Laura Zapata declaró que no le interesa acercarse a su famosa hermana (Foto: Instagram)

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Laura Zapata sale en defensa de Thalía ante las críticas por su aparición con Karol G en Ciudad de México. La actriz sostuvo que su hermana es cantante y minimizó los cuestionamientos sobre su desempeño durante el concierto en el Estadio GNP Seguros, donde ambas artistas interpretaron tres canciones.

En un encuentro con la prensa, Zapata reconoció que no había visto las imágenes de la presentación. Aun así, reaccionó con entusiasmo cuando le informaron que Thalía apareció como invitada de Karol G después de una década sin participar en conciertos masivos en la capital.

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“Qué padre, qué padre. Me da muchísimo gusto. Qué bueno. Pues la gente siempre habla, la gente siempre critica. ¿Qué te puedo yo decir?”, respondió Laura Zapata cuando le plantearon que algunos usuarios cuestionaron la voz de su hermana.

La actriz también rechazó que se ponga en duda la capacidad vocal de la intérprete de “Amor a la mexicana”. “Pues digo, ella es cantante, ¿no? Claro, cariño”, contestó ante la pregunta sobre el talento de Thalía.

Ambas artistas interpretan a dueto el clásico tema ranchero acompañadas por mariachi y bailarines con sombreros tradicionales de charro. (Ricardo Téllez/Infobae México)

Laura Zapata celebra que Karol G reconozca a Thalía

La participación de Thalía en el show generó conversación en redes sociales por el reencuentro de la cantante con el público mexicano. También hubo comentarios sobre su interpretación, aunque Zapata puso el foco en el reconocimiento que Karol G le dio durante la noche.

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La actriz destacó que la colombiana tenga a su hermana como una referencia artística. “Ay, qué bueno, me da muchísimo gusto. Mira qué padre, ¿no? Imagínate ser reconocida por Karol G”, dijo.

Durante el encuentro, los reporteros recordaron que Karol G mostró una grabación de su infancia en la que hablaba de Thalía como una de sus artistas favoritas. Después de ese video, la mexicana apareció en el escenario con un vestuario dorado y detalles de guitarras.

Zapata escuchó que su hermana también recuperó parte de la estética que marcó su etapa de los años noventa. “Ah, qué padre, qué bueno. Me da mucho gusto”, respondió al conocer que Thalía usó un atuendo con guiños a esa época.

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Laura Zapata se ha vuelto una de las voces más críticas de los resultados de la elección del pasado 2 de junio. (@ChumelTorres)

La protagonista de telenovelas consideró que el vínculo de Thalía con el escenario sigue vigente. Para Zapata, resulta difícil que una figura del espectáculo se aleje por completo de los conciertos y del contacto con el público.

“Yo creo que un artista siempre quiere estar en un escenario. O sea, yo no podría no estar en un escenario”, señaló. Zapata aprovechó para anunciar que en enero formará parte de la obra “Intocables”, junto a Chantal Andere, Aylín Mujica, Raquel Garza y Gina Varela.

Thalía canta tres temas con Karol G ante 65,000 personas

La aparición de Thalía ocurrió durante la primera de tres fechas de Karol G en el Estadio GNP Seguros. El concierto reunió a 65,000 personas en la alcaldía Iztacalco.

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La colombiana inició su presentación a las 21:40 horas, tras una participación de Becky G como acto de apertura. Karol G salió con un conjunto dorado y recorrió canciones como “Latina Foreva”, “Un Gatito Me Llamó”, “Qlona” y “S91”.

El momento con Thalía llegó después de que las pantallas mostraron un video de Karol G cuando era niña. En el material, la intérprete colombiana decía que su artista favorita era la cantante mexicana.

Thalía subió al escenario con un atuendo dorado bordado con guitarras. Karol G, por su parte, llevó un traje blanco de corte charro, botas y una falda con los colores de la bandera mexicana. El segmento estuvo acompañado por mariachi y bailarines con sombreros negros.

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Invitada por La Bichota en la primera noche de Tropitour, la artista interpretó Piel morena, Amor a la mexicana y A quién le importa como parte del homenaje de la colombiana, quien la admiraba desde niña. (Crédito especial: Instagram/ @thalia)

Las artistas cantaron “Piel morena”, “Amor a la mexicana” y “¿A quién le importa?”. Al finalizar, Thalía se dirigió a Karol G y le dijo: “Por fin creciste, hermanita pequeña, ya eres mexicana”.

El público respondió con el coro “Karol hermana, ya eres mexicana”. La cantante colombiana agradeció el gesto y señaló que compartió escenario con una de las figuras que admiraba desde su niñez.