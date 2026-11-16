Detenido en Ensenada con cerca de 75 kilos de metanfetamina ocultos en una camioneta. Crédito: SSCBC

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La Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) aseguró cerca de 75 kilogramos de metanfetamina y detuvo a un hombre durante un recorrido preventivo en la colonia 6to. Ayuntamiento, en el municipio de Ensenada. El operativo se realizó la madrugada de este 16 de noviembre, a las 01:00 horas, sobre la calle Bahía Asunción, según datos compartidos por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSCBC).

Los agentes intervinieron una camioneta Ford F-350, año 1991, tipo pick up, que circulaba a exceso de velocidad por la zona. El conductor, identificado como Juan Manuel “N”, de 54 años y originario de Mexicali, mostró nerviosismo al ser abordado por los elementos estatales, lo que motivó a una revisión preventiva..

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Los oficiales localizaron un compartimiento oculto en la plataforma del vehículo

Durante la inspección a la unidad, los elementos de la FESC encontraron un compartimiento oculto en la plataforma del pick up. Ahí hallaron una bolsa de tela negra con letras amarillas que contenía dos bolsas de plástico transparente con la metanfetamina, la cual arrojó un peso aproximado de 4.8 kilogramos.

La revisión continuó y los agentes localizaron en la camioneta otras 14 bolsas de plástico transparente que contenían la misma droga, con un peso aproximado de 70.2 kilogramos. En conjunto, los 16 paquetes sumaron cerca de 75 kilogramos de la presunta droga.

Juan Manuel “N”, de 54, fue puesto a disposición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hallazgo se dio luego de que los agentes advirtieran señales de nerviosismo en el conductor, un elemento que, de acuerdo con los protocolos de revisión preventiva, suele derivar en inspecciones más detalladas del vehículo. En este caso, la sospecha inicial permitió ubicar el compartimiento diseñado específicamente para ocultar la carga.

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Juan Manuel “N” quedó detenido y fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), junto con la sustancia asegurada y la unidad en la que se trasladaba. En el operativo participaron también elementos de la Secretaría de Marina, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, de acuerdo con el reporte de la corporación estatal.

La coordinación entre estas corporaciones forma parte de los esquemas de colaboración que operan de forma permanente en la región, orientados a reforzar los recorridos de vigilancia en zonas urbanas identificadas con actividad relacionada al tráfico de narcóticos.

Estos son los riesgos de consumir metanfetamina

Una ficha informativa de la Administración para el Control de Drogas (DEA), de los Estados Unidos, describe a la metanfetamina como un estimulante del sistema nervioso central con un alto potencial adictivo. Quienes la fuman o se la inyectan reportan una sensación breve e intensa conocida como “euforia”, resultado de la liberación de altos niveles de dopamina en las áreas del cerebro que regulan el placer.

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Según la dependencia, la ingestión oral o la inhalación producen una sensación más prolongada, que puede durar hasta medio día. Tanto la euforia como esta sensación prolongada derivan del mismo mecanismo neuroquímico, lo que explica el alto potencial de abuso que la DEA atribuye a la sustancia.

Tambo con metanfetamina (Imagen ilustrativa). Crédito: DEA

El uso prolongado puede provocar conducta violenta, ansiedad, confusión, insomnio y síntomas psicóticos que incluyen paranoia, agresión y alucinaciones visuales y auditivas. La DEA documenta también casos de consumidores crónicos que reportan la sensación de insectos caminando bajo la piel, un síntoma asociado al abuso prolongado de la droga.

La ficha señala que hasta un 50% de las células cerebrales productoras de dopamina pueden dañarse tras la exposición prolongada a niveles relativamente bajos de metanfetamina. Algunos estudios citados por la dependencia sugieren además que su consumo provoca neurotoxicidad serotoninérgica, un daño que afecta otro sistema de neurotransmisores del cerebro.

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En cuanto a los efectos físicos, la DEA advierte que incluso dosis pequeñas aumentan el estado de vigilia, la actividad física y la frecuencia cardiaca, además de disminuir el apetito y elevar la presión arterial. Las dosis altas elevan la temperatura corporal a niveles peligrosos y pueden provocar convulsiones, colapso cardiovascular y muerte.

Según la DEA, los cárteles mexicanos traficantes de drogas son los principales fabricantes y distribuidores de metanfetamina en Estados Unidos, incluyendo Hawái.

Otros golpes al narco en Ensenada

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSCBC) informó, el 14 de noviembre, sobre otro golpe al narcomenudeo en Ensenada. Agentes de la FESC detuvieron a Luis Jovanni “N”, de 19 años, apodado “El Crisma” y considerado objetivo prioritario por las Mesas de Seguridad para la Construcción de la Paz.

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La intervención ocurrió en la colonia Lomitas, durante labores de investigación y recorridos de vigilancia. Sobre la calle Prof. David Sokolow, los agentes ubicaron al sujeto, quien emprendió la huida al notar la presencia policial e ignoró las indicaciones para detener su marcha.

El seguimiento se extendió hacia la calle Crisantemos hasta concluir en un terreno baldío de la misma zona. Ahí, el sujeto intentó extraer un objeto del interior de una mochila, por lo que los agentes actuaron de forma preventiva para neutralizar el riesgo, según el reporte oficial.

“El Crisma”, objetivo prioritario detenido en Ensenada. Crédito: SSCBC

De acuerdo con el Informe Policial Homologado, los agentes localizaron un arma de fuego tipo revólver calibre .22 y un envoltorio con cierre hermético que contenía una sustancia con características de la cocaína, con un peso aproximado de 21 gramos. Los indicios fueron embalados conforme a los protocolos establecidos para la preservación de evidencias relacionadas con delitos contra la salud y portación de arma de fuego.

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Luis Jovanni “N” quedó a disposición de la FGR, instancia encargada de determinar su situación jurídica conforme a derecho. La designación del detenido como objetivo prioritario por las Mesas de Seguridad para la Construcción de la Paz indica que su captura formaba parte de una estrategia de seguimiento previa.

Los dos hechos, reportados por las autoridades estatales en el transcurso de tres días, mantienen activos los recorridos preventivos y las labores de investigación en distintas colonias de Ensenada, bajo el mismo esquema de trabajo conjunto entre corporaciones estatales y federales.