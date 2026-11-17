Claudia Sheinbaum durante el APEC (Presidencia)

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La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a los empresarios a confiar en el país para invertir en diversos sectores, bajo los lineamentos planteados dentro dentro del Plan México, durante su intervención en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) celebrado en Shenzhen, China del 17 al 19 de noviembre.

Durante su discurso destacó que esta estrategia contempla, a lo largo de su sexenio, una inversión pública mixta y privada de 432 billones de dólares, con el objetivo de transformar las capacidades productivas del país, conectar regiones, acercar mercados, mejorar la logística y generar empleos.

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Asimismo, agregó que se plantea impulsar la inversión industrial y de servicios mediante inventivos, certidumbre, simplificación administrativas y nuevos polos de desarrollo vinculados con las vocaciones productivas de cada territorio.

Sheinbaum destaca “buenas condiciones y certidumbre” para invertir

La mandataria mexicana también garantizó buenas condiciones para destinar recursos en México, así como certidumbre y una visión de desarrollo de largo plazo.

“Sabemos en México a dónde queremos ir. Nuestro modelo no es una copia de una fórmula importada. Nace de nuestra historia y de nuestra propia experiencia. Para mejorar las condiciones de vida, estamos transformando el sistema de salud pública en un servicio universal de salud totalmente gratuito y fortaleciendo y ampliando la educación media superior y superior. Tan solo en este año, en el 2026, el número de estudiantes en estos dos niveles educativos aumentó en medio millón de jóvenes. Estamos estableciendo un verdadero estado de bienestar mientras fortalecemos la inversión pública, privada y mixta, la productividad y el comercio”, comentó.

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Claudia Sheinbaum presenta ante empresarios de la APEC en Plan México. (Gobierno de México)

De la misma forma, resaltó que el Plan México mantiene una visión humanista, donde uno de los principales lemas es: " la economía al servicio de las personas y no las personas al servicio de la economía".

“Durante décadas se sostuvo que primero debía crecer la riqueza de unos y que con el tiempo sus beneficios llegarían al resto de la sociedad. En México estamos demostrando que el camino puede ser muy distinto”, dijo la jefa de Estado.

México se convierte en la quinta economía en inversión extranjera mundial

Claudia Sheinbaum recordó que todos los avances y disposiciones impulsados en el Plan México ha dado como resultado que el país se posicione como la quinta economía en inversión extranjera directa a nivel mundial.

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“Estamos avanzando para que México produzca más y mejor, importe tecnología, incorpore tecnología, genere mayor valor agregado y desarrolle sus propias capacidades industriales y científicas. Contamos con ingenieras e ingenieros. Estamos entre los cinco países con mayor producción de ingenieros en el mundo. Contamos con universidades públicas, centros de investigación, jóvenes altamente preparados y una sólida tradición industrial” puntualizó en su intervención en el APEC.

Señaló que México cuenta con la capacidad para participar en las grandes cadenas globales de valor, pero también para innovar y construir industrias estratégicas. Además de que su posición geográfica privilegiada, ayuda ampliar redes de tratados comerciales, a mantener una economía integrada a los principales mercados del mundo, así como recursos naturales, infraestructura en expansión y talento humano de un pueblo trabajador.

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Cinco puntos fundamentales del Plan México

De acuerdo a lo expuesto en el foro internacional, el Plan México tiene una visión de nación, donde se busca convertir las capacidades nacionales, recursos, posición estratégica y el talento en motores de desarrollo con soberanía y justicia social a través de cinco puntos fundamentales:

Prosperidad compartida

Soberanía energética y alimentaria

Inversión pública, privada y mixta en infraestructura

Incentivos para la inversión privada basada en las vocaciones productivas de cada región

Responsabilidad ambiental frente al cambio climático