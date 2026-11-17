Una ilustración recrea la figura de Miguel Ángel Félix Gallardo en una celda carcelaria junto a libros y una planta tras su captura en 1989. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del extinto Cártel de Guadalajara, pasó poco más de 37 años en prisión, donde trabajó como jefe de talleres, alfabetizador certificado y jardinero, además de ser un lector voraz dentro del penal de Puente Grande. Murió el domingo 15 de noviembre a los 80 años, tras una falla orgánica múltiple, en el Hospital Country 2000 de Guadalajara.

Durante su reclusión llegó a percibir 400 pesos semanales por labores de jardinería, utilizadas como terapia ocupacional contra los episodios de depresión que arrastraba por el aplazamiento indefinido de su libertad. Padecía 22 enfermedades y tomaba 13 medicamentos diarios, entre ellos Renacenz, Nootropil, Nexium, Pregabalina y Metformina, según reportes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

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Capturado sin un disparo, torturado en los separos de la PGR

Retrato de Miguel Ángel Félix Gallardo durante su arresto y de Javier Coello Trejo, conocido como "El fiscal de hierro", en una imagen actual, simbolizando dos eras en la lucha contra el crimen organizado en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Miguel Ángel Félix Gallardo, cuyo nombre real sólo era Miguel Félix Gallardo según el periodista Juan Carlos Huerta Vázquez, fue detenido el 8 de abril de 1989 en una casa de la calle Cosmos, en Guadalajara, propiedad de un hombre identificado como “El Budy” Ramos. En una carta manuscrita de 32 páginas entregada en 2009 al periódico La Jornada, aseguró que el comandante Guillermo González Calderoni lo traicionó al entregarlo a las autoridades, pese a existir una negociación previa para presentarse voluntariamente ante la justicia.

Según su relato, había llegado a Guadalajara con su familia en marzo de 1987, aunque vivían en domicilios separados por seguridad y se veían “los fines de semana, a veces cada mes o dos”, mientras su abogado Fernando Martínez le pedía esperar un cambio de gobierno para presentarse amparado.

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En el documento describió el momento de su arresto: “De un riflazo me tumbaron al suelo. Cuando estaba tirado en el suelo llegó Calderoni, le dije ‘¿qué pasa Memo?’, y me contestó: ‘no te conozco’”. Horas después, ya en las oficinas de la PGR en la calle de Soto, el entonces subprocurador Javier Coello Trejo, conocido como “el Fiscal de Hierro”, lo habría amenazado: “Cante todo su rollo por la buena o se lo saco a chingadazos”.

“Estuve más de un día bajo torturas: toques, tehuacanazos. Nunca supe si era de día o de noche”, escribió Félix Gallardo en la misma carta, en la que también negó haber ordenado el asesinato de la esposa y los dos hijos de Héctor Luis “El Güero” Palma, crimen ocurrido en 1989.

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Fue remitido primero al Reclusorio Preventivo Varonil Sur, en la Ciudad de México, donde ocupó el cargo de jefe de talleres. Ahí coordinó las labores productivas y ocupacionales de la población penitenciaria, un trabajo administrativo centrado en organizar turnos y supervisar el cumplimiento de las tareas asignadas a otros internos, de acuerdo con las evaluaciones del personal técnico del reclusorio.

22 años en el Altiplano como interno disciplinado

El 23 de agosto de 1992 fue trasladado al Cefereso 1 Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, con el número de registro 375. Ahí permaneció 22 años, el periodo más largo de toda su reclusión.

El periodista Juan Carlos Huerta Vázquez describió, en entrevista con Adela Micha, a Félix Gallardo como un interno distinto a sus socios Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo. “Él no estuvo de fiesta como ocurrió con sus coacusados. Era un hombre muy serio, recibía constantemente las visitas de sus familiares que llegaban en el tiempo que se les requería y solamente permanecían el tiempo que se les permitía”, relató el periodista.

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Dentro del Altiplano fue coordinador de mantenimiento, coordinador del área de pintores, encargado del multitaller y del área de procesado de madera, donde se fabricaban cuadros y artesanías.

El área técnico-educativa lo certificó primero como alfabetizador voluntario y después como capacitador, función con la que enseñó a leer a otros reclusos. Cursó ahí la secundaria y la preparatoria, estudios que no había concluido en libertad.

