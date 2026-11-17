El pelotero mexicano se une a Fernando Valenzuela como los beisbolistas nacionales que han sido considerados para ingresar al recinto de los inmortales. (Matt Kartozian-USA TODAY Sports)

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Joakim Soria figura oficialmente entre los elegibles para el Salón de la Fama de 2027, luego que las Grandes Ligas dieran a conocer este lunes 16 de noviembre la boleta de la Asociación de Escritores de Béisbol de Norteamérica (BBWAA), en la que el ex relevista mexicano aparece como uno de los 14 candidatos que debutan en la votación.

El exlanzador comparte esta primera oportunidad con nombres como Buster Posey, Jon Lester y Pablo Sandoval, por lo que su aparición abre una nueva posibilidad para que un pelotero mexicano alcance uno de los máximos reconocimientos dentro del beisbol de las Grandes Ligas.

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Sin embargo, cabe mencionar que esta designación no asegura su ingreso al recinto de los inmortales en Cooperstown, ya que necesita reunir la cantidad de votos mínimos para poder entrar.

Figuras que debutan en la votación rumbo a Cooperstown

El mexicano forma parte de los peloteros que entran en su primer año de elegibilidad. ( Andrew Dieb-USA TODAY Sports)

Joakim Soria integra el grupo de 14 exjugadores que debutan en la boleta para el Salón de la Fama de 2027. La lista está encabezada por Buster Posey, considerado uno de los candidatos con mayores posibilidades de ser elegido en su primer año de elegibilidad.

El exreceptor de los Gigantes de San Francisco ganó tres Series Mundiales, fue convocado en siete ocasiones al Juego de Estrellas y obtuvo cinco Bates de Plata. Además, recibió el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 2012.

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Jon Lester también aparece entre los nombres de mayor trayectoria. El exlanzador cerró su carrera con 200 triunfos, cinco selecciones al Juego de Estrellas y tres títulos de Serie Mundial.

Entre los nuevos candidatos también destacan Jake Arrieta, Pablo Sandoval, Andrew Miller y Wade Davis. La presencia de Soria mantiene representación latinoamericana dentro del grupo de debutantes, junto con jugadores originarios de Venezuela y República Dominicana.

Los 14 peloteros que aparecen por primera vez en la boleta son:

Joakim Soria

Buster Posey

Jon Lester

Pablo Sandoval

Jake Arrieta

Jay Bruce

Asdrúbal Cabrera

Starlin Castro

Wade Davis

Brett Gardner

Andrew Miller

Ervin Santana

Kyle Seager

Ryan Zimmerman

La elección de 2027 permitirá medir el respaldo que reciben los aspirantes en su primera oportunidad. De acuerdo con MLB, 11 jugadores lograron ingresar al Salón de la Fama durante su primer año de elegibilidad en las últimas 10 generaciones.

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Peloteros que regresan a la boleta en 2027

Alex Rodríguez tendrá otra oportunidad para entrar al Salón de la Fama. (Kirby Lee-Imagn Images)

A continuación, te presentamos la lista de peloteros que buscará entrar a Cooperstown que regresan para la boleta de este 2027:

Chase Utley

Andy Pettitte

Félix Hernández

Alex Rodríguez

Bobby Abreu

Jimmy Rollins

Cole Hamels

Dustin Pedroia

Mark Buehrle

Omar Vizquel

David Wright

Francisco Rodríguez

Torii Hunter

La votación permanecerá abierta hasta el 31 de diciembre de 2026. MLB Network anunciará a los elegidos el 19 de enero de 2027, a las 17:00 horas del centro de México.

Cada candidato necesita recibir al menos el 75% de los sufragios emitidos por los miembros de la Asociación de Escritores de Béisbol de Norteamérica (BBWAA) para asegurar su ingreso al Salón de la Fama.

Por su parte, la ceremonia de exaltación se realizará el 25 de julio en Cooperstown.