La enfermedad que podría alertar sobre este cáncer hasta dos años antes de padecerlo (RS)

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La diabetes de aparición súbita en una persona adulta, sin una causa evidente, podría ser una alerta de cáncer de páncreas hasta uno o dos años antes de que el tumor sea detectado, de acuerdo con especialistas del Hospital Houston Methodist, quienes advierten que esta enfermedad suele identificarse en fases avanzadas porque al inicio causa molestias vagas o no presenta síntomas.

El cáncer de páncreas causó 5,267 muertes en México durante 2022, según datos del Observatorio Global del Cáncer de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer. La cifra refleja la dificultad para encontrar este tumor a tiempo y la necesidad de evaluar señales que podrían parecer ajenas al padecimiento.

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El 19 de noviembre se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Páncreas. La fecha busca difundir información sobre una enfermedad que puede avanzar sin dolor intenso y que, cuando genera síntomas visibles, en algunos casos ya se encuentra en una etapa que limita las opciones de tratamiento.

La diabetes de aparición repentina puede requerir una evaluación médica

El doctor Sunil Dacha, endoscopista y director de Endoscopía Avanzada del Hospital Houston Methodist, señala que una diabetes de aparición reciente en adultos merece atención cuando no existe una explicación clara.

“La diabetes no causa cáncer de páncreas, a veces ocurre al revés. El cáncer puede provocar diabetes uno o dos años antes de ser detectado”, aclara el especialista.

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Este cambio en el control de la glucosa no confirma por sí mismo la presencia de un tumor. La diabetes tiene diversas causas y requiere valoración médica. El dato cobra peso cuando se combina con otros síntomas, antecedentes familiares o factores que aumentan el riesgo de desarrollar cáncer de páncreas.

La diabetes de aparición repentina puede requerir una evaluación médica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dacha explica que el diagnóstico suele retrasarse porque muchas personas no tienen síntomas al comienzo de la enfermedad. Otras presentan molestias poco específicas que pueden atribuir a problemas digestivos, cansancio o cambios de alimentación.

“El cáncer de páncreas se diagnostica tarde porque la mayoría de los pacientes no tiene síntomas, o presenta molestias muy vagas que tiende a ignorar”, señala el médico del Hospital Houston Methodist.

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Hospital Houston Methodist identifica señales que no deben ignorarse

El cáncer de páncreas puede manifestarse con una molestia abdominal persistente, pérdida de peso sin explicación, cansancio continuo o modificaciones repentinas en el control de la glucosa.

Otra señal es la ictericia, que ocurre cuando los ojos o la piel adquieren un tono amarillo. Puede presentarse sin dolor y relacionarse con una obstrucción en las vías biliares.

“Muchas veces se descubre cuando alguien nota que sus ojos están amarillos. Esa ictericia sin dolor puede ser una señal de cáncer de páncreas u obstrucción biliar y, para entonces, suele ser tarde”, advierte Dacha.

La presencia de alguno de estos síntomas no permite establecer un diagnóstico. Una valoración médica puede determinar si se requiere realizar estudios de imagen, análisis de laboratorio u otros procedimientos para identificar la causa.

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La vigilancia puede ser más estrecha en personas con antecedentes familiares de cáncer de páncreas, mutaciones genéticas asociadas con la enfermedad, obesidad, tabaquismo, consumo de alcohol o pancreatitis crónica.

El ultrasonido endoscópico permite estudiar el tumor desde el tubo digestivo

Uno de los procedimientos que se utiliza para evaluar el páncreas es el ultrasonido endoscópico. La técnica permite observar el órgano desde el interior del tubo digestivo y obtener muestras pequeñas de tejido por medio de agujas finas.

La biopsia ayuda a confirmar si existe cáncer. También permite analizar características moleculares del tumor, información que puede orientar las decisiones de los equipos de oncología.

El ultrasonido endoscópico permite estudiar el tumor desde el tubo digestivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Hoy podemos obtener más tejido y analizar marcadores moleculares que ayudan a los oncólogos a orientar tratamientos mucho más dirigidos”, afirma Sunil Dacha.

El estudio de los marcadores moleculares busca identificar rasgos particulares de las células cancerosas. Con esta información, los médicos pueden valorar tratamientos dirigidos para determinados pacientes, según las características de cada tumor y la etapa de la enfermedad.

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También se investigan procedimientos como la ablación por radiofrecuencia, que emplea calor para destruir tejido tumoral, y la aplicación de quimioterapia directamente en el tumor. Estas opciones todavía no son tratamientos de uso general para todos los casos.

La cirugía robótica se utiliza en pacientes seleccionados

El tratamiento del cáncer de páncreas puede incluir cirugía, quimioterapia, radioterapia o una combinación de estas alternativas. La elección depende de la localización del tumor, su extensión y las condiciones de salud de cada paciente.

En casos seleccionados, los especialistas pueden considerar procedimientos robóticos como la cirugía de Whipple asistida por robot o la pancreatectomía distal robótica. Estas técnicas buscan facilitar operaciones de alta complejidad con movimientos más precisos.

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“La cirugía robótica realmente va a cambiar cómo los pacientes se recuperan, con menos complicaciones”, sostiene Dacha.

El especialista señala que la atención requiere un equipo integrado por gastroenterólogos, cirujanos, oncólogos, radiólogos y patólogos. Cada área revisa el caso para definir el tratamiento disponible y el orden en que debe aplicarse.

“Si logramos detectar estos cánceres temprano, entonces sí podemos hablar de curación. Eso es lo que buscamos. Pasar de prolongar la vida a tratar con intención curativa”, expone el médico.

La FDA aprueba daraxonrasib para cáncer de páncreas metastásico

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA por sus siglas en inglés, aprueba en agosto de 2026 Rasonque, nombre comercial de daraxonrasib, una terapia dirigida para pacientes con cáncer de páncreas metastásico que ya reciben un tratamiento previo.

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El medicamento se administra por vía oral y actúa sobre proteínas RAS, relacionadas con el crecimiento de la mayoría de los tumores de páncreas. Su aprobación abre una alternativa para pacientes con enfermedad metastásica y opciones limitadas de tratamiento.

En un estudio con 500 pacientes, daraxonrasib alcanza una mediana de supervivencia de 13.2 meses, frente a 6.7 meses con la quimioterapia estándar, de acuerdo con la información proporcionada por Hospital Houston Methodist.

La FDA aprueba daraxonrasib para cáncer de páncreas metastásico (Imagen Ilustrativa Infobae)

El doctor Maen Abdelrahim, oncólogo gastrointestinal del Hospital Houston Methodist y uno de los líderes del estudio, indica que la autorización del fármaco amplía las posibilidades terapéuticas para pacientes que ya reciben atención por cáncer de páncreas metastásico.

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