La respuesta de Rafa Márquez que destapó dudas de su continuidad en el Tri (YouTube/ Selección Nacional)

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La Selección Mexicana tiene por delante uno de los partidos más importantes en la era de Rafa Márquez, buscará remontar y darle la vuela al marcador ante Jamaica, partido correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League. Y una respuesta inquietó tanto a la afición como a la prensa.

El Tricolor recibe al conjunto caribeño en el Estadio BBVA de Monterrey con la obligación de revertir la desventaja para avanzar al Final Four. El partido también representa la oportunidad de conseguir la primera victoria de México bajo la dirección de Márquez, quien suma cinco encuentros oficiales sin ganar desde que asumió el cargo.

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El exdefensa del Barcelona reconoce que los resultados durante el inicio de su gestión no han sido los esperados. También acepta que una eliminación podría derivar en una decisión que no estaría en sus manos. Aunque dejó en claro que quiere seguir trabajando en su proyecto en Selección Mexicana, aseguró que algunas cosas “no dependen” de él, por lo que abrió una brecha a la incertidumbre.

Rafa Márquez habla de su continuidad en el Tri

Rafa Márquez reconoció en conferencia de prensa la presión que tiene para el partido de vuelta de Nations League Concacaf (YouTube/ Selección Nacional de México)

Márquez explicó que sus primeros compromisos como seleccionador estuvieron condicionados por las convocatorias y las bajas de futbolistas. El técnico sostuvo que no pudo conformar inicialmente el plantel que pretendía para los partidos amistosos.

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“Si analizamos un poco el inicio, no fueron partidos sencillos. No fue una convocatoria que haya querido hacer desde un inicio en esos partidos amistosos. Obviamente también hemos sufrido bajas”, declaró durante la conferencia de prensa previa al duelo en Monterrey.

La Selección Mexicana llega a la vuelta con una desventaja de 3-2 en el global. Para mantenerse en la pelea por disputar el Final Four de la Concacaf Nations League, debe revertir ese resultado ante Jamaica.

El encuentro somete a evaluación el proyecto encabezado por el entrenador mexicano. El futuro de Márquez podría quedar sujeto a la decisión de la federación si el combinado nacional queda eliminado frente al equipo caribeño.

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El seleccionador nacional señaló que contempla una derrota y una eventual salida del banquillo (REUTERS/Gilbert Bellamy)

El seleccionador nacional señaló que contempla una derrota y una eventual salida del banquillo. “Quizás no estaba presupuestado esto, pero soy consciente que también se puede dar y así como se puede dar, es que a lo mejor no tengamos suerte el día de mañana y no haya un resultado, pues no dependerá eso de mí”, expresó.

Márquez descartó dejar voluntariamente el puesto y aseguró que mantendrá su actividad profesional, independientemente de lo que ocurra ante Jamaica. “Así como se puede dar que a lo mejor no tengamos suerte el día de mañana y no haya un buen resultado, pues no dependerá eso de mí. Yo seguiré trabajando y seguiré intentándolo, sea aquí, sea donde sea”, afirmó.

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El exfutbolista dijo que conserva la motivación para desarrollarse como entrenador y aportar al futbol mexicano. “Tengo todavía muchas ganas, mucha motivación de seguir aportando mucho desde aquí”, sostuvo.

También reiteró que se visualiza al frente del combinado nacional, aunque reconoció que pueden presentarse otros escenarios. “Yo me veo y me sigo viendo aquí en Selección”, declaró, antes de confiar en que “pueden venir mejores cosas”.

“Yo seguiré trabajando y seguiré intentándolo. Aquí, sea donde sea. Tengo todavía muchas ganas, mucha motivación de seguir aportando mucho aquí; yo me veo y sigo viendo aquí en Selección”, afirmó Márquez antes del partido en el Estadio BBVA.

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El técnico Rafael Márquez reconoce que la Selección Mexicana está obligada a vencer a Jamaica este martes 17 de noviembre en Monterrey para avanzar al Final Four de la Concacaf Nations League y asegurar su boleto a la Copa Oro 2027. El Tricolor llega al Estadio BBVA sin victorias desde el inicio de su etapa como entrenador y con una desventaja tras el duelo de ida en Kingston.

México necesita marcar al menos un gol en el partido de vuelta para igualar la eliminatoria y aprovechar el criterio del gol de visitante. El perdedor deberá disputar un repechaje por uno de los lugares disponibles en el torneo de selecciones de la región.

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“Yo soy consciente de que estando en esta silla desde el partido uno hay presión. Eso me queda muy claro y lo tengo consciente”, afirmó el técnico nacional. Después fue directo sobre la vuelta ante Jamaica: “Mañana es obligado ganar y obviamente la presión es la de siempre”.