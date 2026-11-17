Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como el 'Jefe de Jefes' y fundador del Cártel de Guadalajara, murió el domingo 15 de noviembre. (Flor Cordero/Reuters)

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Los restos de Miguel Ángel Félix Gallardo, también conocido como ‘Jefe de Jefes’, fueron cremados durante la madrugada del lunes 16 de noviembre en una funeraria sobre avenida México, en la colonia Ladrón de Guevara de Guadalajara.

De acuerdo con información de Milenio, fuentes del Gobierno de Jalisco y personal del propio recinto habrían confirmado que las cenizas del narcotraficante mexicano habrían sido retiradas alrededor de las 03:00 horas por sus familiares, quienes solicitaron extrema discreción durante todo el proceso.

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Antes de morir, el fundador del Cártel de Guadalajara había expresado en la única entrevista que concedió frente a una cámara de televisión lo que quería que hicieran con sus restos al morir: “Mi familia está haciendo un hoyo para yo ser enterrado en un árbol”. Poco después, en la misma conversación, insistió: “Yo soy un cadáver, el cual no aspira más que a ser enterrado en la raíz de un árbol”.

Sin velación y en sigilo: así transcurrió la noche en la funeraria

Funeral de Miguel Ángel Félix Gallardo en Guadalajara. (Anayeli Tapia/Infobae)

La familia no habilitó sala de velación, según confirmó personal de la funeraria a Milenio. El pedido de discreción fue expreso: evitar la atención de los medios.

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Alrededor de las 16:30 horas del domingo, dos carrozas fúnebres llegaron al hospital. Apenas 15 minutos después salieron escoltadas por patrullas de la Policía Estatal de Jalisco. No hubo declaraciones.

Desde las 20:00 horas comenzaron a llegar arreglos florales por la puerta trasera del recinto, entre ellos una cruz de flores de gran tamaño. Algunos traían dedicatorias que fueron retiradas al detectar la presencia de cámaras, una de las coronas estaba firmada por el padre Benjamín Oliva Lemus de Tierra Blanca, y decía: “hasta siempre amigo”.

Corona enviada a Félix Gallardo en funeraria de Guadalajara. (Tomada de: X/@worldwar_x)

¿En dónde será enterrado?

De acuerdo con la información que ha trascendido en las últimas horas, con la cremación se habría cumplido otra de sus últimas voluntades: que sus restos fueran llevados a Culiacán, municipio del estado de Sinaloa, donde nació. Sin embargo, ninguna autoridad ni familiar ha confirmado oficialmente ese destino.

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Félix Gallardo murió el domingo 15 de noviembre a las 14:00 horas en el Hospital Country 2000, en la colonia Lomas del Country de Guadalajara. La Secretaría de Seguridad de Jalisco informó que la causa de muerte fue una falla orgánica múltiple. Había sido trasladado de urgencia desde el penal de Puente Grande la tarde del viernes 13 de noviembre por presentar niveles bajos de oxigenación.

Miguel Ángel Félix Gallardo gozó de fama y fortuna en el narcotráfico gracias que supo manejar como una empresa al Cártel de Guadalajara al "importar" a México la cocáina de Colombia y llevarla a Estados Unidos

Cumplía dos sentencias que sumaban 77 años de prisión. De haber sobrevivido, habría salido libre hasta 2066. Hasta el final negó las acusaciones en su contra: en una carta manuscrita de 32 páginas entregada al periódico La Jornada en 2009, sostuvo que fue torturado para declararse culpable del asesinato del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena, y que no existían pruebas firmes en su contra.

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Félix Gallardo negó haber pertenecido al narcotráfico y desmintió cualquier vínculo con Rafael Caro Quintero: “En la calle no nos conocimos. Estas personas y yo nunca hemos platicado al respecto”. Sobre su vida antes de la detención, aseguró: “Me dediqué a la agricultura y a la ganadería desde chico. También tenía unas farmacias y dos viejos hoteles”.

Pasó sus últimos días haciendo jardinería y ganando 400 pesos

(Captura de pantalla/Telemundo)

Félix Gallardo llegó al penal de Puente Grande en sus últimos años con 22 enfermedades crónicas diagnosticadas: sordera, ceguera en un ojo, diabetes, hipertensión, tuberculosis pulmonar latente y neumonía adquirida en el reclusorio, entre otras. Tomaba más de 13 medicamentos diarios, según informó en 2022 la entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública Rosa Icela Rodríguez en conferencia de prensa.

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En 2022, un juez federal le concedió prisión domiciliaria. El entonces presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó la medida públicamente. El traslado nunca ocurrió: la Fiscalía General de la República (FGR) objetó el brazalete electrónico. Félix Gallardo llegó a las puertas del penal para salir y tuvo que regresar.

Sus últimos días los pasó realizando labores de jardinería dentro del reclusorio, donde percibía un salario de 400 pesos.

La mañana del domingo 15 de noviembre, horas antes de morir, un sacerdote acudió a su habitación en el hospital para administrarle los santos óleos, de acuerdo con el periodista José Luis Montenegro.

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