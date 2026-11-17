En una hostia en una iglesia de Tixtla, Guerrero aparecieron manchas rojizas. Antes de ser llevaba a revisión varios medios lograron tomar imágenes del fenómeno que fue calificado por los católicos como un milagro eucarístico. (Univisión)

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Los milagros eucarísticos son sucesos que algunos católicos consideran signos extraordinarios relacionados con la Eucaristía, es decir, con la hostia y el vino consagrados durante la misa.

Entre algunos de los relatos más frecuentes relacionados con “milagros eucarísticos” se describen los siguientes:

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Presenta manchas o una sustancia rojiza semejante a sangre

Adquiere apariencia de tejido

Permanece intacta durante un tiempo inusual

Sobrevive a incendios, robos o deterioro

Muestra imágenes que los fieles asocian con Jesús

Para la doctrina católica, la presencia de Cristo en la Eucaristía no depende de estos hechos. La Iglesia enseña la transubstanciación como parte de su fe, mientras que los presuntos milagros eucarísticos se consideran fenómenos extraordinarios que pueden ser investigados por la diócesis correspondiente.

Cuando surge un caso, la autoridad eclesiástica puede ordenar peritajes, revisar testimonios y decidir si permite su veneración pública. Eso no vuelve obligatorio creer en el fenómeno. Los católicos pueden aceptarlo o no sin que afecte su pertenencia a la Iglesia.

Desde una perspectiva científica, cada caso requiere pruebas verificables. Algunas manchas rojizas en hostias pueden tener explicaciones naturales, como contaminación por bacterias u hongos.

En este sentido, en México se tiene registro de un hecho considerado por la iglesia católica como milagro eucarístico, el cual ocurrió en el municipio de Tixtla, Guerrero en el año 2006.

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Una hostia reposa sobre un cáliz dorado junto a un misal abierto en el altar de una iglesia católica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso que dividió a creyentes y científicos: la hostia de Guerrero, el ADN humano y las pruebas que le realizaron

El caso más citado en México es el de Tixtla, Guerrero, conocido por la Iglesia católica local como el “milagro eucarístico de Tixtla”.

Según el relato de la diócesis, ocurrió el 21 de octubre de 2006, durante una misa de un retiro espiritual en la parroquia de San Martín de Tours, en Tixtla. Una religiosa que ayudaba a distribuir la comunión habría advertido una sustancia rojiza que salía de una hostia consagrada. El entonces obispo de Chilpancingo-Chilapa, Alejo Zavala Castro, abrió una investigación eclesiástica.

La investigación científica se realizó entre octubre de 2009 y octubre de 2012, bajo la coordinación de Ricardo Castañón Gómez. Sus resultados se presentaron en mayo de 2013. El 12 de octubre de 2013, Zavala Castro calificó el hecho como un “signo divino” de carácter sobrenatural desde la perspectiva de su diócesis.

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Los informes divulgados por los promotores del caso señalan que se hicieron análisis forenses, microscópicos, histopatológicos, genéticos e inmunohistoquímicos. Entre sus conclusiones reportadas están:

La sustancia rojiza contendría hemoglobina y ADN de origen humano .

Dos peritajes habrían concluido que la sustancia surgía desde el interior de la hostia y no había sido colocada en su superficie.

La tipificación serológica habría arrojado grupo sanguíneo AB .

Un análisis microscópico reportó glóbulos rojos, glóbulos blancos y macrófagos.

Estudios histopatológicos e inmunohistoquímicos interpretaron parte de la muestra como tejido compatible con miocardio , es decir, músculo cardiaco.

Los investigadores dijeron haber hallado capas exteriores coaguladas y material interno que describieron como sangre fresca en febrero de 2010.

¿Qué límites tuvieron los resultados encontrados?

Los resultados no equivalen a una demostración científica de un milagro. La documentación pública de los análisis es limitada y no hay evidencia de que el expediente completo haya pasado una revisión científica independiente con controles reproducibles.

Un artículo de 2024 de Kelly Kearse y Frank Ligaj cuestionó el diseño de las pruebas. Entre otros puntos, advierte que no se reportan controles comparativos suficientes con hostias sin consagrar, que las pruebas de hemoglobina y grupo sanguíneo pueden dar problemas de especificidad en materiales degradados, y que algunos marcadores de músculo no coincidían con la conclusión de tejido cardiaco. Los autores también señalan que bacterias pueden expresar antígenos similares a los usados en pruebas de grupo AB.

