo esto es impredecible, la verdad”, declaró. Syntek sostuvo que le da gusto que nuevas generaciones reaccionen de forma positiva a sus canciones.

El artista aprovechó para insistir en su postura sobre la música mexicana y la necesidad de respaldar a los creadores nacionales. “Estamos acabando con la cultura en México y si no volteamos y apoyamos lo nuestro, las cosas se van a poner muy mal para nosotros”, afirmó.

PUBLICIDAD

El cantante reiteró que cualquier entrevista deberá acordarse con su agencia antes de responder nuevamente a preguntas sobre sus proyectos, su vida personal o las polémicas que han circulado en redes sociales.