De Voltaire a García Márquez: 77 libros en un año

La agencia antidrogas de Estados Unidos respondió al fallecimiento de Miguel Ángel Félix Gallardo. (CUARTOSCURO)

La actividad más documentada de Félix Gallardo en prisión fue la lectura. De acuerdo con el libro de Diego Enrique Osorno El Cártel de Sinaloa: una historia del uso político del narco, publicado por Grijalbo en 2009, y con el oficio SEGOB/CNS/OADPRS/CFRS2/DG/0656/2016 de Puente Grande, el capo revisó 77 títulos bibliográficos en apenas doce meses.

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Entre sus lecturas figuraron Casi el paraíso de Luis Spota, el Diccionario filosófico de Voltaire, Cien años de soledad y Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez, El Príncipe de Maquiavelo, la Biblia, El curso de los milagros, El zoo humano del zoólogo británico Desmond Morris, revistas como Time y Mecánica Popular, además de manuales de derecho y códigos penales que usaba para fundamentar sus propios amparos. También consultó una biografía de la actriz Salma Hayek.

La información circuló primero a través de un sitio web creado por su familia en agosto de 2008, www.miguelfelixgallardo.com, donde sus hijos respondían preguntas de internautas sobre la vida del capo fuera de prisión. Uno de ellos, cuya identidad no reveló Osorno, recordó que su padre ya leía de joven libros de radiocomunicaciones y publicaciones universitarias.

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“En la casa de Altata había muchos libros. Sobresalían los de Rubén Rocha Moya y Jorge Medina Viedas, de la UAS. También los diccionarios filosóficos de Voltaire, cuatro o cinco tomos de los votos de Vallarta, algunas revistas de radio en inglés y algunos tomos de administración”, se lee en el texto de Osorno.

Con el paso de los años, la atrofia del globo ocular derecho y el glaucoma en el izquierdo lo obligaron a sustituir la lectura por asesorías verbales dentro de los programas escolares del penal, donde hacía intervenciones sobre procesos históricos de México.

Golpes de un custodio y la pérdida de un ojo

Miguel Ángel Félix Gallardo murió el domingo 15 de noviembre. (Flor Cordero/Reuters)

Huerta Vázquez relató que un excoordinador de custodia, antiguo policía que le “cobraba cuentas” de manera personal, agredió de forma recurrente a Félix Gallardo durante su reclusión, lo que derivó en la oclusión vascular en la retina que terminó por “explotarle” el ojo, en palabras del propio periodista, y dejarlo ciego de ese lado. El mismo custodio, señaló Huerta Vázquez, limitaba de forma deliberada su contacto con otros internos.

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El capo también padecía secreciones en el oído izquierdo, gastritis, hernia hiatal y desprendimiento de la prótesis dental, lo que le impedía comer alimentos sólidos.

Con los años, el cuadro se amplió hasta sumar 22 padecimientos: sordera izquierda total y audición deficiente del lado derecho, atrofia del globo ocular derecho, glaucoma en el ojo izquierdo, carcinoma facial, hernia de disco, hipertrofia de próstata benigna, vértigo de larga evolución, esofagitis, ansiedad y depresión crónica, hipertensión arterial, diabetes mellitus y tuberculosis pulmonar latente.

Pese a haber coincidido en el mismo complejo penitenciario federal con Héctor Luis Palma Salazar, “El Güero”, y Joaquín “El Chapo” Guzmán, mantuvo con ellos un contacto mínimo, limitado en parte por disposición del personal de custodia que lo vigilaba, de acuerdo con Huerta Vázquez. En una entrevista con Telemundo, Félix Gallardo llegó a asegurar que, en realidad, nunca fue amigo cercano ni de Caro Quintero ni de Fonseca Carrillo, sus socios en la fundación del Cártel de Guadalajara.

