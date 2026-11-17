Una mariposa monarca reposa sobre las flores de una planta de asclepia cuyas hojas presentan marcas de orugas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Luego de que se difundieran imágenes donde se observa que la diputada local Lorena de la Garza aplicó químicos durante el paso migratorio de mariposas monarca en el parque Rincón de los Encinos, ubicado en Monterrey, Nuevo León, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), ordenó la suspensión total de fumigaciones y solicitó un plan de remediación tras inspeccionar el lugar.

La autoridad federal fijó un plazo de 48 horas para entregar un mapeo de la aplicación y las medidas con las que se buscará atender posibles efectos en el área y a la especie. También prohibió lavar, podar o alterar el sitio mientras se desarrolla el procedimiento administrativo.

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La inspección se realizó tras las denuncias por la fumigación en el parque, una zona utilizada por ejemplares de monarca como punto de descanso durante su recorrido hacia los bosques de hibernación del Estado de México y Michoacán.

La Profepa deberá determinar si hubo daños a la especie y si procede imponer sanciones. La investigación requerirá identificar los productos usados, su alcance y las condiciones en que fueron aplicados entre árboles donde se habían reportado avistamientos de mariposas.

Profepa

Lorena de la Garza reconoce que su equipo realizó la fumigación

La diputada local admitió que integrantes de su equipo realizaron los trabajos como parte de los preparativos de una jornada de vacunación. Videos difundidos en redes sociales mostraron a trabajadores con aspersores entre la vegetación mientras había mariposas en el lugar.

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De la Garza ofreció una disculpa pública y reconoció que la aplicación no debió realizarse durante el tránsito de la monarca. “Lamento sinceramente lo sucedido”, expresó la legisladora al referirse a las críticas surgidas después de la difusión de las imágenes.

También señaló que ordenó detener las labores cuando fue informada de lo ocurrido y que solicitó asesoría especializada para conocer las acciones necesarias. La diputada afirmó que revisará los procedimientos internos de su equipo para evitar que el hecho se repita.

“Sé que reconocer un error no es suficiente. Por eso, estamos revisando nuestros procedimientos para que una situación así no vuelva a repetirse”, manifestó De la Garza. La legisladora asumió la responsabilidad política por la actuación de sus colaboradores.

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La fumigación ocurrió en un espacio público de la zona sur de Monterrey, donde se habían observado ejemplares de mariposa monarca. La aplicación de sustancias químicas provocó cuestionamientos por realizarse en una etapa en la que la especie utiliza árboles y áreas verdes para alimentarse y pernoctar.

Lorena de la Garza admite error tras fumigación a mariposas monarca y activistas piden destituirla.

Exigen destitución de diputada tras daños ambientales

El caso derivó en una petición en Change.org, donde se pide la destitución de Lorena de la Garza como diputada local y una investigación para esclarecer las posibles afectaciones ambientales.

La petición acumulaba más de 5 mil firmas hasta el pasado 16 de noviembre. Sus promotores sostienen que una disculpa no sustituye las actuaciones que deben realizar las autoridades para determinar si existió una infracción o un delito ambiental.

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Hasta ahora, no se ha informado de manera pública cuántas mariposas pudieron resultar afectadas ni el tipo de químico utilizado durante los trabajos. Ese vacío forma parte de los elementos que deberá revisar la Profepa en el procedimiento que abrió tras su visita al parque.

La mariposa monarca recorre cada año una ruta desde Canadá, atraviesa Estados Unidos y llega a México para pasar el invierno. El viaje puede extenderse entre 2 mil y 4 mil 500 kilómetros y durar alrededor de tres meses.

Una petición en la plataforma Change.org reúne firmas para exigir la destitución de la diputada Lorena de la Garza tras una fumigación en Monterrey. (Change.org)

Nuevo León forma parte de ese trayecto. Durante su desplazamiento, los ejemplares dependen de zonas de descanso y alimentación antes de continuar hacia los bosques de oyamel del centro del país, por lo que la conservación de los espacios verdes en su ruta es parte de su protección.

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Una revisión de 29 estudios sobre pesticidas y mariposas monarca encontró que 27 documentaron riesgos por exposición a esas sustancias, incluidos efectos en el crecimiento, desarrollo y reproducción. La mayoría de esos trabajos se desarrolló en condiciones de laboratorio, por lo que las autoridades deberán establecer qué ocurrió específicamente en el parque de Monterrey.

La suspensión de fumigaciones, la prohibición de intervenir el área y la exigencia de un plan de remediación serán las primeras medidas que deberán cumplirse mientras la Profepa determina si la aplicación de químicos dejó afectaciones y define las sanciones que correspondan.