Tania Ruiz, ex de Peña Nieto, fue cuestionada por la bioserie de Angélica Rivera. (Instagram/Cuartoscuro)

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Tania Ruiz Eichelmann, expareja del expresidente Enrique Peña Nieto, protagonizó un tenso momento con reporteros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) este lunes al ser cuestionada sobre si aparecerá como personaje en la serie biográfica de Angélica Rivera que prepara Netflix para 2027.

La modelo, quien mantuvo una relación con Peña Nieto entre 2019 y 2023, rechazó responder y pidió a los periodistas que respetaran su decisión de no dar entrevistas. El episodio ocurre semanas después de que Netflix anunciara el proyecto, protagonizado por Sofía Castro, hija de Rivera, y producido por El Estudio, la compañía detrás de Luis Miguel, la serie.

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Tania Ruiz no quiso dar entrevistas

Foto: Captura de pantalla de Instagram/@taniaruize

La prensa esperaba a Ruiz a su llegada al aeropuerto y de inmediato le hizo las preguntas que generan mayor expectativa en torno a la bioserie: si ella tendrá un personaje dentro de la historia y quién sería la actriz encargada de interpretarla.

La modelo no respondió ninguna de las preguntas. En cambio, pidió repetidamente que los reporteros la dejaran pasar sin declaraciones.

“Respétenme, por favor, respétenme. ¿Me pueden respetar? Les pido que me respeten. No quiero dar entrevistas, por favor, se los pido”, declaró visiblemente molesta ante las cámaras y mientras estaba al teléfono.

El encuentro quedó registrado en video y circuló en redes sociales. La modelo no proporcionó ningún comentario adicional sobre el contenido de la producción ni sobre una posible representación de su historia dentro de ella.

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Ruiz fue pareja de Peña Nieto durante cuatro años tras el divorcio con Rivera

La nueva bioserie de Angélica Rivera ya provoca tensión. (Foto: Archivo)

Tania Ruiz Eichelmann es una modelo originaria de San Luis Potosí, nacida el 23 de octubre de 1987. Es madre de una niña llamada Carlotta y se dedica también a los negocios y al trabajo como influencer.

Su relación con Peña Nieto se hizo pública en enero de 2019, cuando ambos fueron fotografiados juntos en Madrid, España. La imagen generó un escándalo inmediato: en ese momento, el expresidente aún estaba casado con Rivera.

Una semana después de que las fotos circularan, Rivera anunció en su cuenta de Instagram su decisión de divorciarse. De acuerdo con el periodista Gustavo Adolfo Infante, medios de espectáculos señalaron que el romance entre Peña Nieto y Ruiz habría comenzado desde 2017.

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En mayo de 2019, Peña Nieto confirmó que el divorcio con Rivera ya estaba concretado. Ese mismo mes, él y Ruiz asistieron juntos a una boda y se convirtió en su primera aparición pública como pareja.

La originaria del estado de San Luis Potosí salió con Peña Nieto tras el divorcio de Angélica Rivera. (Foto: Instagram)

La relación terminó en enero de 2023, tras casi cuatro años juntos.

En febrero de 2024, al cumplirse un año de su ruptura, Tania Ruiz desmintió cualquier tipo de violencia durante su relación con Peña Nieto: “Yo te puedo decir que ninguna agresión, tengo muchas cosas que agradecer”, declaró entonces. También se expresó con cariño sobre los hijos del expresidente y recordó momentos positivos de esa etapa de su vida.

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Ruiz mantuvo después una relación con el empresario Manuel Serrano Ortega y actualmente sale con el empresario mexicano Alejandro Baillères.

La bioserie de Rivera también generó reacciones en la familia Peña Nieto

Sofía Castro: Las telenovelas, series y películas en las que ha actuado la hija de Angélica Rivera

El proyecto de Netflix no solo movió a Tania Ruiz. Paulina Peña, hija del expresidente, también fue interceptada por la prensa en días recientes y confirmó que toda la familia está enterada de la producción.

“Ya, ya sabe. Todo sabrán ellos”, dijo al ser preguntada sobre si su padre conoce el proyecto. Paulina expresó sus buenos deseos para Rivera, pero evitó dar detalles sobre los permisos para usar la imagen de su padre o sobre los episodios que abordará la serie.

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También negó de forma contundente los rumores de violencia entre Rivera y Peña Nieto, y desmintió una versión sobre una supuesta fiesta en Los Pinos que habría terminado fuera de control: “Es mentira, completamente mentira. Lo desmiento totalmente”.

La bioserie de Angélica Rivera no tiene aún fecha exacta de estreno ni reparto completo confirmado, más allá de Sofía Castro en el papel protagónico.