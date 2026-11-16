EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy lunes 16 de noviembre

El frente frío 6 causará temperaturas mínimas

Se registrarán temperaturas mínimas la madrugada del lunes. Crédito: Cuartoscuro.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para este lunes 16 de noviembre que durante la madrugada haya temperaturas mínimas de -5 a 0 grados Celsius en zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango y Zacatecas.

En zonas altas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, el Estado de México, la Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca el descenso llega de 0 a 5 grados.

Para la cuenca del golfo de México tendremos el ingreso del frente frío número 6 que recorrerá el litoral del golfo entre el lunes y martes de esta semana, además, el frente frío número 7 podría ingresar al noroeste del país sobre la península de Baja California y los estados de Sonora y Chihuahua para el martes o miércoles.

En la capital del país, las zonas serranas amanecerán con temperaturas de 0 a 5 grados durante cuatro madrugadas consecutivas, del lunes 16 al jueves 19 de noviembre, según el pronóstico regional del SMN para el Valle de México. La máxima en la ciudad se ubicará entre 22 y 24 grados este lunes.