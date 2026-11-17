Los pagos de la Pensión del Bienestar correspondientes al bimestre noviembre-diciembre se reanudarán este martes 17 de noviembre luego de la pausa que tuvieron (gobierno de México)

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Los pagos de la Pensión del Bienestar correspondientes al bimestre noviembre-diciembre se reanudarán este martes 17 de noviembre luego de la pausa que tuvieron el día de ayer en conmemoración de la Revolución Mexicana.

Las personas inscritas en la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores reciben 6,400 pesos por el último bimestre del año. El dinero llega de manera directa a la tarjeta del Banco del Bienestar.

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El pago de este martes también corresponde a las beneficiarias de Pensión Mujeres Bienestar, a las personas incorporadas a la pensión para personas con discapacidad, y al programa de apoyo para niñas y niños hijos de madres trabajadoras.

Las personas adultas mayores con apellidos que inician con las letras D, E y F reciben mañana lunes 9 de noviembre el depósito de 6,400 pesos de la Pensión para el Bienestar (Gobierno de México)

La letra M cobra este 17 y 18 de noviembre

Las personas beneficiarias de la Pensión del Bienestar con apellido inicial M reciben este martes 17 de noviembre el depósito. Cabe recordar que la entrega se organiza por letras para distribuir los recursos de forma escalonada.

Tras los depósitos asignados a la letra M, el calendario marca el jueves 19 de noviembre para las personas cuyos apellidos comienzan con N, Ñ y O.

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Las letras P y Q tienen asignado el viernes 20 de noviembre. Las personas beneficiarias con apellido inicial R reciben el dinero el lunes 23 y martes 24 de noviembre.

La dispersión continúa el miércoles 25 de noviembre para los apellidos con S. Las letras T, U y V cobran el jueves 26 de noviembre, mientras que W, X, Y y Z cierran el calendario el viernes 27.

La suspensión del lunes no canceló el apoyo ni modifica las cantidades previstas para cada programa. Las personas que esperaban el pago deberán revisar si la inicial de su apellido corresponde a las fechas establecidas por la Secretaría de Bienestar.

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Los montos cambian según el programa de Bienestar

Como se mencionó anteriormente, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores entrega 6,400 pesos bimestrales.

Por su parte, las beneficiarias de Mujeres Bienestar reciben 3,100 pesos cada dos meses. El programa está incluido en la misma dispersión que se reanuda este martes 17 de noviembre para la letra M.

Las personas incorporadas a la pensión para personas con discapacidad obtienen 3,300 pesos bimestrales. El apoyo también se deposita en la tarjeta del Banco del Bienestar conforme a la letra del apellido.

El Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras entrega 1,650 pesos bimestrales, mientras que el pago de Sembrando Vida se entrega mañana 18 de noviembre.

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El último periodo de pagos de la Pensión del Bienestar se llevó a cabo durante septiembre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas beneficiarias no necesitan acudir a una sucursal el día marcado en el calendario para retirar el efectivo. El saldo permanece disponible en la tarjeta después de que se realiza el depósito. El dinero puede consultarse en la aplicación del Banco del Bienestar, en cajeros automáticos y en la línea telefónica 800 900 2000. La Línea del Bienestar, con número 800 639 42 64, ofrece orientación sobre los programas sociales.