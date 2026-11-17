Mariana Ochoa detalla seis meses de saludos ignorados antes de cortar el trato con su excompañero, quien ahora asegura que las declaraciones no lo decepcionan y abre la puerta a una futura conversación. (IG)

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Ari Borovoy respondió con molestia en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a las críticas de Mariana Ochoa, quien días antes lo había calificado de soberbio y minimizado el tamaño de su empresa, Bobo Producciones. El cantante acusó a su excompañera de haber actuado por envidia.

“Nunca lo he dicho así, pero se volvió muy soberbio. Se creyó que él era Ocesa”, había dicho Ochoa en entrevista con Pati Chapoy, en referencia a la comparación que ella misma hizo entre la empresa de Borovoy y la gigante de espectáculos. La cantante agregó una frase directa sobre el tamaño del negocio: “Tiene una oficina de este tamaño, perdón, Ari, tu oficina es de este tamaño”.

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Borovoy, abordado por reporteros, rechazó la crítica y ofreció una versión distinta del origen del conflicto con quien fue su compañera en OV7.

El cantante vincula el distanciamiento con una supuesta envidia por las finanzas de su empresa

“Si ella lo que quería era asociarse con esa oficina chiquita. Por eso empezó el problema con OV7, porque ella vio que esa empresa chiquitita, pues facturaba no tan chiquitito y le dio un poquito de envidita, y de ahí empezó todo lo que nunca he platicado”, declaró Borovoy ante las cámaras.

El cantante niega haber actuado con soberbia y acusa a su examiga de sentir envidia por las finanzas de Bobo Producciones, mientras ella revela siete años sin contacto tras una gira que rompió su amistad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La respuesta llegó después de que Ochoa detallara, en la misma entrevista con Chapoy, que no tiene contacto con su excompañero desde hace siete años, un periodo que coincide, según ella, con el quiebre de una amistad de décadas durante la gira de reencuentro de OV7 entre 2022 y 2023. “Esa relación de mejores amigos que tuvimos durante tantos años se rompió. Se rompe la confianza”, había dicho la cantante en esa ocasión.

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Según el testimonio de la exOV7, el distanciamiento no fue un hecho aislado, sino un proceso que se extendió durante la convivencia diaria en la gira. “No me saludaba, pero nunca fue grosero conmigo ni me dijo algo feo”, explicó Ochoa, quien consideró que ignorar un saludo representa “una falta de educación”.

Ochoa relató que insistió durante seis meses en mantener el gesto de cortesía pese a la indiferencia que percibía en Borovoy. “Yo decía ‘buenos días’ y él agarraba su teléfono como si estuviera hablando y se seguía derecho, nomás para no contestar”, recordó. La cantante ubicó el cierre definitivo de ese intento en diciembre de ese año: “Ya me cansé. Que se vaya al diablo”.

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Borovoy evita confirmar un acercamiento y asegura que las declaraciones no lo decepcionaron

Días previos a las más recientes declaraciones de Borovoy, el mismo cantante al ser cuestionado directamente sobre un posible acercamiento con Ochoa, había mantenido una postura cautelosa. “Yo creo que eventualmente habría que hablar en algún momento de la vida, pero en este momento no hay”, respondió, y condicionó cualquier conversación futura a que se dé “con la verdad, con la neta del planeta”.

En un inicio, el exintegrante de OV7 había evitado profundizar en el conflicto con su compañera de agrupación. (Captura de pantalla YouTube / FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM)

Cuando se le insistió sobre si los señalamientos de su examiga lo habían decepcionado, el cantante fue tajante: “No, no me ha decepcionado”. Reconoció, sin embargo, que la disputa no es reciente. “Esto lleva ya muchos, muchos años. No es algo de ahorita”, señaló, y adelantó que podría ofrecer más detalles en el futuro.

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Borovoy adelanta un posible proyecto con Cruz Martínez y confirma la continuidad de JNS en el Noventas Pop Tour

En la misma conversación con la prensa, Borovoy habló de otros temas de su agenda. Reveló que durante un vuelo hacia Monterrey coincidió con Cruz Martínez, con quien pasó dos horas de plática y con quien podría concretarse un proyecto futuro. “Yo te cuento cuando suceda”, dijo, sin ofrecer más detalles sobre la naturaleza del posible acuerdo.

Sobre el estado de Martínez, quien enfrenta un proceso legal derivado de una denuncia de violencia familiar presentada por Alicia Villarreal, Borovoy comentó: “Yo me había escrito con él durante el tiempo que pasó este proceso, pero lo vi ayer muy bien”.

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El cantante también confirmó que, pese a la reciente salida del grupo JNS de Bobo Producciones, la agrupación continuará participando en las fechas programadas del Noventas Pop Tour. “Las JNS están en las fechas que yo tengo apuntadas, que son varias todavía, sí, claro”, afirmó, con lo que despejó dudas sobre una posible cancelación de esas presentaciones conjuntas.