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Puente Grande, el último penal

(Captura Telemundo) (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2015 fue trasladado al Cefereso 2 Occidente, en Puente Grande, Jalisco. Tuvo un paso breve por el Ceferepsi de Ayala, Morelos, antes de llegar en mayo de 2017 a la Comisaría de Sentenciados del Estado de Jalisco, ya bajo administración estatal, tras resolverse un incidente de traslado dictado por el Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en Jalisco. Ese cambio de un penal federal a uno estatal, según Huerta Vázquez, estuvo relacionado con el homicidio de un subalterno del custodio que lo había agredido durante años, asesinado al salir de su turno en Puente Grande, lo que derivó en la inhabilitación parcial del centro de reinserción federal.

Ahí permaneció hasta su muerte. Por sus limitaciones físicas fue dispensado de las labores de esfuerzo exigidas a los internos sentenciados, para quienes el trabajo dentro del penal es obligatorio, y se le asignaron en su lugar tareas de jardinería y talleres de música, con una percepción de 400 pesos semanales.

Huerta Vázquez precisó que esas labores consistían en trabajos de botánica con macetas pequeñas, no en jardinería de gran escala.

Su atención médica ordinaria se llevaba a cabo en la clínica interna del propio penal. Las salidas a hospitales externos, bajo fuertes operativos policiales y militares, se reservaban únicamente para emergencias agudas, como las registradas en julio de 2022 y en noviembre de 2026.

Dos condenas, 77 años, un amparo que nunca se ejecutó

Félix Gallardo cumplía dos sentencias del fuero federal: 40 años por delitos contra la salud, acopio de armas y cohecho, dentro de la causa penal 110/2022 del Juzgado Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales, y 37 años por el homicidio del agente de la DEA, Enrique Camarena, y del piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar, en la causa penal 82/1985 del Juzgado Cuarto de Distrito en Jalisco.

Camarena investigaba entonces el Rancho El Búfalo, un megaplantío de marihuana localizado en el Triángulo Dorado, la zona donde convergen Durango, Jalisco y Chihuahua. Al agente de la DEA se le atribuye el aseguramiento de esa plantación, lo que habría motivado su asesinato junto con el de Zavala Avelar, piloto de la entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.

En septiembre de 2022 un juez le concedió a Félix Gallardo la sustitución de la pena por prisión domiciliaria con brazalete electrónico en una finca de Zapopan, bajo el artículo 55 del Código Penal Federal, beneficio que fue ratificado en julio de 2026. La Fiscalía General de la República (FGR) impugnó la medida en ambas ocasiones y esta nunca se ejecutó, pese a que llegó a estar en la puerta del reclusorio con el dispositivo ya instalado.

Ese episodio, según Huerta Vázquez, le provocó una depresión severa de la que ya no se recuperó.

Sus últimas horas con vida

Funeral de Miguel Ángel Félix Gallardo en Guadalajara. (Anayeli Tapia/Infobae)

El viernes 13 de noviembre, Félix Gallardo presentó un cuadro de insuficiencia respiratoria y baja oxigenación acompañado de desorientación y lagunas mentales. Las autoridades penitenciarias determinaron excarcelarlo de emergencia de la Comisaría de Sentenciados de Puente Grande para trasladarlo a un hospital.

No fue llevado al Hospital Civil de Guadalajara, donde recibía su atención habitual en emergencias previas. Según Huerta Vázquez, ese nosocomio mantenía entonces un operativo de seguridad reforzado para resguardar a Rafael Álvarez Ayala, identificado como “R2”, quien se recuperaba ahí de heridas de bala tras un enfrentamiento con la Marina en el restaurante Sabea.

Por esa razón, Félix Gallardo fue trasladado al Hospital Country 2000, un nosocomio privado en la colonia Lomas del Country, bajo un operativo con apoyo aéreo y resguardo terrestre de la Policía Estatal y la Policía Penitenciaria.

Permaneció 48 horas en terapia intensiva con pronóstico reservado. En la mañana del domingo 15 de noviembre, un sacerdote católico acudió a su habitación para administrarle los santos óleos, de acuerdo con el periodista José Luis Montenegro.

Alrededor de las 14:00 horas del domingo, Félix Gallardo murió por una falla orgánica múltiple, según confirmó la Secretaría de Seguridad de Jalisco. El cuerpo permaneció poco más de dos horas en el hospital antes de que dos carrozas de la funeraria Gayosso lo trasladaran, escoltadas por patrullas de la Policía Estatal, hacia un recinto en avenida México, colonia Ladrón de Guevara.