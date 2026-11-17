Las maniobras de extracción concluyeron después de meses de trabajos y suspensiones por las condiciones de riesgo.

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Los restos de Ismael Peña y sus hijas, Karime y Yazmín Lizbeth, fueron recuperados de la gruta de Chichicazapan, en Cuetzalan, después de permanecer más de cuatro meses en el interior de la caverna. El operativo concluyó este fin de semana, luego de varios meses de maniobras suspendidas por las condiciones de riesgo en la zona.

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, calificó el rescate como una “labor titánica” y destacó la preparación especializada que requirió la operación, debido a las características del sistema de cavernas, las corrientes subterráneas y las dificultades para acceder al sitio donde se encontraban los cuerpos.

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El mandatario adelantó que se ofrecería una conferencia de prensa para dar a conocer los detalles del operativo, en el que participaron especialistas en espeleología, cuerpos de emergencia y autoridades de distintos niveles de gobierno.

Rescate en la gruta de Chichicazapan requirió meses de maniobras

De acuerdo con la información de Protección Civil Estatal, los trabajos de extracción se reanudaron el 10 de noviembre, cuando la disminución de las lluvias permitió que los equipos especializados ingresaran nuevamente a la caverna.

Los cuerpos de Ismael Peña y sus dos hijas fueron recuperados tras cuatro meses en la gruta de Chichicazapan. (Gobierno de Puebla)

Las maniobras se extendieron durante varios días. Entre el 13 y el 14 de noviembre fueron recuperados los cuerpos de Karime y Yazmín Lizbeth, mientras que posteriormente se concretó la extracción de su padre, Ismael Peña.

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Los tres integrantes de la familia permanecían en una zona profunda de la gruta, cercana a una cascada y una poza, aproximadamente a dos kilómetros de la entrada.

El recorrido hasta ese punto representaba un desafío para los rescatistas, quienes debían atravesar espacios estrechos, terrenos accidentados y corrientes de agua.

Armenta explicó que llegar hasta el lugar donde se encontraban las víctimas requería conocimientos especializados y condiciones físicas particulares, pues el trayecto podía tomar más de diez horas, según lo señalado por el gobernador.

También indicó que los equipos tuvieron que esperar a que disminuyera el nivel de las corrientes para realizar las maniobras sin poner en peligro a los rescatistas y espeleólogos.

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¿Quiénes eran los integrantes de la familia Peña que murieron en Cuetzalan?

La familia era originaria del municipio de Chignautla, Puebla. (Ventana Pública)

Las víctimas fueron identificadas como Ismael Peña, de 40 años, y sus hijas Karime Antonio Peña, de 24, y Yazmín Lizbeth Peña Antonio, de 20 años, los tres eran originarios del municipio de Chignautla, Puebla.

El accidente ocurrió el 7 de julio, cuando la familia viajó a Cuetzalan para celebrar un cumpleaños. Durante su visita al Pueblo Mágico, ingresaron a la gruta de Chichicazapan acompañados por un guía turístico.

El grupo estaba integrado por siete personas, sin embargo, las lluvias registradas en la región provocaron un aumento repentino del nivel del río subterráneo que atraviesa la cavidad, lo que sorprendió a los visitantes e impidió que todos lograran salir.

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Entre las personas involucradas se encontraban:

Ismael Peña: padre de familia, localizado sin vida dentro de la gruta.

Karime Antonio Peña: hija de Ismael, de 24 años, también fallecida.

Yazmín Lizbeth Peña Antonio: hija de Ismael, de 20 años, fallecida.

Gerardo Julián de los Santos: de 31 años, cuyo cuerpo fue recuperado el 8 de julio.

Araceli Antonio Peña: esposa de Ismael y madre de las jóvenes, sobreviviente.

Agustín Julián Benito: pareja de una de las jóvenes y hermano de Gerardo, quien consiguió salir para pedir ayuda.

El guía turístico: sobrevivió al accidente.

Las lluvias y las corrientes de agua retrasaron la recuperación

Las precipitaciones elevaron el nivel del río subterráneo y dificultaron el ingreso de los equipos de emergencia. FOTO: Alan Apodaca

Aunque los cuerpos de Ismael y sus hijas fueron localizados durante los primeros días posteriores al accidente, su extracción tuvo que posponerse debido a las condiciones del interior de la gruta.

Las precipitaciones elevaron el caudal del río subterráneo y generaron corrientes que impedían el ingreso seguro de los equipos, por ello, las autoridades suspendieron las maniobras en diferentes ocasiones y la recuperación quedó sujeta a que existieran condiciones adecuadas.

Durante los meses siguientes también se realizaron evaluaciones para determinar cuándo podían reanudarse los trabajos.

Incluso, los planes de extracción previstos para octubre tuvieron que modificarse ante las condiciones meteorológicas.

Alejandro Armenta destaca trabajo de espeleólogos y rescatistas

Al referirse a la conclusión del operativo, el gobernador reconoció la intervención de los especialistas que participaron en las maniobras y explicó que no cualquier persona cuenta con la preparación necesaria para ingresar a este tipo de cavernas.

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Alejandro Armenta calificó como una “proeza” la recuperación de los cuerpos en Cuetzalan. FOTO: Alan Apodaca

Asimismo, señaló que la seguridad de los equipos debía ser una prioridad, debido a los riesgos que representaban las corrientes y las características del recorrido.

Una vez recuperados los cuerpos, personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla realizó las diligencias correspondientes y dispuso su traslado al Servicio Médico Forense para los estudios de ley, previo a su entrega a los familiares.

Con la extracción de Ismael, Karime y Yazmín Lizbeth concluyeron los trabajos que se prolongaron durante más de cuatro meses, desde la emergencia registrada el 7 de julio en la gruta de Chichicazapan.