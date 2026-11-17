La selección lusitana buscará cerrar de buena forma su participación en la primera fase del torneo ya con el boleto asegurado a cuartos de final. (REUTERS/Pedro Nunes)

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Galés se enfrentará a Portugal este martes 17 de noviembre a las 13:45 horas (tiempo del centro de México) desde el Cardiff City Stadium en juego correspondiente a la última jornada de la UEFA Nations League.

Ambas selecciones ya se enfrentaron en la primera fecha del certamen, donde los lusitanos ganaron por la mínima de 1-0 en lo que fue el último juego de Cristiano Ronaldo como titular, antes de darse a conocer su retiro como jugador de la selección.

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La nueva era sin Cristiano Ronaldo

La era post Cristiano Ronaldo comenzó con derrota. (Reuters/Troy Taormina)

La era posterior a Cristiano Ronaldo en la selección de Portugal no comenzó de la mejor manera, pues el conjunto lusitano viene de sufrir una derrota escandalosa en casa, al caer 1-4 ante Dinamarca.

El resultado desató críticas entre los aficionados del “Bicho”, quienes consideran que uno de los mejores jugadores en la historia del futbol no recibió el trato que merecía durante su última etapa con el combinado nacional.

Pese al tropiezo, Portugal llega sin presión al encuentro de este martes, pues ya tienen asegurado su boleto a los cuartos de final de la UEFA Nations League luego de liderar su grupo con 12 puntos.

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Noruega, ubicada en el tercer lugar con seis unidades, ya no puede alcanzar a Portugal. La única posibilidad de que los lusitanos pierdan el primer sitio sería una derrota, combinada con una victoria de Dinamarca ante el cuadro noruego.

Con la salida de Cristiano Ronaldo, jugadores como Vitinha, Bruno Fernandes, Rafael Leão y Nuno Mendes están llamados a asumir un papel central. Ellos tendrán la responsabilidad de conducir a Portugal y sostener las aspiraciones de una selección que busca mantenerse entre las protagonistas de Europa.

Galés eliminado de la UEFA Nations League

Galés ya está eliminado en la UEFA Nations League. (Fredrik Varfjell/NTB via REUTERS)

La realidad es que Gales está lejos de vivir su mejor etapa futbolística. Quedaron atrás los años en los que la selección solía competir de tú a tú en las Eurocopas, con Aaron Ramsey y Gareth Bale como sus principales figuras.

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El punto más alto de aquella generación llegó en la Eurocopa de 2016. El conjunto galés alcanzó las semifinales del torneo, instancia en la que cayó ante Portugal, selección que después se consagró campeona tras vencer a Francia.

Esa misma generación también consiguió clasificar a Gales a Qatar 2022, su segundo Mundial en la historia. La participación representó un logro relevante para un país que durante décadas estuvo alejado de las grandes competencias internacionales.

Desde entonces, el equipo se ha estancado y no ha logrado encontrar un relevo que mantenga el nivel de sus referentes y los resultados reflejan esa caída.

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Actualmente ocupa el fondo de la tabla general con apenas tres puntos. El descenso a la Liga B de la UEFA Nations League parece inminente si no consigue una reacción en sus últimos compromisos.

Cuándo y dónde el partido en México

El encuentro entre Galés y Portugal podrá seguirse este martes 17 de noviembre a las 13:45 horas (tiempo del centro de México) a través de las pantallas de Sky Sports.