Los siete cuerpos se encontraban envueltos en plástico negro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los cuerpos de siete hombres fueron localizados la tarde de este lunes en el kilómetro 111 de la autopista Tepic-Mazatlán, en el municipio de Acaponeta del estado de Nayarit.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que los restos corresponden a personas del sexo masculino que se encontraban envueltos en plástico color negro, cuyos análisis preliminares establecieron que tenían un tiempo aproximado de fallecimiento de entre una y tres semanas.

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Según las líneas de investigación que mantienen las autoridades, contemplan la posibilidad de que las víctimas hayan sido asesinadas en un lugar distinto al del hallazgo y posteriormente trasladadas y abandonadas en inmediaciones de la autopista, lo cual deberá ser corroborado con las diligencias correspondientes.

Los siete cuerpos aún no son identificados, por lo que personal ministerial se mantiene realizando los trabajos para determinarlo, así como las causas de muerte y establecer las circunstancias en las que se cometió el crimen.

Hallazgo se dio en los límites de la entidad con Sinaloa: el sitio mantiene presencia de grupos criminales

Foto: Redes sociales

El sitio del hallazgo se encuentra en los límites del estado con Sinaloa, un lugar en el que miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) mantienen disputas con otros grupos criminales.

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De acuerdo con la propia fiscal de Nayarit, Elvia Ludmila Heredia Verdugo, miembros del cártel se mantienen en los límites del estado con Sinaloa, Durango y Zacatecas para lo que ellos llaman “cuidar la línea”, es decir, patrullar el territorio para evitar la incursión de grupos rivales por esa zona.

La fiscal detalló en semanas anteriores que han podido detectar el reclutamiento de menores de edad para enviarlos a esa zona del estado con la intención de que se enfrenten a otros grupos criminales.

A principios del mes de octubre fue localizado un centro de exterminio en la localidad de la Curva, municipio de Xalisco, al que eran enviados desertores del CJNG, vendedores de droga que no forman parte de su grupo, e incluso por pagos para desaparecer.

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Foto: Gobierno de Nayarit / Colectivo Familias Unidas por Nayarit

Ludmila Heredia explicó que, de acuerdo con un testigo presencial y otros adicionales, pudieron identificar que el sitio era conocido como “La Casita” entre los encargados.

En el sitio las víctimas eran torturadas, ejecutadas, carbonizadas y sus huesos arrojados a un arroyo cercano para evitar su localización. De acuerdo con la fiscal, la casa tendría operaciones desde al menos el año 2019, fecha que corresponde a la presencia de la estructura criminal en la entidad.

La manera en que funcionaba el sitio corresponde a un centro de exterminio, tal y como lo describió la fiscal, ya que dijo que los encargados usaban un tambo en el que combinaban diversas sustancias, entre ellas jabón y gasolina, para calcinar a las víctimas.

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“Utilizaban un tambo en el cual combinaban diésel y otros químicos, gasolina, me dicen que jabón para adherirse a la tela, según dicho testigo. Y ya después, carbonizados, se arrojan los huesos a un riachuelo, pero afortunadamente también se localiza una fosa ya con cuerpos de no tanta antigüedad”, dijo en entrevista con Azucena Uresti el pasado 20 de octubre.

Foto: Facebook / Campo de exterminio en Nayarit

Desde su descubrimiento y hasta poco antes de terminar el mes, las autoridades tenían 85 indicios recolectados que van desde restos óseos carbonizados, elementos balísticos, manchas hemáticas, prendas, fragmentos, artículos personales, fotografías, entre otros.

Además, en las indagatorias del sitio se pudieron localizar tres fosas clandestinas con cinco cuerpos en el municipio de Tecuala, el cual generó un operativo adicional en la zona norte del estado que dejó 10 arrestos y otros aseguramientos.

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Gobernador ha recibido amenazas por miembros del CJNG

En los últimos meses tanto el gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro Quintero, como la fiscal y otros miembros de su gabinete han sido amenazados por presuntos integrantes del CJNG que comenzó tras la recuperación de tierras al sur de la entidad.

De acuerdo con el mandatario estatal, se trató de la recuperación de 750 hectáreas de alto valor comercial cerca de Punta de Mita, las cuales se reintegraron al patrimonio estatal como parte del Mega Operativo Nuevo Nayarit.

El gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro, ha recibido amenazas de miembros del CJNG. Foto: Facebook / Miguel Ángel Navarro

Derivado de la recuperación de terrenos, el gobernador ha sido amenazado con narcomantas, de manera directa por abogados que representaban a miembros del CJNG y con la colocación de cuerpos como advertencia, así como con un intento de atentado que no se ejecutó.

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