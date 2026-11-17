Joakim Soria figura oficialmente entre los elegibles para el Salón de la Fama de 2027, luego que las Grandes Ligas dieran a conocer este lunes 16 de noviembre la boleta de la Asociación de Escritores de Béisbol de Norteamérica (BBWAA), en la que el ex relevista mexicano aparece como uno de los 14 candidatos que debutan en la votación.
El exlanzador comparte esta primera oportunidad con nombres como Buster Posey, Jon Lester y Pablo Sandoval, por lo que su aparición abre una nueva posibilidad para que un pelotero mexicano alcance uno de los máximos reconocimientos dentro del beisbol de las Grandes Ligas.
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Sin embargo, cabe mencionar que esta designación no asegura su ingreso al recinto de los inmortales en Cooperstown, ya que necesita reunir la cantidad de votos mínimos para poder entrar.
Figuras que debutan en la votación rumbo a Cooperstown
Joakim Soria integra el grupo de 14 exjugadores que debutan en la boleta para el Salón de la Fama de 2027. La lista está encabezada por Buster Posey, considerado uno de los candidatos con mayores posibilidades de ser elegido en su primer año de elegibilidad.
El exreceptor de los Gigantes de San Francisco ganó tres Series Mundiales, fue convocado en siete ocasiones al Juego de Estrellas y obtuvo cinco Bates de Plata. Además, recibió el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 2012.
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Jon Lester también aparece entre los nombres de mayor trayectoria. El exlanzador cerró su carrera con 200 triunfos, cinco selecciones al Juego de Estrellas y tres títulos de Serie Mundial.
Entre los nuevos candidatos también destacan Jake Arrieta, Pablo Sandoval, Andrew Miller y Wade Davis. La presencia de Soria mantiene representación latinoamericana dentro del grupo de debutantes, junto con jugadores originarios de Venezuela y República Dominicana.
Los 14 peloteros que aparecen por primera vez en la boleta son:
- Joakim Soria
- Buster Posey
- Jon Lester
- Pablo Sandoval
- Jake Arrieta
- Jay Bruce
- Asdrúbal Cabrera
- Starlin Castro
- Wade Davis
- Brett Gardner
- Andrew Miller
- Ervin Santana
- Kyle Seager
- Ryan Zimmerman
La elección de 2027 permitirá medir el respaldo que reciben los aspirantes en su primera oportunidad. De acuerdo con MLB, 11 jugadores lograron ingresar al Salón de la Fama durante su primer año de elegibilidad en las últimas 10 generaciones.
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Peloteros que regresan a la boleta en 2027
A continuación, te presentamos la lista de peloteros que buscará entrar a Cooperstown que regresan para la boleta de este 2027:
- Chase Utley
- Andy Pettitte
- Félix Hernández
- Alex Rodríguez
- Bobby Abreu
- Jimmy Rollins
- Cole Hamels
- Dustin Pedroia
- Mark Buehrle
- Omar Vizquel
- David Wright
- Francisco Rodríguez
- Torii Hunter
La votación permanecerá abierta hasta el 31 de diciembre de 2026. MLB Network anunciará a los elegidos el 19 de enero de 2027, a las 17:00 horas del centro de México.
Cada candidato necesita recibir al menos el 75% de los sufragios emitidos por los miembros de la Asociación de Escritores de Béisbol de Norteamérica (BBWAA) para asegurar su ingreso al Salón de la Fama.
Por su parte, la ceremonia de exaltación se realizará el 25 de julio en Cooperstown.
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