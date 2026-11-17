El exfutbolista mexicano Miguel Ángel Guevara Campos posa con la indumentaria deportiva del equipo Teziutlán. (Facebook)

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Una pérdida golpeó al futbol mexicano y causó una serie de reacciones de solidaridad en redes sociales. Recientemente trascendió la noticia de la muerte del exfutbolista Miguel Ángel Guevara Campos, quien falleció a los 31 años el 10 de noviembre de 2026 en Canadá. El exjugador profesional dejó Veracruz —de donde era originario— para buscar un mejor futuro en el país de la hoja de maple.

Sin embargo, la tragedia llegó. La familia Guevara Campos informó sobre la muerte del exjugador. Las causas del fallecimiento no han sido informadas, pero de inmediato empezaron a surgir una serie de reacciones y mensajes de condolencias a la familia. Debido a que Miguel Ángel falleció en territorio extranjero, sus familiares empezaron a realizar los trámites para darle un digno entierro.

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Por ello, su familia y amistades iniciaron una colecta para cubrir el traslado de sus restos a Tuzamapan, localidad de Coatepec, Veracruz. La muerte fue dada a conocer en redes sociales por familiares y personas cercanas al jugador, conocido como el “Capitán Guevara”.

Hasta este 17 de noviembre, no se han divulgado detalles sobre las circunstancias de su muerte. Las publicaciones de allegados e instituciones deportivas se han concentrado en expresar condolencias y difundir las vías de recaudación para su familia.

(FB/ Jaguares UX)

La familia abrió una campaña para cubrir la repatriación de Miguel Ángel

A través de la plataforma GoFundMe, amistades y familiares empezaron a hacer viral su caso para recaudar los fondos necesarios y así recuperar los restos del exfutbolista, la campaña se llama “Ayudemos a Miguel a volver a casa” y fue creada por Aldahir Ocampo. Familiares y amistades también han promovido torneos y otras actividades en Veracruz para reunir recursos destinados al traslado desde Canadá.

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En la descripción de la colecta, la familia señaló que los costos de repatriación superan sus posibilidades económicas. El mensaje pide donativos y que la campaña sea compartida para ampliar su alcance entre personas que conocieron al exfutbolista y la comunidad de Tuzamapan.

“Los gastos de repatriación son muy elevados y superan las posibilidades de su familia en este momento. Por ello, apelamos a la solidaridad que siempre ha caracterizado a nuestra comunidad”, dice el texto publicado en la plataforma.

La familia informó que las transferencias serán recibidas por Eunice Guadalupe Guevara Campos, hermana de Miguel Ángel, quien participa en las gestiones para trasladar el cuerpo. El objetivo es que los restos del jugador regresen a su localidad de origen para realizar el funeral con sus familiares.

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El llamado de apoyo se difundió después de que se confirmara el deceso. Guevara Campos era originario de Tuzamapan, en el municipio veracruzano de Coatepec, y desde hace tiempo dejó su tierra para emprender una nueva vida en Canadá, pero tuvo un desenlace que obligó a su familia a recaudar fondos.

Quién era Miguel Ángel Guevara Campos, exfutbolista profesional que murió en Canadá

Miguel falleció a los 31 años de edad, desde que su familia se enteró de su partida empezó con los trámites para recuperar sus restos y darle sepultura en Tuzamapan (Facebook)

Miguel Ángel Guevara Campos se formó en las fuerzas básicas de Pachuca, donde participó en la categoría Sub-13. Más adelante continuó su proceso en Pumas, con registros en las categorías Sub-15, Sub-17 y Sub-20.

A pesar de su preparación y esfuerzo no debutó en la Primera División, su trayectoria se limitó a desempeñarse lejos del máximo circuito profesional. Su carrera incluyó participación en la Segunda División Profesional y en torneos de Liga Premier y Ascenso MX. En ese recorrido formó parte de Pumas Naucalpan, Delfines de Coatzacoalcos, Reynosa y los Tiburones Rojos de Veracruz, equipo que desapareció en la Primera División de México.

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También defendió a los Jaguares de la Universidad de Xalapa en el futbol estudiantil. Fue capitán del equipo y obtuvo el campeonato de la Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas, Conadeip, en 2020. Años más tarde se retiró del futbol profesional y buscó otras oportunidades económicas, razón principal que lo obligó a dejar México.