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En este sentido se puede resumir que la diócesis de Chilpancingo-Chilapa reconoció el hecho como un signo sobrenatural; los investigadores asociados al caso reportaron sangre humana y tejido compatible con miocardio; pero esos resultados han sido cuestionados por falta de controles, transparencia metodológica y replicación independiente.

Cuáles son los milagros eucarísticos más conocidos en el mundo

No existe una lista única y oficial del Vaticano de “milagros eucarísticos aprobados”. Se trata de hechos de devoción católica investigados, en distintos grados, por autoridades diocesanas y la Iglesia no obliga a los fieles a creer en ninguno de ellos.

De acuerdo con el texto científico Milagros eucarísticos: una visión general histórica y científica entre los hechos más conocidos, considerados como milagros de este tipo se encuentran los siguientes:

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Lanciano, Italia — hacia el año 750. Es el caso más famoso. La tradición sostiene que, durante una misa celebrada por un monje que dudaba de la presencia real de Cristo, la hostia se convirtió en carne y el vino en sangre. Las reliquias se conservan en Lanciano y fueron estudiadas en 1971. Es el referente histórico de la mayoría de los relatos posteriores.

Bolsena-Orvieto, Italia — 1263 o 1264. La tradición afirma que una hostia sangró sobre el corporal de un sacerdote alemán, Pedro de Praga, que también tenía dudas. El hecho quedó vinculado a la creación de la fiesta de Corpus Christi por el papa Urbano IV. El corporal se venera en la catedral de Orvieto.

Santarém, Portugal — siglo XIII, usualmente fechado en 1247. El relato tradicional señala que una mujer llevó una hostia consagrada a una hechicera; la hostia habría sangrado y después fue devuelta a la iglesia. Es uno de los casos históricos de mayor devoción en Portugal.

Siena, Italia — 1730. En este caso no se habla de sangre o tejido. Se trata de 223 hostias consagradas que fueron robadas, recuperadas días después y que, según la tradición católica, se mantuvieron sin descomponerse durante siglos. Buenos Aires, Argentina — 1992, 1994 y 1996. Son varios episodios en la parroquia de Santa María. El de 1996 es el más difundido: una hostia encontrada en condiciones irregulares fue puesta en agua para que se disolviera y, según los reportes, desarrolló una apariencia de tejido con sangre. La investigación ocurrió durante el arzobispado de Jorge Mario Bergoglio, después papa Francisco.

Tixtla, México — 21 de octubre de 2006. Durante una misa en la parroquia de San Martín de Tours, en Guerrero, se reportó que una hostia emanó una sustancia rojiza. Estudios promovidos por la diócesis reportaron hemoglobina, ADN de origen humano y grupo sanguíneo AB; sus métodos y conclusiones han sido cuestionados por especialistas externos.

Sokółka, Polonia — 2008. Una hostia que cayó al piso fue colocada en agua, como marca la práctica litúrgica. Días después apareció material rojizo. Estudios de especialistas de la Universidad Médica de Białystok lo interpretaron como tejido compatible con músculo cardiaco. La arquidiócesis autorizó su veneración.

Legnica, Polonia — 2013. Una hostia caída durante misa fue puesta en agua y presentó manchas rojas. Dos laboratorios forenses polacos analizaron muestras e informaron fragmentos de músculo estriado similares al cardiaco. En 2016, el obispo local autorizó la veneración pública.

Vilakkannur, India — 2013. En una hostia se habría formado una imagen asociada con el rostro de Cristo. El caso cobró notoriedad porque, en 2025, autoridades eclesiales permitieron reconocerlo como un acontecimiento eucarístico extraordinario.

Un sacerdote eleva la hostia consagrada frente al altar durante la celebración litúrgica en el interior de una iglesia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los casos de Lanciano, Buenos Aires, Tixtla, Sokółka y Legnica son los más citados porque incluyen análisis de laboratorio. Eso no significa que exista consenso científico sobre su carácter sobrenatural.

Una revisión forense de 2024 advierte problemas en varios expedientes: falta de controles comparativos, cadenas de custodia incompletas, información metodológica insuficiente y posibles explicaciones por contaminación microbiana. En particular, el resultado de grupo sanguíneo AB no prueba por sí mismo un origen humano o común, porque antígenos parecidos pueden estar presentes en bacterias.

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