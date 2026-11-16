Qué pasa si México empata con Jamaica en los Cuartos de Final de la Nations League ¿Quién avanza?

México perdió contra Jamaica 3 goles a 2 en el partido de ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League (REUTERS)

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México perdió contra Jamaica 3 goles a 2 en el partido de ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League, y a continuación te explicamos los criterios de desempate en caso de que el conjunto azteca iguale el marcador.

El Tricolor recibirá al conjunto jamaiquino el próximo martes 17 de noviembre en el Estadio BBVA de Monterrey a las 20:30 horas (tiempo del centro de México) en lo que será el sexto partido de Rafa Márquez al frente con el objetivo de avanzar a la siguiente ronda.

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La Selección Mexicana perdió 3-2 ante Jamaica el sábado pasado en Kingston, durante el partido de ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League (X@miseleccionmx)

¿Qué pasa si México empata y cuál es el criterio de desempate?

México queda eliminado ante Jamaica si empata en el partido de vuelta, después de perder 3-2 en su visita. Cualquier igualdad en territorio mexicano mantiene la ventaja global del conjunto caribeño, que avanzaría a la siguiente ronda.

Un empate 0-0 deja el marcador acumulado 3-2 para Jamaica. Si el encuentro termina 1-1, la serie queda 4-3; con 2-2, el global sería 5-4. En todos los casos, Jamaica conserva la ventaja.

Gilberto Mora anotó el primer gol para México hasta el minuto 70, acercando al seleccionado azteca (@miseleccionmx/X)

La regla del gol de visitante no entra en juego si México empata, porque el marcador global no estaría igualado. Ese criterio sólo se aplica cuando ambos equipos suman la misma cantidad de anotaciones entre los dos partidos.

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México necesita ganar para mantenerse con vida. Un triunfo 1-0 le da el pase por gol de visitante tras igualar 3-3 el global; una victoria 2-1 también lo clasifica. Si gana 3-2, la serie llega a tiempos extra y después podría definirse en penales.

Julián Quiñones anoto por la vía del penal l segundo gol para los mexicanos (@miseleccionmx/X)

México por su tercera remontada en la Nations League

La Selección Mexicana buscará este martes 17 de noviembre su tercera remontada en la Nations League. El equipo de Rafa Márquez recibe a Jamaica en el Estadio BBVA con una desventaja global de 3-2, resultado que obliga al Tri a ganar para avanzar a las semifinales del torneo regional.

El primer partido en Kingston dejó a México contra las cuerdas desde el primer tiempo. Jamaica tomó una ventaja de 3-0 en el Estadio Nacional, pero el Tri reaccionó después del descanso: Gilberto Mora descontó al minuto 70 y Julián Quiñones convirtió un penalti para reducir la diferencia.

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Soccer Football - CONCACAF Nations League - Quarter Final - First Leg - Jamaica v Mexico - National Stadium, Kingston, Jamaica - November 14, 2026 Mexico's Julian Quinones scores their second goal from the penalty spot REUTERS/Gilbert Bellamy

México ya resolvió dos series de Nations League después de perder por dos goles en la ida ante Honduras. En la edición 2023-24 igualó el marcador global tras ganar 2-0 en la vuelta y obtuvo el pase en penales. Un año después, respondió a otro 2-0 con una victoria de 4-0 en territorio nacional.

Soccer Football - CONCACAF Nations League - Quarter Final - First Leg - Jamaica v Mexico - National Stadium, Kingston, Jamaica - November 14, 2026 Jamaica's Richard King in action with Mexico's Erik Lira REUTERS/Gilbert Bellamy

El duelo en Monterrey define si el conjunto mexicano mantiene sus aspiraciones de disputar las Finales de la Nations League en marzo de 2027. Una victoria por un gol llevaría la serie a una definición adicional si se mantiene el 3-2 global, mientras que un triunfo por dos o más tantos le daría el boleto directo a la siguiente ronda.

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